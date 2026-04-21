คลิปที่มีน้ำตา ภรรยา “แดนนี่ ศรีภิญโญ” โพสต์ข้อความอาลัย-พร้อมคำสั่งเสียสุดท้าย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 11:58 น.
กวาง พจนีย์ ภรรยาแดนนี่ศรีภิญโญ
กวาง พจนีย์ ภรรยา แดนนี่ ศรีภิญโญ โพสต์คลิปสุดอาลัยสามี เปิดคำสั่งเสียสุดท้าย พร้อมบทสัมภาษณ์อาการก่อนทรุดหนัก เริ่มแอดมิทที่ รพ. ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. และอยู่ห้อง ICU ตลอด

ยังคงเต็มไปความโศกเศร้า หลังข่าวการจากไปของ แดนนี่ ศรีภิญโญ อดีตนักแสดงชื่อดังที่ได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 20 เม.ย. ที่ผ่านมา จากภาวะไตวายเฉียบพลันในวัย 54 ปี ล่าสุด กวาง พจนีย์ ภรรยาของอดีตนักแสดงชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความและคลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว

โดยเป็นการรำลึกถึงสามีผู้ล่วงลับ พร้อมถ่ายทอดความรู้สึกจากหัวใจของคนเป็นภรรยาและแม่ของลูก ซึ่งในคลิปดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่ แดนนี่ ศรีภิญโญ กำลังเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีภรรยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ห่าง เป็นความรัก ความห่วงใย และความผูกพันของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

ข้อความสุดซึ้งที่เขียนไว้ระบุว่า “จากแค่เพียงกาย พ่อจะอยู่ในใจแม่กับลูกตลอดไป”

นอกจากนี้ กวาง พจนีย์ ภรรยายังได้เปิดเผยถึงคำสั่งเสียสุดท้ายของสามี ที่สะท้อนถึงตัวตนและความเรียบง่ายของเขา โดยระบุว่า “เรียบๆ ง่ายๆ ไม่ต้องเยอะแยะมากมาย หากพ่อสิ้นใจไป เอาไว้ที่ #วัดป่าสะแก”

ทั้งนี้ กวาง ภรรยาของแดนนี่ ศรีภิญโญ ได้สัมภาษณ์กับไทยรัฐบันเทิง เผยถึงอาการป่วยของสามี ระบุ หัวใจของแดนนี่เต้นผิดจังหวะ ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่แข็งแรง ทำให้มันไม่ไปช่วยอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต ไม่ทำงาน และการหายใจเริ่มเหนื่อย เลยต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เริ่มแอดมิทที่ รพ. ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. และอยู่ห้อง ICU ตลอด พอใส่ท่อช่วยหายใจเหมือนร่างกายเริ่มดาวน์ลง ไม่ตอบสนองอะไรแล้ว จนวันนี้ช่วงเที่ยงก็บอกเขาว่า “ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะ” และช่วงเวลา 12.54 น. เขาก็ได้จากไปกับตา

ส่วนอาการเริ่มแรกเลยคือ จุกท้อง กรดไหลย้อน ก็เลยไปหาหมอแถวบ้าน

แต่จากนั้นก็ยังเหนื่อยอยู่เลยให้มาเช็คร่างกายอีกรอบ ก็ตรวจเจอไตวายเฉียบพลัน และโรคหัวใจ รวมถึงน้ำท่วมปอดนิดๆ แต่พอปอดดี อย่างอื่นก็ไม่ดีแล้ว เหมือนร่างกายเริ่มดาวน์ลงเรื่อยๆ.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

