ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “จอห์น เทอร์นัส” ซีอีโอคนใหม่ของ Apple รับไม้ต่อจาก “ทิม คุก”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 09:38 น.
เปิดประวัติ จอห์น เทอร์นัส ซีอีโอคนใหม่ของ Apple เตรียมรับไม้ต่อจาก ทิม คุก ในปี 2026 ส่องเส้นทางวิศวกรผู้อยู่เบื้องหลัง iPhone และ Mac

ภายหลังจากที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Apple ประกาศแต่งตั้ง จอห์น เทอร์นัส (John Ternus) รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ซีอีโอ คนใหม่ เพื่อรับไม้ต่อจาก ทิม คุก (Tim Cook) ที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2011 การเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้นำสูงสุดในครั้งนี้จะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2026 เป็นต้นไป

จุดเริ่มต้นสายวิศวกร ก้าวสู่ครอบครัว Apple

  • จอห์น เทอร์นัส เกิดเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1975 เป็นวิศวกรและผู้บริหารชาวอเมริกันที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดขององค์กรระดับโลก จอห์น เทอร์นัส มีประวัติการศึกษาและจุดเริ่มต้นการทำงานที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้
  • สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ในปี 1997
  • สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นนักกีฬาว่ายน้ำชายของสถาบัน และทำโปรเจกต์พัฒนากลไกแขนป้อนอาหารสำหรับผู้ป่วยอัมพาต ซึ่งควบคุมได้ด้วยการเคลื่อนไหวของศีรษะ
  • เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นวิศวกรเครื่องกล ออกแบบชุดแว่นตาโลกเสมือนจริง (VR) ที่บริษัท Virtual Research Systems
  • เข้าร่วมงานกับ Apple ในปี 2001 ในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มงานแรกกับการพัฒนาหน้าจอ Apple Cinema Display
จอห์น เทอร์นัส ว่าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของบริษัท Apple
ภาพจาก: 9TO5Mac

ผลงานชิ้นโบแดง ผู้อยู่เบื้องหลัง iPhone และ Mac

เส้นทางการทำงานใน Apple มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2013 จอห์น เทอร์นัส ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ รับผิดชอบการพัฒนา AirPods, Mac และ iPad ก่อนจะได้รับมอบหมายให้ดูแลฮาร์ดแวร์ของ iPhone เพิ่มเติมในปี 2020 และเลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ในปี 2021 พร้อมดูแล Apple Watch ในช่วงปลายปี 2022

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค จอห์น เทอร์นัส มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่าน Mac ไปใช้ชิป Apple Silicon และมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักแทบทุกชิ้นขององค์กร ทิม คุก ได้กล่าวในแถลงการณ์ชื่นชมว่า จอห์น เทอร์นัส เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่สร้างผลงานให้กับองค์กรตลอด 25 ปีจนนับไม่ถ้วน และเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างไม่มีข้อสงสัยในการนำพาองค์กรก้าวสู่อนาคต

ปัจจุบัน จอห์น เทอร์นัส ในวัย 51 ปี มีอายุเท่ากับ ทิม คุก ตอนที่เข้ารับตำแหน่งซีอีโอในปี 2011 พอดี ทำให้คณะกรรมการบริหารของ Apple มองเห็นถึงความมั่นคงในการนำพาบริษัทไปได้อีกนับทศวรรษ ภูมิหลังด้านวิศวกรรมของซีอีโอคนใหม่ยังสอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคต ทั้งปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีความจริงผสม

จอห์น เทอร์นัส กับ ทิม คุก
ภาพจาก: Apple

ที่มา: Wikipedia , FORTUNE

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ ข่าว

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

5 วินาที ที่แล้ว
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

7 นาที ที่แล้ว
ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่ ไลฟ์สไตล์

ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน

13 นาที ที่แล้ว
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย บันเทิง

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

24 นาที ที่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง &quot;ไตวายฉับพลัน&quot; ภัยเงียบคร่าชีวิตคนไทย สุขภาพและการแพทย์

อย่ามองข้าม! หมอเจด เผยพฤติกรรมเสี่ยง ไตวายเฉียบพลัน ภัยเงียบที่คร่าชีวิตไม่รู้ตัว

25 นาที ที่แล้ว
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย ข่าวต่างประเทศ

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

บางเสร่ฉาวหนักมาก ถอดโชว์กลางถนน คนพื้นที่สุดทนขอตร.ล่าตัวลงโทษ

52 นาที ที่แล้ว
ถอยแล้ว! สว. ถอนรายงานขึ้น VAT 10% หวั่นชาวบ้านตื่น รอจังหวะประเทศพร้อม ข่าวการเมือง

สว. ยอมถอย เสนอขึ้น VAT 10% ชาวบ้านตื่นตระหนก อ้าง ไม่ได้ขึ้นพรวดเดียว

55 นาที ที่แล้ว
หมวดโจ้พัทยาโดน 6 ข้อหา ข่าวอาชญากรรม

คลิปนาที “หมวดโจ้” เปิดปากครั้งแรก ก่อนเจอ 6 ข้อหา ส่งเข้าเรือนจำทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแผ่นดินไหวญี่ปุ่นขนาด 7.7 คนหลบในร้านขายรองเท้า ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก! คลิปญี่ปุ่นแผ่นดินไหว ลูกค้าก้มหลบของร่วงในร้านรองเท้า เอาชีวิตรอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มวัยกลางคน ตบเด็กวัย 17 อ้างฉุนโดนด่า &quot;ไอ้ควาย&quot; พ่อเดินหน้าเอาผิด ข่าว

ไกล่เกลี่ยล่ม! หนุ่มวัยกลางคน ตบเด็กวัย 17 อ้างฉุนโดนด่า “ไอ้ควาย” พ่อเดินหน้าเอาผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน 10 นิสัยยามเช้า ก่อมะเร็ง แก้ตอนนี้ยังไม่สาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขึ้น vat 10 % ข่าวปลอม ข่าวการเมือง

อย่าตื่นตูม! โฆษกรัฐบาล แจงขึ้น VAT 10 % ปมจ่อ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก โต้ตอบได้ปกติ ข่าวต่างประเทศ

ฮุนเซน เผยอาการ กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ทรงฟื้นตัวดี-โต้ตอบได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง ข่าว

ไร้สำนึก! โฮมสเตย์นครนายก ทิ้งขยะลงน้ำ นทท.เดือด หมดกันแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบ ประกบยิงอส ข่าวอาชญากรรม

ภาพหลักฐาน 2 ผู้ก่อการร้ายสวมฮิญาบ ประกบยิง อส. เสียชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดนิส ไม่ทน ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โดนโยงมือที่ 3 ณเดชน์-ญาญ่า บันเทิง

เดนิส ไม่ทน ฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด โดนโยงมือที่ 3 ณเดชน์-ญาญ่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;จอห์น เทอร์นัส&quot; ซีอีโอคนใหม่ของ Apple รับไม้ต่อจาก &quot;ทิม คุก&quot; ข่าวต่างประเทศ

เปิดประวัติ “จอห์น เทอร์นัส” ซีอีโอคนใหม่ของ Apple รับไม้ต่อจาก “ทิม คุก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตแคนาดา เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 1.6 ล้านบาท เศรษฐกิจ

สถานทูตแคนาดา เปิดรับสมัครงาน เงินเดือน 1.6 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผัวซ้อมเมียเพราะทวงข้าวเย็น ทั้งที่ลูกนั่งอยู่บนตัก ข่าว

ผัวโหดซ้อมเมียอุ้มลูก 5 เดือน เตะ-บีบคอนาน 10 นาที ฉุนโดนทวงข้าว ตอนกินเหล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัว ข่าว

เปิดไทม์ไลน์ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวปริศนา 1 เดือน ญาติห่วงพกเงินแสนติดตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักร้องดัง D4vd ขึ้นศาล สู้คดีฆ่าหั่นศพ เด็กหญิงวัย 14 หมกซากรถเทสลา ข่าวต่างประเทศ

นักร้องดัง D4vd ขึ้นศาล สู้คดีฆ่าหั่นศพ เด็กหญิงวัย 14 หมกซากรถเทสลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 21 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 21 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 21 4 69 ดูดวง

4 ราศี โชคลาภลอยมาหาแบบไม่คาดฝัน เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอซาวะ นาโฮะ หวนคืนวงการ AV ในรอบ 17 ปี ข่าวต่างประเทศ

ดาว AV คัมแบ็กวงการวัย 40 หลังทำหน้าที่แม่ ฟังคำพูดลูกสาวตอนโต ทำน้ำตาซึม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

เจ้าของโฮมสเตย์ ลั่น กำชับพนง.แล้ว หลังคลิปทิ้งขยะลงน้ำว่อนเน็ต นทท.ถามหาบทลงโทษ

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
พลอยชอบถ่ายรูป อินฟลูเอนเซอร์สาวท่องเที่ยววัย 27 ปี

โพสต์สุดท้าย อินฟลูฯ สาวเสียชีวิตกะทันหัน บีบหัวใจ จากไปอายุยังน้อย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
ตัวการทำลายตับ ไม่ใช่แค่เหล้า บุหรี่

ไม่ใช่แค่เหล้า-บุหรี่ “เครื่องดื่มเดียว” ทำลายตับ คนไทยบริโภคทุกวัน

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
รายการ ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามา แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

ชิงช้าสวรรค์ แจงดรามาร้อน แอดมินเพจบูลลี่ถิ่นกำเนิด ลั่น ขอใช้สิทธิ์ปกป้องศักดิ์ศรีทุกฝ่าย

เผยแพร่: 21 เมษายน 2569
Back to top button