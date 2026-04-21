เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ
เจ้าของโฮมสเตย์ นครนายก เคลื่อนไหวหลังคลิป 'ทิ้งขยะลงน้ำ' แชร์ว่อนเน็ต ลั่น กำชับพนง.แล้ว ยืนยัน จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ชาวเน็ตถามหาบทลงโทษ
จากกรณีที่มีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปแฉความมักง่ายของพนักงานโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครนายก ขนเข่งใส่ขยะมาเททิ้งลงในแม่น้ำหลังที่พัก แถมล้างถังขยะแบบไม่สนใครหน้าไหน หลังจากเทขยะทิ้งน้ำเสร็จ ก็มีลูกค้าลงเล่นน้ำต่อทั้ง ๆ ที่ขยะเพิ่งลอยผ่านหน้าไปไม่ถึง 5 นาที สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ที่นี่ “นครนายก” ได้มีการโพสต์อัปเดตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยระบุข้อความว่า “จากคลิปเทขยะลงแม่น้ำ อยู่ ต.หินตั้ง เจ้าของสถานที่ได้กำชับพนักงานไปแล้ว จะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ”
หลังจากโพสต์อัปเดตความคืบหน้าจากเจ้าของโฮมสเตย์ชื่อดังแล้วยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเน็ตมากขึ้นกว่าเดิม โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การกำชับพนักงาน เท่ากับว่าเรื่องนี้จบลงแล้วเช่นนั้นหรือ คลิปดังกล่าวคนดูกว่า 1.4 ล้านครั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการเคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้เลยอย่างนั้นหรือ การกระทำแบบนี้ควรมีการลงโทษหรือมีข้อกฎหมายอะไรบ้างที่จะทำได้ดีกว่าแค่การกำชับหรือไม่? เนื่องจากขยะไหลตามแหล่งน้ำธรรมชาติไปเรื่อย ๆ และไม่รู้ว่าการกระทำนี้เกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้ว
อ้างอิงจาก : FB ที่นี่ “นครนายก”
