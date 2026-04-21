นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ
กำลังเป็นคลิปไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยเป็นอย่างมาก เมื่อมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่ง ชื่อบัญชี alex.glandorf นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย ได้โพสต์คลิปผ่านบัญชีไอจีของตัวเองเพื่อเตือนเพื่อนร่วมชาติ รวมถึงผู้คนทั่วโลกว่า “อย่ามาเที่ยวประเทศไทย” ยาวถึง 2 คลิปด้วยกัน พร้อมอธิบายเหตุผลสุดพีค
เนื้อหาในคลิปแรก นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติรายนี้เล่าว่า “ไม่ควรจองตั๋วมาเที่ยวที่ประเทศไทยเด็ดขาด หากไม่อยากให้ชีวิตปกติที่บ้านเกิดต้องพังทลายลง ใครที่จองตั๋วมาเพียง 1 สัปดาห์ สุดท้ายจะต้องขยายเวลาเพิ่มเป็น 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ หรือเป็นเดือน พอจะต้องกลับมาใช้ชีวิตปกติที่ประเทศบ้านเกิด คุณจะเริ่มเกลียดงานที่ทำ เกลียดเจ้านาย และเกลียดชีวิตจำเจของตัวเอง เพราะใจมันนึกถึงแต่ช่วงเวลาที่ได้มาประเทศไทย จากนั้นคุณจะเริ่มมีความคิดอยากจะขายบ้าน ขายรถ ขายทุกอย่างที่มี เพื่อหาทางจองตั๋วกลับมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยอีกครั้ง”
แค่คลิปเดียวมันยังไม่สามารถระบายความตื้นตันที่เขาหลงรักประเทศไทยเอาไว้ไม่หมด มันจึงเกิดขึ้นมาเป็นคลิปเตือนภาคที่ 2 ขึ้น ว่า “อย่าไปเมืองไทย เพราะเขาว่ากันว่าเมืองไทยมีแต่ของถูก มันคือสวรรค์บนดิน อาหารอร่อย ชีวิตยามค่ำคืนที่สุดจะอธิบาย คนไทยก็อะเมซิ่งมาก ๆ วัดก็สวย วัฒนธรรมของเขาก็เป็นอีกระดับหนึ่ง และยืนยันเลยว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมด เพราะผมไปมาแล้ว” ก่อนจะปิดท้ายคลิปด้วยการพูดภาษาไทย ตอกย้ำความชื่นชอบเมืองไทยของเขามาก ๆ ว่า “สวัสดีครับ”
อ้างอิงจาก : IG alex.glandorf
