เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 11:54 น.
เจ้าของโฮมสเตย์ นครนายก เคลื่อนไหวหลังคลิป ‘ทิ้งขยะลงน้ำ’ แชร์ว่อนเน็ต ลั่น กำชับพนง.แล้ว ยืนยัน จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ชาวเน็ตถามหาบทลงโทษ

จากกรณีที่มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปแฉความมักง่ายของพนักงานโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครนายก ขนเข่งใส่ขยะมาเททิ้งลงในแม่น้ำหลังที่พัก แถมล้างถังขยะแบบไม่สนใครหน้าไหน หลังจากเทขยะทิ้งน้ำเสร็จ ก็มีลูกค้าลงเล่นน้ำต่อทั้ง ๆ ที่ขยะเพิ่งลอยผ่านหน้าไปไม่ถึง 5 นาที สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ที่นี่ “นครนายก” ได้มีการโพสต์อัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุข้อความว่า “จากคลิปเทขยะลงแม่น้ำ อยู่ ต.หินตั้ง เจ้าของสถานที่ได้กำชับพนักงานไปแล้ว จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ”

หลังจากโพสต์อัปเดตความคืบหน้าจากเจ้าของโฮมสเตย์ชื่อดังแล้วยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเน็ตมากขึ้นกว่าเดิม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การกำชับพนักงาน เท่ากับว่าเรื่องนี้จบลงแล้วเช่นนั้นหรือ คลิปดังกล่าวคนดูกว่า 1.4 ล้านครั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้เลยอย่างนั้นหรือ การกระทำแบบนี้ควรมีการลงโทษหรือมีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่จะทำได้ดีกว่าแค่การกำชับหรือไม่? เนื่องจากขยะไหลตามแหล่งน้ำธรรมชาติไปเรื่อย ๆ และไม่รู้ว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้ว

อ้างอิงจาก : FB ที่นี่ “นครนายก”

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

4 นาที ที่แล้ว
นักวิเคราะห์กัมพูชา ตอบโต้ Wall Street Journal ข่าว

กัมพูชาเดือด! ซัด “วอลล์สตรีทเจอร์นัล” ใช้คำเหยียด “Scambodia” จงใจเยาะเย้ย

11 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

17 นาที ที่แล้ว
นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือนเพื่อนร่วมชาติ &quot;อย่ามาเที่ยวไทย&quot; เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ ข่าว

นทท.ฝรั่งอัดคลิปเตือน “อย่ามาเที่ยวไทย” เผยเหตุผลสุดพีค ทำคนไทยยิ้มไม่หุบ

25 นาที ที่แล้ว
ไทยโต้กัมพูชา ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC ข่าว

ไทยโต้กัมพูชา! ปัดข้อกล่าวหา รุกล้ำ-เสริมกำลังทหารชายแดน ยันทำตามกรอบ GBC

56 นาที ที่แล้ว
สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 ข่าว

สพฐ. เรียกบรรจุข้าราชการ 38 ค.(2) รอบ 9 เช็กวิธียืนยันตัวตน วันรายงานตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia ข่าว

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด ข่าว

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเปิดให้เอง-เหมาลอตเตอรี่เกลี้ยงแผง บันเทิง

เลขฝาโลง แดนนี่ ศรีภิญโญ เขียนชัด 2 ตัวตรง ภรรยาเหมาลอตเตอรี่เลขท้ายเกลี้ยงแผง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์&quot; ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ ข่าวการเมือง

ประวัติ “ดร.ประทุม วงศ์สวัสดิ์” ผู้ค้านตัดงบอาหารสภาฯ โปรไฟล์น่าสนใจเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอง สว สืบสวน ยิงอดีตภรรยา ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น ข่าวอาชญากรรม

เปิดปมเลือด “รองสารวัตรสืบสวน” รัวดับอดีตเมีย 4 นัด พิษคำเหน็บแนม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง บันเทิง

หนูแหม่ม โพสต์อาลัย แดนนี่ ศรีภิญโญ เพื่อนแท้คนแรกในวงการบันเทิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซานดารา พัค อดีตสมาชิก 2NE1 เล่นคอนเสิร์ตที่เขมร ข่าวต่างประเทศ

ซานดาร่า โชว์คอนเสิร์ตฉลองปีใหม่เขมร เที่ยวนครวัด โพสต์ซึ้งขอบคุณแฟน ๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด เศรษฐกิจ

วันหยุดยาว พฤษภาคม 69 ใครบ้างได้หยุด 4 วันรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต บันเทิง

เสี่ยวเอส ร่ำไห้เปิดใจ โทษตัวเองชวน ต้าเอส พี่สาว เที่ยวญี่ปุ่นจนเสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กวาง พจนีย์ ภรรยาแดนนี่ศรีภิญโญ บันเทิง

คลิปที่มีน้ำตา ภรรยา “แดนนี่ ศรีภิญโญ” โพสต์ข้อความอาลัย-พร้อมคำสั่งเสียสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว ข่าว

ร้านขนมไทยแฉ หน่วยงานรัฐ สั่งขนมแต่ขอให้เขียนบิลปลอม สุดท้ายโดนรีวิว 1 ดาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่ ไลฟ์สไตล์

ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย บันเทิง

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง &quot;ไตวายฉับพลัน&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย สุขภาพและการแพทย์

อย่ามองข้าม! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง ไตวายเฉียบพลัน ภัยเงียบที่คร่าชีวิตไม่รู้ตัว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ เมีย เหน่ง เหม่งจ๋าย แซะแรง “เอาสามีฉันไปหากิน” ชาวเน็ตสงสัยสื่อถึงใคร?

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569

รีวิวแรก The Devil Wears Prada 2 ยกนิ้วให้ คุ้มค่าการรอคอย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
เดอะวอลสตรีทเจอร์นัล ตีข่าว Ssambodia

สื่อใหญ่สหรัฐ หล่นคำโปรย ประเทศ “Scambodia” ปีเดียว คนมะกันสูญ 1 หมื่นล้านดอลลาร์

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง สีกาเก็น ก็ไม่รอด

ด่วน จำคุก ทิดแย้ม 50 ปี ยักยอกเงินวัดไร่ขิง เล่นพนัน สีกาเก็น ก็ไม่รอด

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
