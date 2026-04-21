ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:01 น.
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia
เจาะลึกรายงานพิเศษเปิดโปงเครือข่ายมิจฉาชีพระดับชาติที่มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ บังคับใช้แรงงานทาสเพื่อหลอกลวงเหยื่อ สร้างรายได้มหาศาลจนกลายเป็นธุรกิจหลักของประเทศ

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. The Wall Street Journal สำนักข่าวชื่อดังของสหรัฐ ได้เผยแพร่รายงานพิเศษโดยการเจาะลึกเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชา รายงานนี้อธิบายกระบวนการทำงานของกลุ่มมิจฉาชีพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับประเทศ สำนักข่าวแห่งนี้เลือกใช้คำว่า “Scambodia” เป็นพาดหัวเพื่อสื่อถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

หน้าเพจเฟซบุ๊กของ The Wall Street Journal โพสต์ข้อความประกอบลิงก์ข่าวระบุว่า เครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่รัฐ จับคนมาเป็นทาสแรงงาน ขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งสร้างอาณาจักรหลอกลวงขนาดใหญ่เท่าเมืองขนาดย่อม จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่หลายคนจะเรียกประเทศนี้ว่า Scambodia

รายงานฉบับนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่มอาชญากรข้ามชาติใช้กัมพูชาเป็นฐานที่มั่นหลัก พวกเขาสร้างตึกสูงตระหง่านกลางกรุงพนมเปญเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางสั่งการ พื้นที่ปฏิบัติการหลายแห่งมีกลุ่มมิจฉาชีพกักขังคนงานไว้เพื่อบังคับให้ทำหน้าที่หลอกลวงคนบนโลกออนไลน์

คนงานเหล่านี้ต้องสวมรอยเป็นคนรัก นักลงทุน หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตร. เพื่อลวงเอาเงินจากเหยื่อชาวอเมริกันรวมถึงคนชาติอื่นทั่วโลก

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรบริษัทที่กำลังก่อสร้างตึกสูงดังกล่าว โดยรัฐบาลมะกันมีข้อมูลหลักฐานชี้ว่า บริษัทนี้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการหลอกลวงหลายร้อยแห่งทั่วกัมพูชา กลุ่มทุนจีนเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายมิจฉาชีพเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ พวกเขาใช้เงินที่ได้จากการหลอกลวงมาขยายอาณาจักรธุรกิจให้ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มมิจฉาชีพไซเบอร์ในกัมพูชาสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนสูงถึง 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ซึ่งตัวเลขนี้มีความหมายอย่างยิ่งต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชา

สัดส่วนจีดีพี – รายได้จากธุรกิจสีเทานี้คิดเป็นเกือบ 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของกัมพูชา

แซงหน้าอุตสาหกรรมหลัก – มูลค่าดังกล่าวพุ่งสูงจนแซงหน้า “อุตสาหกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ” ซึ่งเคยเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและถูกกฎหมายของประเทศไปแล้ว

ทหารไทยนายหนึ่งยืนเฝ้าอยู่ด้านนอกสถานที่หลอกลวงในเมืองโอร์เสม็ด ประเทศกัมพูชา 7 เม.ย.2026 (AP Photo/Sakchai Lalit)
ภาพถ่ายสถานีทำงานในบริเวณที่ใช้เป็นแหล่งฉ้อโกงในเมืองโอเสม็ด ของกัมพูชา 7 เม.ย.2026 (AP Photo/Sakchai Lalit)

ผลกระทบในระดับสากล

ขบวนการอาชญากรรมเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ได้สร้างความเสียหายไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ

ข้อมูลจากทางการระบุว่า ในปี 2024 เพียงปีเดียว ชาวอเมริกันสูญเสียเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้วกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ตอนท้ายของบทความจากสื่อยักษ์ใหญ่อเมริการะบุ แม้ทางการกัมพูชาจะพยายามแสดงออกถึงการปราบปราม แต่ด้วยขนาดของเม็ดเงินมหาศาลเกือบครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจประเทศ ทำให้ความท้าทายนี้ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่โลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิด

ทหารไทยเฝ้ารักษาการณ์อยู่ด้านนอกสถานที่หลอกลวงในเมืองโอเสม็ด กัมพูชา เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน (AP Photo/Sakchai Lalit)

ถึงตรงนี้ ทางสื่อของกัมพูชาพยายามออกมาตอบโต้ โดยล่าสุด Khmer Times รายงานว่า นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ในพนมเปญเรียกร้องให้สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ถอนคำว่า “Scambodia” ออกจากรายงาน ระบุเป็นการผลิตซ้ำภาพลักษณ์อาชญากรรมที่ดูแคลนคนทั้งประเทศและเมินเฉยต่อความพยายามในการปราบปรามของรัฐบาล.

ภาพห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในตึกสแกมเมอร์ส เมืองโอเสม็ด กัมพูชา 7 เมษายน 2026 (AP Photo/Sakchai Lalit)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:01 น.
Photo of Pachara

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

