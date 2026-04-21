เดนิส ไม่ทน ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โดนโยงมือที่ 3 ณเดชน์-ญาญ่า

เดนิส เจลีลชา หมดความอดทน เดินหน้าปกป้องสิทธิ์ตัวเอง โพสต์เตือนชาวเน็ตหยุดคอมเมนต์ใส่ร้ายเรื่องมือที่ 3 ณเดชน์พระเอกรุ่นพี่ เตรียมนำหลักฐานส่งฟ้องศาลให้ถึงที่สุด
เดนิส เจลีลชา นางเอกหน้าหวาน เข้าแจ้งความเอาผิดแอคเคานต์ คอมเมนต์พาดพิงเรื่อง ณเดชน์ ญาญ่า เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดกับเจ้าของบัญชีโซเชียลมีเดียหลายราย หลังคนเหล่านี้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าเธอ โยงว่าเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของคู่รักดาราดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ กับ ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ล้วนไม่เป็นความจริง
เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากการที่เดนิสไปร่วมรายการ เพื่อนจอย วงเม้าท์ EP.3 ทางช่องยูทูบ GUILD&LUCIA ตัดสินใจเปิดใจพูดถึงปัญหาที่ต้องทนรับมานาน หวังว่าการชี้แจงความจริงจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น แต่เมื่อรายการออกอากาศไปกลับยังมีคนเข้ามาพิมพ์ข้อความสร้างความเสียหายให้เธออย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนางเอกสาวจึงขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย โพสต์ข้อความอัปเดตว่าได้นำหลักฐานแจ้งความบัญชีผู้ใช้เหล่านั้นทั้งหมดแล้ว เดนิสต้องการให้คนกลุ่มนี้หยุดพฤติกรรมใส่ร้ายป้ายสี ระบุข้อความไว้ว่า “วันนี้หนูได้แจ้งความถึง account ทั้งหมดแล้ว และหนูขอให้หยุดทุกคำพูดหรือการกระทำที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับตัวหนู นับตั้งแต่วันนี้ หากยังไม่หยุด หนูพร้อมจะดำเนินคดีฟ้องร้องต่อไปค่ะ”
แฟนคลับจำนวนมากต่างเข้าไปส่งกำลังใจให้เดนิสในพื้นที่ส่วนตัว ทุกคนพร้อมสนับสนุนให้เธอเอาผิดคนกระทำผิดทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ภาพจาก: denisejelilcha
ติดตาม The Thaiger บน Google News: