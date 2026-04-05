ทหารรวบ “กระบะตบตาซุกน้ำมัน” ใต้ถุงน้ำแข็ง ลอบขนขายเมียนมา
กองกำลังสุรสีห์ สกัดจับรถกระบะดัดแปลงขนน้ำมันแก๊สโซฮอล์กว่า 1,200 ลิตร บริเวณด่านสังขละบุรี สารภาพเตรียมส่งออกช่องทางธรรมชาติไปขายฝั่งเพื่อนบ้านในราคาสูงเกือบเท่าตัว
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 19.10 น. เจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมระหว่างทหารกองกำลังสุรสีห์ ตำรวจ สภ.สังขละบุรี ศุลกากร ตชด. และฝ่ายปกครอง เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบขนส่งสินค้าผิดกฎหมายบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
บริเวณจุดตรวจร่วมน้ำเกริ๊ก บ้านซองกาเรีย อำเภอสังขละบุรี บนถนนสาย 323 พบน้ำมันแก๊สโซฮอล์บรรจุแกลลอนจำนวน 42 ถัง รวมปริมาตร 1,260 ลิตร ผู้ต้องหานำกระสอบน้ำแข็งมาวางทับปิดบังถังน้ำมันไว้ที่ท้ายรถกระบะ เพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ขณะผ่านด่านตรวจ
สอบสวนเบื้องต้น คนขับรถกระบะยอมรับสารภาพว่ากว้านซื้อน้ำมันมาจากปั๊มในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ในราคาลิตรละ 60 บาท โดยตั้งใจจะลักลอบขนออกไปทางเส้นทางธรรมชาติเพื่อนำไปขายต่อในประเทศเมียนมา ซึ่งมีราคาสูงถึงลิตรละ 100 บาท
เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดรถยนต์ น้ำมันของกลาง และโทรศัพท์มือถือ พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป.
