“ไผ่ ลิกค์” อัดรัฐบาล เตือนเรื่องปุ๋ยแล้วว่าไม่พอ ถามไปขอซื้อตอนนี้จะทันไหม?
ไผ่ ลิกค์ อัดรัฐบาล เตือนเรื่องปุ๋ยแล้วว่าไม่พอ ถามไปขอซื้อตอนนี้จะทันไหม ขอให้รัฐบาลเตรียมการ ปีนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำจะแล้ง
นายไผ่ ลิกค์ สส.จังหวัดกำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพูดถึงการทำงานของรัฐบาลว่า “ผมเตือนแล้วว่าปุ๋ยไม่พอจะไปขอซื้อตอนนี้จะทันมั้ยเกษตรกรต้องได้รับการดูแลทันที พูดความจริงดีที่สุด”
ก่อนจะเขียนคอมเม้นท์เพิ่มเติมว่า “โครงการคนละครึ่งผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้ให้คนละ 2000 คงไม่น่าจะพออยากให้เพิ่มสัก 4000 ถึงจะกู้มาก็ถือว่าคุ้ม
แต่ตอนนี้ต้องเล็งเห็นด้วยว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมีเงินอีกครึ่งไหมแต่สิ่งที่อยากจะให้รัฐบาลช่วยโดยทันทีคือภาคการเกษตรและปีนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าน้ำจะแล้ง ในเมื่อเรารู้แล้วเตรียมการเลยครับ
ขอโครงการไร่ละ 2000 หรือ 1000 นึงเหมือนที่เคยมีมา ทั้งพืชไร่และพืชสวน จะทำให้เกษตรกรพอจะยืนอยู่ได้
ส่วนโครงการรถไฟฟ้าเป็นเรื่องที่ดีแต่คนจะซื้อรถไฟฟ้าได้ก็เป็นคนชั้นกลางอยากให้มองเห็นคน รากหญ้ามาก่อน
สิ่งสำคัญเข้าใจว่าต้องตรวจสอบคนรับสิทธิ์แต่ขอให้มันง่ายง่ายเพราะตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบทั้งหมด”
