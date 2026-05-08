10 เรื่องน่ารู้ น้อบ ณภัทร ลูกชายคนโต เศรษฐา ทวีสิน โปรไฟล์ธุรกิจเด่น พร้อมอัปเดตสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม
เปิดประวัติ น้อบ ณภัทร ทวีสิน ตั้งแต่ครอบครัว การศึกษา เส้นทางแสนสิริ บทบาทธุรกิจต่างประเทศ จนถึงข่าวหมั้นล่าสุดที่ลิสบอน
ชื่อของ น้อบ ณภัทร ทวีสิน กลับมาได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้ง หลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพสวมแหวนหมั้นกับแฟนหนุ่มที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้หลายคนรู้จักเขาในฐานะลูกชายคนโตของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 และทายาทอาณาจักรแสนสิริ แต่โปรไฟล์การทำงานและการศึกษาของเขามีความน่าสนใจในระดับโลก วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักเขากันให้มากขึ้นผ่าน 10 เรื่องน่ารู้
1. ทายาทคนโตของครอบครัวทวีสิน
น้อบ มีชื่อจริงว่า ณภัทร ทวีสิน เขาเป็นลูกชายคนโตของนายเศรษฐา ทวีสิน และ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด 3 คน ได้แก่ น้อบ ณภัทร, แน้บ วรัตม์ และ นุ้บ ชนัญดา น้อบเกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2539 ปัจจุบันอายุ 29 ปี (นับถึงเดือนพฤษภาคม 2569)
2. ดีกรีการศึกษาระดับโลก
เส้นทางการศึกษาของน้อบอยู่ในระดับท็อป เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จากนั้นได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Harvard Business School สหรัฐอเมริกา.
3. สั่งสมประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำ
ก่อนจะเข้ามาทำงานที่แสนสิริอย่างเต็มตัว น้อบเคยฝึกงานกับแบรนด์ดังอย่าง Timberland ในสหรัฐอเมริกา และ Google ที่สิงคโปร์ เขายังมีประสบการณ์ทำงานกว่า 10 ปี ในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจระดับโลก เช่น Boston Consulting Group และ Bain & Company จากนั้นจึงกลับมาดูงานด้านโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรีของแสนสิริ
4. ผู้บริหารธุรกิจต่างประเทศของแสนสิริ
เขาไม่ได้รับตำแหน่งเพียงเพราะเป็นทายาทธุรกิจ น้อบก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารพอร์ตต่างประเทศของบริษัท เขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ International Operations บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้เขายังมีบทบาทเป็นประธานร่วมคณะกรรมการของ Standard International Holdings อีกด้วย
5. ผู้อยู่เบื้องหลังดีลใหญ่ระดับสากล
ผลงานชิ้นสำคัญของน้อบคือการบริหารกลุ่มธุรกิจ Hospitality ให้กับ Standard International เขาเป็นกำลังหลักในการเจรจาขายกิจการแบรนด์นี้ให้กับเครือโรงแรม Hyatt การปิดดีลครั้งนี้แสนสิริได้รับเงินก้อนแรก 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสได้เงินเพิ่มตามผลประกอบการอีกสูงสุด 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดีลนี้ครอบคลุมการบริหารโรงแรม 21 แห่งทั่วโลก
6. ผู้ขับเคลื่อนกองทุนพันล้านบาท
ในปี 2569 น้อบรับบทบาทสำคัญในการเปิดตัว SANSIRI GROWTH INCUBATOR ซึ่งเป็นกองทุนมูลค่า 1,000 ล้านบาท เป้าหมายคือการสร้างรายได้ช่องทางใหม่นอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กองทุนนี้มีแผนลงทุนระยะ 3 ปี ในกลุ่มธุรกิจอาหาร ไลฟ์สไตล์ โรงแรม สินค้าอุปโภคบริโภค และการศึกษา
7. วิสัยทัศน์ธุรกิจที่กว้างไกล
แนวคิดการทำธุรกิจของน้อบไม่ได้มองแค่การขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม เขาต้องการเปลี่ยนแสนสิริให้เป็นผู้สร้างชุมชนที่มีบริการและไลฟ์สไตล์ครบวงจร เขาเน้นการสร้างระบบนิเวศที่นำเสนอบริการระดับพรีเมียมเข้ามาไว้ในโครงการ เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในระยะยาว
8. บทบาทในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง
น้อบเคยปรากฏตัวในสนามการเมืองช่วงการเลือกตั้งปี 2566 เขาลงพื้นที่ช่วยผู้เป็นพ่อหาเสียงที่จังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี ในตอนนั้นเขาให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกดีใจที่เห็นประชาชนมาให้กำลังใจ และเขาตั้งใจมาเป็นกำลังใจให้พ่อที่ทำงานหนักแม้จะมีอาการป่วย เขาเป็นหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยงานพรรคในช่วงโค้งสุดท้าย
9. ภาพลักษณ์ผู้บริหารรุ่นใหม่
หลังจากนายเศรษฐาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี น้อบก็ได้รับความสนใจจากสังคมออนไลน์อย่างมาก ผู้คนให้ความสนใจทั้งเรื่องการศึกษา หน้าที่การงาน และภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ในช่วงปลายปี 2566 เขาและน้องชายยังได้มีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำความรู้จักกับคณะทำงานระดับสูงอีกด้วย
10. ประกาศข่าวดีสวมแหวนหมั้นแฟนหนุ่ม
ล่าสุดน้อบได้แจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เขาโพสต์ภาพสวมแหวนหมั้นกับแฟนหนุ่มที่เมืองลิสบอน พร้อมข้อความ “Fiancés” และใส่แฮชแท็กสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและความรัก เหตุการณ์นี้มีคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก
เรื่องราวของน้อบ ณภัทร แตกต่างไปจากภาพจำของทายาทนักการเมืองทั่วไป เขามีเส้นทางสายบริหารที่ชัดเจน ทั้งการทำดีลระดับนานาชาติและการเปิดกองทุนใหม่ ข่าวสวมแหวนหมั้นล่าสุดยังทำให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมของเขา ในฐานะบุคคลที่ใช้พื้นที่ส่วนตัวประกาศก้าวสำคัญของชีวิตอย่างเปิดเผยและมีความสุข
แหล่งข้อมูลอ้างอิง
- IG/@the_basicman
- สำนักข่าวอินโฟเควสท์
- www.sanook.com
- www.thairath.co.th
- มติชนออนไลน์
- thansettakij
- ข่าวสด
