เปิดประวัติ “จอห์น เทอร์นัส” ซีอีโอคนใหม่ของ Apple รับไม้ต่อจาก “ทิม คุก”

เปิดประวัติ จอห์น เทอร์นัส ซีอีโอคนใหม่ของ Apple เตรียมรับไม้ต่อจาก ทิม คุก ในปี 2026 ส่องเส้นทางวิศวกรผู้อยู่เบื้องหลัง iPhone และ Mac
ภายหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Apple ประกาศแต่งตั้ง จอห์น เทอร์นัส (John Ternus) รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ซีอีโอ คนใหม่ เพื่อรับไม้ต่อจาก ทิม คุก (Tim Cook) ที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2011 การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้นำสูงสุดในครั้งนี้จะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2026 เป็นต้นไป
จุดเริ่มต้นสายวิศวกร ก้าวสู่ครอบครัว Apple
- จอห์น เทอร์นัส เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1975 เป็นวิศวกรและผู้บริหารชาวอเมริกันที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรระดับโลก จอห์น เทอร์นัส มีประวัติการศึกษาและจุดเริ่มต้นการทำงานที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
- สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ในปี 1997
- สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นนักกีฬาว่ายน้ำชายของสถาบัน และทำโปรเจกต์พัฒนากลไกแขนป้อนอาหารสำหรับผู้ป่วยอัมพาต ซึ่งควบคุมได้ด้วยการเคลื่อนไหวของศีรษะ
- เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นวิศวกรเครื่องกล ออกแบบชุดแว่นตาโลกเสมือนจริง (VR) ที่บริษัท Virtual Research Systems
- เข้าร่วมงานกับ Apple ในปี 2001 ในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มงานแรกกับการพัฒนาหน้าจอ Apple Cinema Display
ผลงานชิ้นโบแดง ผู้อยู่เบื้องหลัง iPhone และ Mac
เส้นทางการทำงานใน Apple มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2013 จอห์น เทอร์นัส ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ รับผิดชอบการพัฒนา AirPods, Mac และ iPad ก่อนจะได้รับมอบหมายให้ดูแลฮาร์ดแวร์ของ iPhone เพิ่มเติมในปี 2020 และเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ในปี 2021 พร้อมดูแล Apple Watch ในช่วงปลายปี 2022
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค จอห์น เทอร์นัส มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน Mac ไปใช้ชิป Apple Silicon และมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักแทบทุกชิ้นขององค์กร ทิม คุก ได้กล่าวในแถลงการณ์ชื่นชมว่า จอห์น เทอร์นัส เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่สร้างผลงานให้กับองค์กรตลอด 25 ปีจนนับไม่ถ้วน และเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างไม่มีข้อสงสัยในการนำพาองค์กรก้าวสู่อนาคต
ปัจจุบัน จอห์น เทอร์นัส ในวัย 51 ปี มีอายุเท่ากับ ทิม คุก ตอนที่เข้ารับตำแหน่งซีอีโอในปี 2011 พอดี ทำให้คณะกรรมการบริหารของ Apple มองเห็นถึงความมั่นคงในการนำพาบริษัทไปได้อีกนับทศวรรษ ภูมิหลังด้านวิศวกรรมของซีอีโอคนใหม่ยังสอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีความจริงผสม
