นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:49 น.
62
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ "อย่ามาเที่ยวไทย" เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

คลิปไวรัล นทท.ฝรั่ง อัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ “อย่ามาเที่ยวประเทศไทย” ก่อนเผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

กำลังเป็นคลิปไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก เมื่อมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่ง ชื่อบัญชี alex.glandorf นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย ได้โพสต์คลิปผ่านบัญชีไอจีของตัวเองเพื่อเตือนเพื่อนร่วมชาติ รวมถึงผู้คนทั่วโลกว่า “อย่ามาเที่ยวประเทศไทย” ยาวถึง 2 คลิปด้วยกัน พร้อมอธิบายเหตุผลสุดพีค

เนื้อหาในคลิปแรก นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติรายนี้เล่าว่า “ไม่ควรจองตั๋วมาเที่ยวที่ประเทศไทยเด็ดขาด หากไม่อยากให้ชีวิตปกติที่บ้านเกิดต้องพังทลายลง ใครที่จองตั๋วมาเพียง 1 สัปดาห์ สุดท้ายจะต้องขยายเวลาเพิ่มเป็น 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ หรือเป็นเดือน พอจะต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติที่ประเทศบ้านเกิด คุณจะเริ่มเกลียดงานที่ทำ เกลียดเจ้านาย และเกลียดชีวิตจำเจของตัวเอง เพราะใจมันนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่ได้มาประเทศไทย จากนั้นคุณจะเริ่มมีความคิดอยากจะขายบ้าน ขายรถ ขายทุกอย่างที่มี เพื่อหาทางจองตั๋วกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยอีกครั้ง”

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ อย่ามาเที่ยวไทย เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ-2

แค่คลิปเดียวมันยังไม่สามารถระบายความตื้นตันที่เขาหลงรักประเทศไทยเอาไว้ไม่หมด มันจึงเกิดขึ้นมาเป็นคลิปเตือนภาคที่ 2 ขึ้น ว่า “อย่าไปเมืองไทย เพราะเขาว่ากันว่าเมืองไทยมีแต่ของถูก มันคือสวรรค์บนดิน อาหารอร่อย ชีวิตยามค่ำคืนที่สุดจะอธิบาย คนไทยก็อะเมซิ่งมาก ๆ วัดก็สวย วัฒนธรรมของเขาก็เป็นอีกระดับหนึ่ง และยืนยันเลยว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมด เพราะผมไปมาแล้ว” ก่อนจะปิดท้ายคลิปด้วยการพูดภาษาไทย ตอกย้ำความชื่นชอบเมืองไทยของเขามาก ๆ ว่า “สวัสดีครับ”

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ อย่ามาเที่ยวไทย เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ-3

 

อ้างอิงจาก : IG alex.glandorf

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:49 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

