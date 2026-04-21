รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:49 น.
รีวิว The Devil Wears Prada 2 นักวิจารณ์ต่างประเทศเทคะแนนบวก ชื่นชมฝีมือการแสดงของ เมอรีล สตรีป แอนน์ แฮททาเวย์ เอมิลี บลันต์ แฟนหนังเตรียมตีตั๋วชมพร้อมกัน 1 พฤษภาคม 2569

ตัวแม่ตัวมัม ตัวแฟชั่น เมอรีล สตรีป แอนน์ แฮททาเวย์ เอมิลี บลันต์ สแตนลีย์ ทุชชี กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 ชื่อไทย นางมารสวมปราด้า 2

หนังมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ล่าสุดมีการจัดงานรอบปฐมทัศน์โลกอย่างยิ่งใหญ่ที่ เดวิด เกฟเฟน ฮอลล์ ลินคอล์นเซ็นเตอร์ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ผู้สื่อข่าวจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ภาคต่อ ที่รอคอยถึง 20 ปี พร้อมร่วมแบ่งปันบทวิจารณ์ออกมาให้ทราบกัน

นักวิจารณ์คนหนึ่งอวยว่า Devil Wears Prada 2 คุ้มค่ากับการรอคอย ผู้สื่อข่าวอีกคนเขียนชื่นชมว่าหนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมาก กล่าวชมการแสดงของ เมอรีล สตรีป แอนน์ แฮททาเวย์ เอมิลี บลันต์ ว่ายอดเยี่ยมไร้ที่ติ

แดเนียล บัปติสตา พิธีกรรายการ The Movie Podcast เขียนว่า “THE DEVIL WEARS PRADA 2 เป็นภาคต่อที่สนุก ดุเดือด มีจุดยืนชัดเจน แอนน์ แฮททาเวย์ กับ เมอรีล สตรีป กลับมารับบทบาทเดิมได้อย่างเป็นธรรมชาติ พวกเธอทำผลงานได้ดีเยี่ยมในทุกฉาก หนังให้ความรู้สึกคุ้นเคยในทิศทางที่ดี เข้ากับยุคสมัย คุ้มค่ากับการรอคอย”

อเล็กซ์ เวปริน จาก The Hollywood Reporter โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า “The Devil Wears Prada 2 เป็นหนังล้อเลียนสื่อที่เจ็บแสบภายใต้ฉากหลังของวงการแฟชั่นชั้นสูง นักข่าวทุกคนที่ดูเรื่องนี้จะต้องสะดุ้งเพราะรู้สึกคุ้นเคยกับสถานการณ์ในเรื่อง”

แจ๊ซ แทงเคย์ จากสื่อ Variety แสดงความเห็นว่า “เตรียมตัวให้พร้อม ปีศาจร้ายกลับมาทวงความยิ่งใหญ่แล้ว หนังเรื่องนี้ยอดเยี่ยมมาก เป็นภาคต่อที่สมบูรณ์แบบเหนือความคาดหมาย บทภาพยนตร์ของ อลีน บรอช แมคเคนนา เฉียบคม มีไหวพริบ เราจะได้ใช้โควตคำพูดจากหนังเรื่องนี้ไปอีกหลายปี เมอรีล สตรีป แอนน์ แฮททาเวย์ เอมิลี บลันต์ ยังคงทำผลงานได้สุดยอด คอสตูมตระการตา เพลงประกอบก็ยอดเยี่ยม มีเลดี้กาก้าด้วย ฉันรักหนังเรื่องนี้ คุ้มค่าที่รอคอย”

เธอยังเสริมข้อมูลเรื่องเครื่องแต่งกายด้วยว่า “ฉันต้องบอกว่าคอสตูมในหนังเรื่องนี้จัดเต็มทั้งความเปรี้ยวซ่า มีสไตล์ ฉันหลงใหลทุกลุค มอลลี โรเจอร์ส ทำผลงานได้ทะลุขีดจำกัดของตัวเองจริงๆ”

สำหรับข้อมูลของภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 เป็นการกลับมาในรอบ 20 ปีของตัวละคร มิแรนด้า แอนดี้ เอมิลี ไนเจล นักแสดงนำทั้งหมดกลับมาเดินบนถนนแฟชั่นแห่งมหานครนิวยอร์กพร้อมเข้าทำงานในออฟฟิศนิตยสารรันเวย์อีกครั้ง นี่คือภาคต่อของภาพยนตร์ปรากฏการณ์แห่งยุคเมื่อปี 2549

นางมารสวมปราด้า 2 ดึงตัวทีมนักแสดงนำชุดเดิมกลับมาร่วมงานกับผู้กำกับ เดวิด แฟรงเคิล ผู้เขียนบท อลีน บรอช แมคเคนนา หนังยังเปิดตัวละครใหม่ที่รับบทโดย เคนเนธ บรานาห์ ซิโมน แอชลีย์ จัสติน เทอรูซ์ ลูซี ลิว แพทริก แบรมมอลล์ เคเลบ เฮรอน เฮเลน เจ. เชน บี.เจ. โนวัก ส่วนเทรซี ทอมส์ กับทิบอร์ เฟลด์แมน จะกลับมารับบท ลิลี กับ เอิร์ฟ ตัวละครจากภาคแรกเช่นเดิม

ทเวนตีท์เซนจูรีสตูดิโอส์มีกำหนดฉายภาพยนตร์ The Devil Wears Prada 2 ในโรงภาพยนตร์วันที่ 1 พฤษภาคม 2569

Emily Blunt attends “The Devil Wears Prada 2” world premiere at David Geffen Hall on Monday, April 20, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Anne Hathaway attends “The Devil Wears Prada 2” world premiere at David Geffen Hall on Monday, April 20, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Lady Gaga attends “The Devil Wears Prada 2” world premiere at David Geffen Hall on Monday, April 20, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Meryl Streep, from left, Emily Blunt, Stanley Tucci, and Anne Hathaway attend “The Devil Wears Prada 2” world premiere at David Geffen Hall on Monday, April 20, 2026, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
55
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

