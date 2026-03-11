การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรี ปิดระบบแอป-ATM เช็กเวลาใช้ไม่ได้ทั้งประเทศ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 17:50 น.
80
ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

3 ธนาคาร แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ และตู้ ATM วันที่ 13 และ 15 มี.ค. 69 นานสูงสุด 10 ชั่วโมง เช็กเวลาใช้บริการไม่ได้ เตือนลูกค้าวางแผนทำธุรกรรมล่วงหน้า

ใครที่ต้องทำธุรกรรมการเงินช่วงดึกถึงเช้าตรู่ต้องรู้ ล่าสุด 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, กสิกรไทย และ กรุงศรีอยุธยา ประกาศเตรียมปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ตู้ ATM รวมถึงการสแกนจ่ายและรูดบัตรต่าง ๆ ใช้เวลาปรับปรุงนานสูงสุดถึง 10 ชั่วโมง

ทางธนาคารจึงออกมาเตือนให้ลูกค้าทุกคนวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้าสำรองเงินสด หรือจัดการโอนเงินจ่ายบิลให้เรียบร้อย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปรับปรุงเครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ โมบายแบงก์กิ้ง ระบบรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 เวลา 03.00 น. ถึง 03.30 น. บริการที่จะได้รับผลกระทบ และไม่สามารถใช้งานได้ มีดังนี้

การใช้งานบัตร Krungsri Debit Card และ บัตร Krungsri Boarding Card ผ่าน

  • เครื่องรับจ่ายเงิน / รับฝากเงินอัตโนมัติ (ATM/RATM)
  • โมบายแบงก์กิ้ง (krungsri app)
  • เครื่องรับชำระเงินทางอีเล็กทรอนิกส์ (EDC)
  • พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

ธนาคารขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Krungthai BUSINESS รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่ต้องเลือกทำรายการผ่าน Krungthai BUSINESS
ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 – 10:30 น. กรุณาวางแผนการทำรายการล่วงหน้า

ลูกค้าธนาคารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02 111 9999 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 19:00 น.)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปิดปรับปรุงระบบ
ภาพจาก Facebook : Krungsri Simple

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วันที่ 15 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 01:00 ถึง 06:00 น. ส่งผลให้ไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการดังนี้

  • ไม่สามารถฝาก ถอน โอน เติมเงิน และชำระบิลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง
  • ไม่สามารถรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง
  • ไม่สามารถสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการในทุกช่องทาง
  • ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash

ทั้งนี้ บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยสามารถใช้งานได้ปกติ

ธนาคารแนะนำให้ทุกท่านวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า และสอบถามข้อมูลได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ตลอด 24 ชั่วโมง

ธนาคารกสิกรไทยแจ้งปิดให้บริการชั่วคราว
ภาพจาก Facebook : KBank Live

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Krungthai BUSINESS รวมถึงบริการอื่นๆ ที่ต้องเลือกทำรายการผ่าน Krungthai BUSINESS ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 00:30 ถึง 10:30 น. กรุณาวางแผนการทำรายการล่วงหน้า

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Corporate Contact Center โทร. 02 111 9999 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 19:00 น.)

ธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ภาพจาก Facebook : Krungthai Care

Photo of sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

