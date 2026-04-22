ชีวิตอาภัพ นางเอกดาวรุ่ง แฟน 2 คนฆ่าตัวตาย ถูกข่มขืนจนป่วยจิต สุดท้ายตายโดดเดี่ยว

ย้อนรอยชีวิตสุดรันทดของ หลำเจี๋ยอิง อดีตนางเอกดาวรุ่งฮ่องกง โศกนาฏกรรมคนรักฆ่าตัวตาย 2 คน ตกเป็นเหยื่อคุกคามทางเพศ ดับอนาถเพียงลำพัง
ในยุค 90 วงการบันเทิงฮ่องกงเลืองชื่อลือชาเรื่องมาเฟีย ใช้อิทธิพลบังคับขู่เข็ญดารา ไม่ว่าจะดังแค่ไหนให้เล่นหนังตามต้องการ รวมไปถึงการล่วงละเมิด
หลำเจี๋ยอิง นางเอกดังในดวงใจอันดับต้นๆ นางเอกดาวรุ่งผู้เลอโฉมระดับนางงามแห่ง 5 สถานี แต่อาภัพโชคชะตา เจอมรสุมชีวิตอย่างหนักหน่วง ทั้งสูญเสียคนรัก ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ จนป่วยทางจิต สุดท้ายจบชีวิตอย่างโดดเดี่ยว
หลำเจี๋ยอิงเกิดเมื่อปี 1963 เข้าสู่วงการบันเทิงผ่านการฝึกอบรมนักแสดงรุ่นที่ 12 ของสถานีโทรทัศน์ทีวีบี เป็นนักแสดงรุ่นเดียวกับซูเปอร์สตาร์อย่าง หลิวเจียหลิง กับ อู๋จวินหรู เจี๋ยอิงมีความงามโดดเด่นทำให้มีผลงานชิ้นเอกมากมาย รับบท หลัวฮุ่ยหลิง ในซีรีส์เรื่อง เจ้าพ่อตลาดหุ้น รับบทปีศาจแมงมุมในเรื่อง ไซอิ๋ว 95 เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน
แม้การงานจะรุ่ง แต่ความรักกลับร่วง แฟนหนุ่มคนแรกฆ่าตัวตายด้วยการรมควันในปี 1986 ต่อมาหลำเจี๋ยอิงคบหากับพิธีกรชื่อดัง จงเป่าหลัว เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปี เขากระโดดตึกฆ่าตัวตายเพื่อหนีหนี้พนันในปี 1989
ความสูญเสียซ้ำซ้อนทำให้เธอเริ่มมีอาการซึมเศร้า พยายามมองหาความรักเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ผู้ชายหลายคนเข้ามาหลอกลวงเธอจนเธอผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า
ปี 2013 มีการเปิดเผยคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ของหลำเจี๋ยอิง ยอมรับในคลิปว่าสาเหตุที่ตนมีอาการป่วยทางจิตเป็นเพราะผู้มีอิทธิพลในวงการบันเทิงข่มขืนเธอถึง 2 ครั้งขณะไปถ่ายทำที่ประเทศสิงคโปร์ คนทำชื่อ เติ้งกวงหรง กับ เจิ้งจื้อเหว่ย ฝ่ายเจิ้งจื้อเหว่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา เหตุการณ์นี้ทำลายสภาพจิตใจของเธออย่างหนัก เธอต้องออกจากวงการบันเทิงก่อนจะกลายเป็นคนเร่ร่อนในที่สุด
หลำเจี๋ยอิงประกาศล้มละลายในปี 2006 ใช้ชีวิตอยู่ด้วยเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลเพียงเดือนละไม่กี่พันบาท วันที่ 3 พฤศจิกายน 2018 เพื่อนสนิทเดินทางไปเยี่ยมเธอที่ห้องพักในย่านสแตนลีย์ เพื่อนได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากห้องพัก เจ้าหน้าที่ตำรวจพังประตูเข้าไปพบร่างของเธอนอนเสียชีวิตอยู่เพียงลำพัง ตำรวจคาดการณ์ว่าเธอเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย 2 ถึง 3 วันโดยไม่มีใครรับรู้
ปิดตำนานนางเอกที่สวยที่สุดคนหนึ่งของฮ่องกง ทิ้งไว้เพียงผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยม เรื่องราวของหลำเจี๋ยอิงคือบทเรียนราคาแพงของวงการมายา
- หมอปลาย ผ่าดวง แน็ก ชาลี รายได้ลดฮวบ อาภัพรัก มีเกณฑ์ทะเลาะคนใกล้ชิ
- ชีวิตแสนเศร้า ‘ต้าร์ ดร.คิดส์’ ซุปตาร์ยุค 90 ตกเป็นทาสยาเสพติด จนจบชีวิตสลด
- สุดยื้อ! นางงามวัย 31 หัวใจวายคร่าชีวิต ก่อนวันประกวด ผลตรวจช็อก ไร้โรคประจำตัว
