เปิด 3 ราศีเตรียมโกอินเตอร์ เนื้อคู่สายฝอมาแรง พบคู่ออนไลน์แบบบุพเพสันนิวาส
เปิดดวง 3 ราศีที่ดาวความรักพุ่งแรงสู่ระดับสากล มีเกณฑ์พบรักต่างแดนหรือคนต่างชาติต่างภาษา เตรียมรับแรงกระแทกจากโลกออนไลน์ ล้างอาถรรพ์ความโสดได้สำเร็จ
ในยุคที่พรมแดนถูกย่อส่วนลงมาเหลือเพียงหน้าจอสมาร์ทโฟน ความรักก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนใกล้ตัวอีกต่อไป บางคนเดินวนหาความรักแทบตายในประเทศแต่ไม่ยักษ์กะเจอ แต่พอขยับนิ้วคลิกเดียวโลกทั้งใบกลับกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาทันที นี่คือจังหวะที่วงโคจรของดวงดาวกำลังขยับตัวครั้งใหญ่ ส่งผลให้ระยะทางกลายเป็นเรื่องจ้อย
สำหรับ 3 ราศีต่อไปนี้กามเทพเตรียมทำงานข้ามทวีป ส่งสายใยรักผ่านสัญญาณไฟเบอร์ออปติกมาถึงประตูบ้าน ใครที่ครองความโสดมานานเตรียมตัวฝึกภาษาเอาไว้ได้เลย เพราะเนื้อคู่คนต่อไปอาจพูดคนละภาษาแต่คุยกันรู้เรื่องด้วยภาษาใจ
ราศีธนู
ชาวราศีนี้ดวงเดินทางเด่นชัดมาก หรือถ้าไม่ได้เดินทางเอง ก็จะมีคนจากแดนไกลเดินทางมาหา มีเกณฑ์สูงมากที่จะได้สานสัมพันธ์กับคนต่างชาติ หรือคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ความรักครั้งนี้จะเข้ามาแบบกะทันหัน ยิ่งเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่และมั่นคง จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่าได้เป็นอย่างดี
ราศีกุมภ์
เจ้าแห่งเทคโนโลยีอย่างชาวกุมภ์ เตรียมเฮได้เลย เพราะคนโปรดคนต่อไปจะปรากฏตัวผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์ที่คุณคาดไม่ถึง การคุยผ่านตัวอักษรจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนคุยที่ปรึกษา จนสุดท้ายกลายเป็นความรักที่แม้จะอยู่ไกลกันแต่กลับรู้สึกใกล้ชิดกว่าคนข้างบ้านเสียอีก
ราศีเมถุน
เสน่ห์การเจรจาของคุณกำลังทำงานข้ามทวีป ช่วงนี้กุมภ์มีแรงดึงดูดชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องงานหรือความบังเอิญในโลกโซเชียล จะทำให้คุณได้พบกับคนที่มีไลฟ์สไตล์ต่างกันสุดขั้วแต่กลับเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์ เตรียมตัวเปิดใจรับประสบการณ์รักครั้งใหม่ที่แปลกใหม่และเร้าใจกว่าเดิม
คำแนะนำส่งท้าย
โชคชะตาเปิดทางให้แล้ว อย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา การเปิดใจเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจะช่วยให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยืนยาวขึ้น ที่สำคัญอย่าปิดกั้นตัวเองอยู่แต่ในกรอบเดิม ๆ เพราะรักแท้ของคุณอาจกำลังรอส่งข้อความ “Good Morning” มาให้จากอีกซีกโลกหนึ่ง ขอให้สมหวังในความรักกันทุกคน
