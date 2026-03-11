เช็กด่วน กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรี ปิดระบบแอป-ATM เช็กเวลาใช้ไม่ได้ทั้งประเทศ

3 ธนาคาร แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ และตู้ ATM วันที่ 13 และ 15 มี.ค. 69 นานสูงสุด 10 ชั่วโมง เช็กเวลาใช้บริการไม่ได้ เตือนลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า
ใครที่ต้องทำธุรกรรมการเงินช่วงดึกถึงเช้าตรู่ต้องรู้ ล่าสุด 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ประกาศเตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ตู้ ATM รวมถึงการสแกนจ่ายและรูดบัตรต่าง ๆ ใช้เวลาปรับปรุงนานสูงสุดถึง 10 ชั่วโมง
ทางธนาคารจึงออกมาเตือนให้ลูกค้าทุกคนวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าสำรองเงินสด หรือจัดการโอนเงินจ่ายบิลให้เรียบร้อย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุงเครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ โมบายแบงก์กิ้ง ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 03.00 น. ถึง 03.30 น. บริการที่จะได้รับผลกระทบ และไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้
การใช้งานบัตร Krungsri Debit Card และ บัตร Krungsri Boarding Card ผ่าน
- เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/RATM)
- โมบายแบงก์กิ้ง (krungsri app)
- เครื่องรับชำระเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ (EDC)
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Krungthai BUSINESS รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ต้องเลือกทำรายการผ่าน Krungthai BUSINESS
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 – 10:30 น. กรุณาวางแผนการทำรายการล่วงหน้า
ลูกค้าธนาคารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02 111 9999 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 19:00 น.)
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 01:00 ถึง 06:00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการดังนี้
- ไม่สามารถฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
- ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash
ทั้งนี้ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ปกติ
ธนาคารแนะนำให้ทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า และสอบถามข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Krungthai BUSINESS รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ต้องเลือกทำรายการผ่าน Krungthai BUSINESS ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 ถึง 10:30 น. กรุณาวางแผนการทำรายการล่วงหน้า
ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02 111 9999 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 19:00 น.)
