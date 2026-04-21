สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:04 น.
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 รวม 954 อัตรา รายงานตัว 28-29 เม.ย. 69 เช็กรายชื่อตำแหน่ง เอกสารที่ต้องเตรียม และลิงก์ยืนยันสิทธิ์ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 38 ค. (2) รอบที่ 9 จำนวนรวม 954 อัตรา กำหนดให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 28 และ 29 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

สำหรับการรายงานตัวแบ่งออกเป็น 2 วัน ตามกลุ่มตำแหน่งดังต่อไปนี้

กลุ่มรายงานตัววันที่ 28 เมษายน 2569 รวม 488 อัตรา

ผู้ที่ต้องเข้ามารายงานตัววันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ได้แก่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  • นักจัดการงานทั่วไป 61 อัตรา (ลำดับที่ 111 – 177)
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 อัตรา (ลำดับที่ 161 – 209)
  • นักประชาสัมพันธ์ 27 อัตรา (ลำดับที่ 93 – 120)
  • นักทรัพยากรบุคคล 288 อัตรา (ลำดับที่ 337 – 630)

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  • เจ้าพนักงานธุรการ 69 อัตรา (ลำดับที่ 390 – 469)
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา (ลำดับที่ 9 – 12)
  • เจ้าพนักงานพัสดุ 11 อัตรา (ลำดับที่ 22 – 32)

กลุ่มรายงานตัววันที่ 29 เมษายน 2569 รวม 466 อัตรา

ส่วนผู้ที่ต้องเข้ามารายงานตัวในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ได้แก่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  • นิติกร 34 อัตรา (ลำดับที่ 78 – 122) ตำแหน่งนี้เรียกจนหมดบัญชี
  • นักวิชาการศึกษา 206 อัตรา (ลำดับที่ 262 – 512)
  • นักวิชาการพัสดุ 66 อัตรา (ลำดับที่ 78 – 155)
  • นักวิชาการการเงินและบัญชี 124 อัตรา (ลำดับที่ 392 – 527)
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน 36 อัตรา (ลำดับที่ 101 – 140)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียกบรรจุเข้ารับราชการ 38ค. (2) รอบที่ 9 จำนวน 954 อัตรา
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เช็กเอกสารเตรียมรายงานตัว

การเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญ ผู้รายงานตัวต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง พร้อมเตรียมรูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวขนาด 1 นิ้ว ไม่ติดแพรแถบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้สำเนาอย่างละ 1 ชุด ประกอบด้วย ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ และทะเบียนบ้าน

นอกจากนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน รวมถึงเอกสารทางทหารหรือใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ข้อควรระวังในการรับรองเอกสาร ผู้รายงานตัวต้องเขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ และระบุเลขประจำตัวสอบหรือลำดับที่ไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารทุกแผ่น

กรอก Google Form ยืนยันการรับบรรจุ

ผู้สอบผ่านทุกคนต้องกรอกข้อมูลแสดงความจำนงรับการบรรจุผ่านระบบออนไลน์ที่ลิงก์ Google Form ของ สพฐ.

วิธีแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์

ส่วนผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ให้ส่งหนังสือสละสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผ่านทางอีเมลและส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

สพฐ. แนะนำเพิ่มเติมว่าสถานที่รายงานตัวมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอให้ผู้มารายงานตัวเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

การรายงานตัวเข้ารับราชการ 38ค.
ภาพจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

