เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น ขณะกลับจากหาปลา

Nateetorn S.เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 14:05 น.
เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น จ.น่าน ขณะกลับจากหาปลา เจ้าหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวเพิ่มเติม

รถยนต์กระบะเสียหลักลงข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ บริเวณกิโลเมตรที่ 8+700 โค้งห้วยเย็น ด้านขวาทาง พื้นที่รอยต่อบ้านนาแล – บ้านมอญ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ บาดเจ็บ 10 รายนั้น

ล่าสุดมีการเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวได้แก่

1. น.ส.ศรี พนะสัน อายุ 56 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ)

2. นางซ้อน พะนะสันต์ อายุ 56 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ)

3. นางเฉลียว พนะสัน อายุ 56 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ)

4. น.ส.นันทิชา พนะสัน อายุ 15 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ)

5. ด.ช.วรวัช พนะสัน อายุ 11 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ)

6. ด.ญ.วรัญญา พนะสันต์ อายุ 10 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตระหว่างนำส่ง)

7. ด.ช.ณภัทร ไชยะ อายุ 8 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตระหว่างนำส่ง)

8. นายหลอด พนะสัน อายุ 56 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตระหว่างนำส่ง)

9. นายคมคาย พนะสัน อายุ 53 ปี (นั่งกระบะท้าย เสียชีวิตระหว่างรักษา)

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่านายอิฉเลศ ยอดออน อายุ 47 ปี เป็นผู้ขับขี่รถยนต์ หลังจากที่ นายอิฉเลศ บรรทุกผู้โดยสารมาด้วยทั้งหมด 22 คน ผู้โดยสาร/ผู้ขับเป็นคนในหมู่บ้านจูน หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นญาติพี่น้อง ได้ชักชวนกันเดินทางไปหาปลาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเย็น อย่างไรก็ตามสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเพิ่มเติม

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

