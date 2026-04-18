ด่วน! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 5 ความลึก 10 กม. หลายเมืองรับรู้แรงสั่น
ด่วน! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 5 ลึก 10 กม. หลายเมืองรับรู้แรงสั่น อุตุฯ ยัน ไม่เกิดสึนามิ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย หรือผู้บาดเจ็บ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) รายงานเหตุ แผ่นดินไหวรุนแรงบริเวณตอนเหนือของจังหวัดนากาโนะ เมื่อเวลา 13:20 น. ของวันนี้ (18 เม.ย. 69) สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายร้ายแรงหรือสึนามิ
เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 10 กิโลเมตร ความรุนแรงระดับ 5 หลายเมืองรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
กรมอุตุฯ ยืนยันว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นสึนามิ เนื่องจากจุดศูนย์กลางอยู่บนบกและมีความลึกไม่มาก อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารบ้านเรือนหรือไม่
ขณะที่ทางการญี่ปุ่นได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกหรือดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังจากแรงสั่นสะเทือนระลอกแรก
อ้างอิงจาก : japantimes
