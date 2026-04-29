ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวช่องดัง อำลาเส้นทางฝัน ยุติบทบาทหน้าจอ 16 ปี
ส่องประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวสาวมากฝีมือ โบกมือลาช่องดัง ปิดฉากการทำงาน 16 ปี ย้อนเส้นทางความฝันจากเด็กรักการพูดสู่คนข่าวคุณภาพ
แฟนข่าวส่งกำลังใจล้นหลาม หลัง กริ๊ง รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร ประกาศยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวรายการอรุณอมรินทร์ ทางช่องอมรินทร์ทีวี เธอจะทำหน้าที่นี้หน้าจออีกเพียง 3 วันเท่านั้น ยอมรับว่าเป็นการแจ้งเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิต พร้อมขอบคุณแฟน ๆ ที่ติดตามเสมอมา
วันนี้เราพาทุกท่านไปรู้จักประวัติและย้อนเส้นทางชีวิตของ กริ๊ง รังสิมา ก่อนที่เธอจะก้าวมานั่งโต๊ะผู้ประกาศข่าวและปิดฉากการทำงานตลอด 16 ปี
กริ๊ง รังสิมา เติบโตมากับการจับไมโครโฟน ใช้เสียงและไม่กลัวกล้องมาตั้งแต่จำความได้ ช่วงประถมศึกษาเธอทำเดโม่ด้วยตัวเองเพราะอยากเป็นดีเจ, ทำเกมเปิดป้ายเล่นเองเพราะอยากเป็นพิธีกร, เรียกเพื่อนนักเรียนเข้าแถว นำสวดมนต์หน้าเสาธง และอ่านคอลัมน์เล็ก ๆ จากหนังสือพิมพ์ผ่านเสียงตามสายตอนพักเที่ยง
ต่อมาช่วงมัธยมศึกษา เธอเล่นเกมเป็นพิธีกรรายการในกิจกรรมของห้องสมุดตั้งแต่ชั้น ม.1 หลังจากนั้นครูอาจารย์ให้โอกาสเป็นพิธีกรดำเนินงานหลายงานจนเรียนจบ ม.6 รวมทั้งเป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วมรายการโทรทัศน์ และบอกกับพิธีกรในรายการว่าเธออยากทำงานแบบพี่เขา
หลังเลิกเรียนเจ้าตัวรับหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลง กริ๊งเป็นคนแรกที่ได้พูดประโยค “ธงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย” ก่อนเคารพธงชาติ และได้ยืนบนเวทีหน้าเสาธงทุกเช้า
นอกจากนี้ยังชนะเลิศการประกวดวีเจ รายการ [v] แชลวีไทยแลนด์ เธอพูดเก่งมากจนอาจารย์ไม่ให้ลงประกวดการพูด แต่สุดท้ายก็คว้าตำแหน่งรางวัลที่หนึ่งมาได้ครั้งหนึ่ง
กระทั่งก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สาวกริ๊งทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวกับการพูดเพราะความชอบและต้องการหาเงินส่งตัวเองเรียน เธอเข้าชมรมพัฒนาการพูดเพื่อจัดระบบการพูดให้เป็นระเบียบ รวมทั้งได้อ่านข่าวในมหาวิทยาลัยและเห็นตัวเองในทีวีอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก
ด้วยความสามารถและทักษะที่พัฒนามาตั้งแต่เด็ก เธอเข้าประกวดโครงการนักข่าวของเนชั่นทีวีจนได้รับรางวัลชนะเลิศ และเข้ามาทำงานได้เลยทันทีเพราะเรียนจบเร็วกว่ากำหนด โดยใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปีครึ่งและเหลือแค่ทำเรื่องจบการศึกษา
ผู้ประกาศข่าวสาวเริ่มต้นทำงานทีวีตั้งแต่ปี 2010 เป็นงานแรกและงานเดียวที่เธอทำมาอย่างยาวนานจนถึงปี 2026 นับเป็นเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตที่อยู่ในอาชีพนี้ เธอเชื่อว่าพระเจ้าประทานพรและมอบเสียงที่ทรงพลังมาให้ ส่วนที่เหลือเธอเป็นคนมาเติมความรู้และสะสมประสบการณ์ด้วยตัวเอง จนกลายมาเป็น “กรุ๊งกริ๊ง รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร” ที่คุณผู้ชมรักและไว้ใจให้อยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกเช้า
ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ชีวิตของกริ๊งผูกพันอยู่กับงานข่าว หน้าจอทีวี เหตุการณ์ในทุกเช้า และผูกพันกับคุณผู้ชมมาก
การตัดสินใจลาออกครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่งาน แต่มันคือชีวิต บ้าน ความภาคภูมิใจ และเป็นพื้นที่ที่ทำให้เธอได้เติบโตทั้งในฐานะคนทำงานข่าวและคนธรรมดาคนหนึ่ง
เธอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจากหัวใจที่ให้ความรัก ความเมตตา ความไว้วางใจ และอยู่เคียงข้างกันมาตลอด ขอบคุณทุกการเปิดรับจากทุกช่องทาง ทุกข้อความที่ส่งมาเป็นกำลังใจ ทุกคำติชมที่ช่วยให้เธอได้พัฒนาตัวเอง และขอบคุณที่อนุญาตให้เธอได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในชีวิตของทุกคน
กริ๊งรู้เสมอว่าการอยู่หน้าจอไม่ใช่เพียงการอ่านข่าว แต่คือความรับผิดชอบต่อความรู้สึก ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้ชมทุกคน เธอรักและเคารพคุณผู้ชมมากและจะไม่มีวันลืมความผูกพันนี้ แม้วันนี้กำลังจะก้าวออกจากบทบาทเดิม แต่ความรักในงานสื่อสาร ความตั้งใจที่จะส่งต่อเรื่องราวดี ๆ และความปรารถนาที่จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมจะยังคงอยู่เหมือนเดิม
ขอบคุณสำหรับ 16 ปีที่มีความหมายมากที่สุดช่วงหนึ่งของชีวิต ขอบคุณที่รักและเดินทางด้วยกันมาจนถึงวันนี้ การอำลาบทบาทนี้ไม่ใช่การลาจากความผูกพันที่มีต่อคุณผู้ชมอย่างแน่นอน เธอรัก เคารพ และก้มกราบทุกคนที่รับเธอไว้ในหัวใจ เธอเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งประกอบเป็นตัวเธอในเวอร์ชันนี้ และเราจะยังได้พบกันอีกแน่นอน
เหลือเวลาอีก 3 วันที่เธอจะได้มาทักทายคุณผู้ชมผ่านหน้าจอทีวีจึงฝากให้ทุกคนเปิดทีวีมาส่งกำลังใจให้เธอ ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในทุกๆ เช้าและจะทำต่อไปจนถึงวันสุดท้ายของการทำงานเช่นเคย
