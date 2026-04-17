ชีวิตปัจจุบัน ชลิต เฟื่องอารมย์ วัย 77 ปี แข็งแรงมาก ใช้ชีวิตเรียบง่าย

โมเมนต์อบอุ่น แนน ชลิตา พาลูกชาย ‘น้องธัชช’ ไหว้คุณตา ‘ชลิต เฟื่องอารมย์’ วัย 77 ปี บุกสวนทุเรียน จ.จันทบุรีช่วงสงกรานต์ ส่องภาพปัจจุบันแข็งแรงมาก
เป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนละครรุ่นใหญ่เป็นอย่างมาก สำหรับนักแสดงอาวุโสระดับตำนานอย่าง อาตุ่ม ชลิต เฟื่องอารมย์ ที่ปัจจุบันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 นี้ อบอุ่นขึ้นเป็นกอง ลูกสาวคนสวย แนน ชลิตา พาลูกชายสุดหล่อ น้องธัชช เดินทางไปหาคุณตาถึงสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อร่วมฉลองปีใหม่ไทยและใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน
แนน ชลิตา ได้โพสต์เซตภาพโมเมนต์สุดประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @nan_chalita เผยให้เห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา พร้อมระบุข้อความว่า “สวัสดีปีใหม่ไทยค่า มาช้าไปนิด กว่าจะได้ไปหาตา ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ชุ่มฉ่ำสดใสกันถ้วนหน้านะคะ #ครอบครัวเฟื่องอารมย์”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาแฟนคลับต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสุขภาพของ ชลิต เฟื่องอารมย์ ที่หลายคนเห็นตรงกันว่ายังดูแข็งแรงและสดใสมาก ๆ อาทิ
“น่ารักมากเลยค่ะครอบครัวนี้น่ารักจริง ๆ เลยค่ะ ขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะ”
“สวัสดีวันสงกรานต์ค่า ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะคะ”
“คุณอาแข็งแรงมาก”
“น่ารักทั้งครอบครัวค่ะ”
นอกจากแฟนละครแล้ว ยังมีนักแสดงอาวุโสอย่าง อาดาว ดวงดาว จารุจินดา ที่ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ฝากความคิดถึงด้วยว่า “คิดถึงนะคะฝากบอกคุณพ่อด้วยขอให้มีความสุขแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยค่า”
