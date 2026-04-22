ชวนดู ฝนดาวตกไลริดส์ คืนนี้ 22 เม.ย. สว่างวาบทั่วฟ้า เช็กเวลา-พิกัดดูดาว
คืนนี้ห้ามพลาด! ชวนดูฝนดาวตกไลริดส์ 22 เม.ย. จนถึงรุ่งเช้า 23 เม.ย. 69 อัตราการตกเฉลี่ย 18 ดวงต่อชั่วโมง แนะหาที่มืดสนิทชมความงามได้ทั่วประเทศ
ใครที่ชื่นชอบการดูดาวเตรียมปูเสื่อรอได้เลย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) เปิดเผยปฏิทินดาราศาสตร์ในคืนวันที่ 22 เมษายน จนถึงเช้ามืดวันที่ 23 เมษายน 2569 กับปรากฏการณ์ ฝนดาวตกไลริดส์ คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการตกเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 18 ดวงต่อชั่วโมง เป็นโอกาสดีที่จะได้พักผ่อนและชมความสวยงามบนท้องฟ้ายามค่ำคืน
สำหรับใครที่อยากชมฝนดาวตกครั้งนี้ สามารถเริ่มสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 22 เมษายน เป็นต้นไป โดยให้หันมองไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจุดศูนย์กลางการกระจายตัวซึ่งอยู่ระหว่างกลุ่มดาวเฮอร์คิวลิสและกลุ่มดาวพิณ คาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 02.40 น. ของรุ่งเช้าวันที่ 23 เมษายน 2569
NARIT เผยทุกท่านสามารถสังเกตการณ์ได้ทั่วประเทศ หากฟ้าใสและไม่มีเมฆฝนรบกวน ควรเลือกบริเวณที่มืดสนิท ปราศจากแสงไฟจากตัวเมืองรบกวน เพื่อที่จะเห็นแสงวาบของดาวตกได้ชัดเจนที่สุดด้วยตาเปล่า
สำหรับ สำหรับฝนดาวตกไลริดส์ เกิดจากการที่โลกโคจรเข้าไปตัดกับสายธารฝุ่นของดาวหาง C/1861 G1 (Thatcher) ที่ทิ้งเศษซากเอาไว้ขณะโคจรรอบดวงอาทิตย์ จากนั้นแรงดึงดูดของโลกจะดึงเอาเศษฝุ่นเหล่านี้เข้ามาในชั้นบรรยากาศ เกิดการเผาไหม้ และปรากฏเป็นแสงสว่างวาบพาดผ่านท้องฟ้าให้เราได้เห็นกันในยามค่ำคืน
คืนนี้หากใครยังไม่มีกิจกรรมทำ ลองหาพื้นที่โล่งกว้างที่มืดพอเหมาะ แล้วออกไปรอชมฝนดาวตกไลริดส์ด้วยกัน ถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดในปีนี้
