หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก
หมอปลายเตือนครึ่งปีหลัง 2569 น่ากลัวมาก คาดมีสัญญาณอาเพศ รับมือภัยพิบัติน้ำป่า-ดินทรุด โรคระบาดใหม่ช่วงเศรษฐกิจไม่ดี สูญเสียคนสำคัญเยอะ
โซเชียลเตรียมตัวรับมือหลัง หมอปลาย พรายกระซิบ ออกมาผ่าดวงชะตาครึ่งปีหลัง 2569 ผ่านรายการ คนดังนั่งเคลียร์ DEEP TALK EP.30 ทางช่องยูทูป ช่อง8 : Thai Ch8 เตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ทั้งภัยพิบัตอุกทกภัย สัญญาณน้ำป่า และโคลนดินจากที่สูง รวมทั้งโรคระบาดที่เป็นปบบไม่รู้ตัว ซ้ำค่าใช้าจ่ายสูง ขณะที่เศรษฐกิจไม่ดี
เริ่มต้นกันที่เรื่องภัยพิบัติ หมอปลายเตือนว่าในปีนี้น้ำจะมาเร็วกว่าปกติประมาณ 2-3 เดือน เตือนว่าเร็ว ๆ นี้ต้องตั้งตัวกันแล้ว โดยจะมีสัญญาณของน้ำป่าและโคลนดินที่พัดมาจากที่สูง รวมถึงมีสัญญาณที่เรียกว่า “อาเพศ” เกิดขึ้นประมาณ 2-3 อย่าง ต้องเริ่มระวังกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป แต่น้ำจะเริ่มเห็นชัดเจนจากการที่มีฝนตกหนักหลังช่วงสงกรานต์และระบายไม่ทัน
สิ่งที่น่ากลัวคือจะเกิดเหตุการณ์พื้นที่ทรุดตัว ทรุดลงมาทั้งยวงพร้อมกับน้ำและโคลนที่มีสีเข้มจัดเหมือนสีชาเย็น นอกจากนี้ยังต้องระวังภัยที่เกิดจากพื้นที่สูงที่เป็นปูนอีกด้วย ในส่วนของบ้านเมืองจะมีการสูญเสียบุคคลสำคัญค่อนข้างเยอะ แม้การเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเรื่องปกติ แต่หมอปลายระบุว่าผู้ที่จากไปนั้นถือว่าสบายกว่าพวกเรา
สาเหตุที่คนอยู่จะลำบากเพราะหลังจากนี้จะมีโรคระบาดแปลก ๆ ที่เป็นแล้วรักษาไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร ค่าใช้จ่ายสูงมากในขณะที่เศรษฐกิจไม่ดี ทำให้ผู้ป่วยมีความทรมานสูง โรคระบาดครั้งนี้อาจจะไม่ได้ถูกเรียกชื่อแบบโควิด แต่จะเป็นโรคโบราณหลาย ๆ โรคผสมกัน ที่น่ากลัวที่สุดคือโรคที่มากับน้ำท่วม มากับหนูหรือดินที่ทำให้คนติดเชื้อจากแผลได้ง่าย ๆ และกลายเป็นภัยใกล้ตัวที่สุด
อีกหนึ่งโรคที่ต้องระวังขั้นสุดคือ เชื้อ HIV ที่ผสมกับไข้หวัดที่มีมวลใหญ่ ๆ อาจจะไม่ได้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจติดจากการทานข้าวร่วมกันได้ด้วย เพราะเชื้อมีความแข็งแรงขึ้น
แม้สถานการณ์จะดูเลวร้าย แต่หมอปลายแนะนำให้ทุกคนรับรู้ไว้เพื่อตั้งตัวและสร้างโอกาสจากวิกฤต เพราะรัฐบาลอาจจะช่วยไม่ได้
ส่วนดวงเมืองในเวลานี้เปรียบเสมือนดาวที่ไร้แสง แต่ประชาชนจึงต้องช่วยกันจุดแสงสว่างขึ้นมาเอง ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาทุบหม้อข้าวหรือออกไปสู้รบ แต่เป็นช่วงที่ต้องระดมมันสมองที่กำลังกระจัดกระจายเพราะความกลัว
หลังจากนี้เมืองจะอยู่ในสภาวะกู้ยืมเงินเพื่อนำมาแจกของฟรี สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนรุ่นใหม่ขาดการใช้สมองและต้องการแต่ของฟรี ในขณะที่กลุ่มหัวกะทิก็มองว่าหากอยากรอด ต้องทำให้คนกลุ่มนี้อยากได้ของฟรีมากขึ้นไปอีก เป็นการที่เรากำลังฆ่ากันเองและทุบทำลายตัวเอง ในช่วงที่ดวงเมืองกำลังถดถอย
