อินฟลูฯ ใช้บริการงานแต่ง แต่ส่งเรตการ์ดเก็บเงิน เจอแฉวีรกรรม ขอกินฟรีแลกรีวิว
ทัวร์ลงยับ อินฟลูฯสายกินทักขอสปอนเซอร์จัดงานแต่งฟรี แถมส่งใบเสนอราคาเรียกเก็บค่าโปรโมต ผู้ประกอบการแห่แฉซ้ำวีรกรรมขอกินฟรีแลกทำรีวิว โซเชียลจวกยับพฤติกรรมเอาเปรียบ
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานพฤติกรรมของอินฟลูเอนเซอร์สาวสายกินรายหนึ่ง ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากเธอพยายามติดต่อร้านค้าและผู้ให้บริการด้านงานแต่งงานหลายแห่ง เพื่อขอรับบริการฟรีแลกกับการโปรโมตลงโซเชียลมีเดีย
ตามรายงานจากสื่อ Feminine ระบุว่าอินฟลูเอนเซอร์รายนี้มียอดผู้ติดตามรวมกันประมาณ 70,000 คน จากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Instagram, Threads และ Xiaohongshu เธอส่งข้อความไปหาทั้งช่างภาพ ร้านชุดเจ้าสาว และช่างแต่งหน้า เพื่อขอรับสปอนเซอร์สำหรับการจัดงานแต่งงานที่กำลังจะมาถึง
แต่สิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการต่างพากันอึ้ง คือเจ้าตัวไม่ได้แค่ขอใช้บริการฟรีเท่านั้น แต่ยังแนบเรตการ์ด หรือใบเสนอราคาค่าจ้างรีวิวมาด้วย พร้อมระบุค่าใช้จ่ายชัดเจนว่าหากจะให้เธอลงโพสต์ในฟีดหรือลงสตอรี่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเท่าไร
การกระทำของอินฟลูฯ สาวทำให้คนในวงการเวดดิ้งรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก หลายคนตั้งคำถามว่านี่คืองานเฉลิมฉลองความรักหรือเป็นเพียงการหาช่องทางทำธุรกิจกันแน่ เพราะเธอเปลี่ยนการเตรียมงานแต่งให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าแทนที่จะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่าวสาว
หลังเรื่องราวเริ่มเป็นกระแส มีเจ้าของธุรกิจรายอื่น ๆ ออกมาแชร์ประสบการณ์ที่เคยเจออินฟลูเอนเซอร์รายนี้เช่นกัน เจ้าของร้านอาหารอ้างว่าเธอเคยมาทานอาหารที่ร้าน สั่งแต่เมนูที่มีราคาสูง แต่พอถึงเวลาเช็กบิลกลับขอให้ทางร้านยกเว้นค่าอาหารทั้งหมดเพื่อแลกกับการรีวิว แต่การรีวิวอาหารของเธอไม่เป็นมืออาชีพ และดูเหมือนว่าจะใช้ชื่อเสียงที่มีเพื่อหาของกินฟรีมากกว่าการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริง ๆ
ขณะเดียวกันความเห็นจากโซเชียลส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงลบ ชาวเน็ตมองว่าเธอมีความมั่นใจในชื่อเสียงของตัวเองเกินจริง บางส่วนตั้งคำถามว่ายอดผู้ติดตามเพียง 7 หมื่นคนนั้นมากพอที่จะมาเรียกร้องขอของฟรีขนาดนี้เชียวหรือ ขณะที่บางคนมองว่าหากไม่มีงบประมาณเพียงพอก็ไม่ควรจัดงานที่เกินตัวแล้วไปไล่ขอสปอนเซอร์จากคนอื่น
แม้ว่าการร่วมงานกันระหว่างอินฟลูฯ และแบรนด์จะเป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน แต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมวิเคราะห์ว่า พาร์ทเนอร์ชิพที่ดีต้องเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะบริการงานแต่งงาน เช่น การถ่ายภาพ การแต่งหน้า หรือชุดเจ้าสาว ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้แรงกาย ความเชี่ยวชาญ และต้นทุนสูง
ข้อมูลจาก : weirdkaya
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เบียร์ อินฟลูฯ ดัง สารภาพติดหนี้พนัน 20 ล้าน ซ้ำใช้เงินเกินตัว ชีวิตพัง ขายของหรูประทังชีพ
- ช็อก คุณเก๋ นักรีวิวดัง จากไปกะทันหัน เพื่อนอินฟลู ร่วมอาลัยครั้งสุดท้าย
- ดราม่า อินฟลูสาว ใส่บราเข้าวัด ชาวเน็ตจับโป๊ะถือธูปไม่จุดไฟ สร้างคอนเทนต์
