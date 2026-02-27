ข่าว

การบินไทย ชี้แจงกรณีผู้ชุมนุมออสเตรเลีย กล่าวหาขนอาวุธให้อิสราเอล

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 07:53 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 07:53 น.
63

การบินไทย ชี้แจงกรณีผู้ชุมนุมออสเตรเลีย กล่าวหาขนชิ้นส่วนอาวุธให้อิสราเอลไปใช้ในกาซา ยืนยันไม่รับขนวัตถุอันตราย แต่ศุลกากรเป็นคนตรวจอีกที

จากกรณีที่มีการประท้วงในประเทศออสเตรเลีย กล่าวหาว่าเครื่องบินของการบินไทยขนส่งชิ้นส่วน F-35 สู่อิสราเอล และถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซา และเรียกร้องให้มีการแบนการบินไทยนั้น

ล่าสุด นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่า การบินไทยในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ ในเชิงกลยุทธ์บริษัทต้องทำหน้าที่ ทั้งขนส่งคนและสินค้าตามมาตรฐานสากล โดยบางตลาดบริษัทไม่ได้ขายระวางเองทั้งหมด และมีข้อตกลงกับสายการบินอื่น (Interline/Partner) ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจการบิน

ทั้งนี้ บริษัทมีโปรโตคอลและมาตรฐานในการรับสินค้า โดยทำการตรวจสอบเอกสารสำแดงสินค้า (Declaration) ว่าคืออะไร แต่อำนาจในการเปิดตรวจสิ่งของภายในว่า เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เป็นหน้าที่ของศุลกากร (Customs) ในแต่ละประเทศ ไม่ใช่อำนาจของสายการบิน

“ในแง่ของความปลอดภัยหากสินค้านั้นเป็นวัตถุอันตราย เราไม่รับขนส่งอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนทั่วไป เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นเหล็ก เมื่อผ่านเครื่อง X-ray ก็จะเห็นเป็นลักษณะของวัตถุนั้นๆ เราก็ขนส่งตามหลักการทำธุรกิจ ส่วนคนที่จะตรวจสอบว่าสิ่งของนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ศุลกากรในแต่ละประเทศต้องตรวจสอบ” นายชายกล่าว

อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่เห็นผลกระทบต่อยอดการจองที่นั่ง และยอดการขนส่งสินค้าในตลาดดังกล่าว แต่ทีมบริหารบริษัทฯ ได้ติดตามกระแสอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งพบว่าคนที่เข้าใจในขั้นตอนการขนส่งสินค้าก็มาตอบคำตอบในโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกัน

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

