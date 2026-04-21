ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?
จู่ ๆ ก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องกลับมารวมตัวกันอีกแล้ว เพราะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาในหน้าเฟซบุ๊กของ ไอซ์ ถลัชนันท์ ภรรยาของตลกดังผู้ล่วงลับ เหน่ง เหม่งจ๋าย ได้มีความเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ข้อความถึงบุคคลปริศนา ระบุว่า “สามีก็สามีฉัน จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็ยังเอาสามีฉันไปหากินไม่จบเพื่อหาเงิน เวรกรรมมีจริงนะ”
ต่อมาหลังจาก ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย โพสต์แซะได้ไม่นาน โพสต์ดังกล่าวก็หายไปจากหน้าเฟซบุ๊กทันที ท่ามกลางความสงสัยของชาวเน็ตว่าที่ไอซ์โพสต์แรงขนาดนี้สื่อถึงอะไร และหมายถึงใครกันแน่ หลังจากนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าไอซ์จะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้อีกหรือไม่
อ้างอิงจาก : FB Talatchanan Wilatworayot
