สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 รวม 954 อัตรา รายงานตัว 28-29 เม.ย. 69 เช็กรายชื่อตำแหน่ง เอกสารที่ต้องเตรียม และลิงก์ยืนยันสิทธิ์ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 38 ค. (2) รอบที่ 9 จำนวนรวม 954 อัตรา กำหนดให้ผู้มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 28 และ 29 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับการรายงานตัวแบ่งออกเป็น 2 วัน ตามกลุ่มตำแหน่งดังต่อไปนี้
กลุ่มรายงานตัววันที่ 28 เมษายน 2569 รวม 488 อัตรา
ผู้ที่ต้องเข้ามารายงานตัววันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ได้แก่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- นักจัดการงานทั่วไป 61 อัตรา (ลำดับที่ 111 – 177)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 28 อัตรา (ลำดับที่ 161 – 209)
- นักประชาสัมพันธ์ 27 อัตรา (ลำดับที่ 93 – 120)
- นักทรัพยากรบุคคล 288 อัตรา (ลำดับที่ 337 – 630)
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานธุรการ 69 อัตรา (ลำดับที่ 390 – 469)
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา (ลำดับที่ 9 – 12)
- เจ้าพนักงานพัสดุ 11 อัตรา (ลำดับที่ 22 – 32)
กลุ่มรายงานตัววันที่ 29 เมษายน 2569 รวม 466 อัตรา
ส่วนผู้ที่ต้องเข้ามารายงานตัวในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 ได้แก่ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
- นิติกร 34 อัตรา (ลำดับที่ 78 – 122) ตำแหน่งนี้เรียกจนหมดบัญชี
- นักวิชาการศึกษา 206 อัตรา (ลำดับที่ 262 – 512)
- นักวิชาการพัสดุ 66 อัตรา (ลำดับที่ 78 – 155)
- นักวิชาการการเงินและบัญชี 124 อัตรา (ลำดับที่ 392 – 527)
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน 36 อัตรา (ลำดับที่ 101 – 140)
เช็กเอกสารเตรียมรายงานตัว
การเตรียมเอกสารเป็นขั้นตอนสำคัญ ผู้รายงานตัวต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดง พร้อมเตรียมรูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวขนาด 1 นิ้ว ไม่ติดแพรแถบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
รวมทั้งเอกสารที่ต้องใช้สำเนาอย่างละ 1 ชุด ประกอบด้วย ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ และทะเบียนบ้าน
นอกจากนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน รวมถึงเอกสารทางทหารหรือใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
ข้อควรระวังในการรับรองเอกสาร ผู้รายงานตัวต้องเขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ และระบุเลขประจำตัวสอบหรือลำดับที่ไว้ที่มุมขวาบนของเอกสารทุกแผ่น
กรอก Google Form ยืนยันการรับบรรจุ
ผู้สอบผ่านทุกคนต้องกรอกข้อมูลแสดงความจำนงรับการบรรจุผ่านระบบออนไลน์ที่ลิงก์ Google Form ของ สพฐ.
วิธีแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์
ส่วนผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์ ให้ส่งหนังสือสละสิทธิ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผ่านทางอีเมลและส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569
สพฐ. แนะนำเพิ่มเติมว่าสถานที่รายงานตัวมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอให้ผู้มารายงานตัวเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
