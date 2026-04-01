ข่าวต่างประเทศ
แผ่นดินไหวญี่ปุ่นระดับ 5.0 ในจังหวัดโทชิกิ-อิบารากิ หลายพื้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
เมื่อวันที่ 1 เมษายน สำนักข่าว เจแปนไทมส์ รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.0 ในจังหวัดโทชิกิและอิบารากิ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.06 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นอยู่ที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิ และมีความลึก 50 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าหลายพื้นที่สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้
เบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ รวมไปถึงยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชิวิต และความเสียหายแต่อย่างใด หากมีความเปลี่ยนแปลงสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไป
