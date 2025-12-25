หมอปลาย รับบทเรียน ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้สวยขอโทษ! เปิดใจปมดราม่าทำนาย ไทย-กัมพูชา ทำเครียดจนป่วย SLE วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว จะระวังปากให้มากขึ้น
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่สำหรับ “หมอปลาย พรายกระซิบ” หรือ ณวรชา พินิจโรคากร นักพยากรณ์ชื่อดัง ที่ก่อนหน้านี้เจอกระแสดราม่าถาโถมอย่างหนัก จากกรณีคำทำนายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดน “ไทย-กัมพูชา” ที่สร้างความสะเทือนใจและตื่นตระหนกให้กับสังคม ล่าสุดเจ้าตัวได้ปรากฏตัวอีกครั้งในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ “หอแต๋วแตก แหกหลีหู” ณ สยามพารากอน พร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือก
ไหว้ขอโทษสังคม รับบทเรียนราคาแพง
หมอปลาย ได้ยกมือไหว้ขอโทษกลางวงสัมภาษณ์ด้วยสีหน้าจริงจัง โดยยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เธอกล่าวว่า “ปลายต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะ ที่วันนั้นพูดอะไรที่ทำให้หลายคนสะเทือนใจ จะไม่ทำอีกแล้วค่ะ จะระวังคำพูด และจะพูดแต่เรื่องดี ๆ”
หมอปลาย ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญ ที่ทำให้ความมั่นใจในการทำนายลดน้อยลง ต้องคิดเยอะขึ้นก่อนพูด และยืนยันว่าต่อจากนี้จะเน้นทำนายในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่เจาะจงรายบุคคล หรือสร้างความขัดแย้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
นอกจากนี้ ในช่วงที่มรสุมดราม่ารุมเร้า หมอปลายเปิดเผยว่าสภาพจิตใจย่ำแย่หนัก มีอาการทั้งแพนิกและซึมเศร้า จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย เนื่องจากเธอมีโรคประจำตัวคือ SLE (โรคแพ้ภูมิตัวเอง) ทำให้แพทย์ต้องสั่งตรวจเลือดและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด เพราะความเครียดอาจทำให้อาการกำเริบได้ แต่ปัจจุบันสภาพร่างกายและจิตใจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้ว
เคลียร์ชัด! ข่าวโดนจับฟอกเงินคือ “Fake News”
อีกประเด็นที่หมอปลายถือโอกาสชี้แจง คือข่าวลือสะพัดในโลกออนไลน์ที่ระบุว่าเธอถูกจับกุมในคดีฟอกเงิน เธอยืนยันเสียงแข็งว่า “อันนั้นกระทบจิตใจที่สุด และชื่อเสียงเสียหายมาก
ความจริงคือคลิป AI ที่คนไม่หวังดีทำปลอมขึ้นมา” ซึ่งขณะนี้เธอได้แจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจไซเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอยืนยันว่าไม่มีหมายจับหรือหมายเรียกจากหน่วยงานใดตามข่าวลือ
ท้ายที่สุด หมอปลาย ได้อ้อนวอนขอโอกาสจากสังคมเพื่อให้เธอกลับมาทำหน้าที่หมอดูอีกครั้ง แม้ความมั่นใจจะยังกลับมาไม่เต็มร้อย แต่เธอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัว ดูดวงให้แม่นยำขึ้น และใช้วิจารณญาณในการสื่อสารให้มากขึ้น พร้อมย้ำจุดยืนว่าตนเอง “ไม่ใช่ผู้วิเศษ” เป็นเพียงหมอดูและผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อเท่านั้น
