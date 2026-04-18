ข่าว
ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่
ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงระบบแอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง แนะลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า เช็กวัน-เวลาใช้งานไม่ได้ที่นี่
ธนาคารกรุงไทยประกาศเตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตัง ตามวันและเวลาที่กำหนด มีรายละเอียดดังนี้
“เพื่อยกระดับการให้บริการธนาคารจะปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบแอปฯ Krungthai NEXT ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 01.00 – 06.00น. และ ปิดปรับปรุงระบบแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ ศุกร์ ที่ 24 เมษายน เวลา 02.00 – 05.00 น. กรุณาวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02 111 1111”
อ้างอิงจาก : FB Krungthai Care
