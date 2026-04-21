อย่าตื่นตูม! โฆษกรัฐบาล แจงขึ้น VAT 10 % ปมจ่อ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน
โฆษกรัฐบาล เคลียร์ข้อสงสัยขึ้น VAT 10 % ยันรัฐบาลมีแต่จะบรรเทาภาระให้ป ชช. แจงแทน ปกรณ์ ตอบประเด็นจ่อออก พ.ร.ก.กู้เงิน เป็นเพียงความเห็นทางกฎหมาย
วันนี้ (21 เม.ย.69) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกระแสจะมีการขึ้นภาษี VAT จาก 7 % เป็น 10 % นั้น ว่า “เป็นข่าวปลอม” รัฐบาลมีแต่จะพิจารณามาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเท่านั้น
ส่วนประเด็นที่มีการวิจารณ์รัฐบาลว่า รัฐบาลข้ามหัวข้าราชการ จะทำการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน เพื่อใช้ประคับประคองเศรษฐกิจยามฉุกเฉิน แต่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังยังไม่ทราบเรื่อง นั้น
นางสาวรัชดา กล่าวว่า เรื่องนี้ตนขอชี้แจงว่า นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เพียงตอบโดยให้ความเห็นทางกฎหมายว่า ถ้าจะออกพระราชกำหนดกู้เงินก็ทำได้ตามมาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญ คือ เป็นกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
เช่น วิกฤตโควิด-19 ก็เคยกู้แบบนี้ ซึ่งไม่ได้มีปัญหาข้อกฎหมาย
เมื่อถามอีกว่า ขณะนี้เข้าเกณฑ์ 172 หรือไม่ รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า สถานการณ์เช่นนี้ถือว่าเข้าข่าย เนื่องจากเงินคงคลังเหลือไม่มาก ไหนจะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แถมปีนี้ยังจะมีซูเปอร์เอลนีโญอีก ซึ่งกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร ต้องมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอีก
ทั้งนี้ นางสาวรัชดา ย้ำว่า การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลและข้าราชการต้องทำงานร่วมกัน รับฟังกันและกัน การด่วนสรุปว่า มีการตัดสินใจข้ามหัวข้าราชการจึงเป็นความคิดเห็นที่เกินเลย.
