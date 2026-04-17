“สีหศักดิ์” งงเขมร ทำไมเร่งกดดันเจรจากับไทย ลั่นถ้าจะคุยกำหนดวันมาเลย
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้ความคิดเห็นกรณีที่ผู้นำกัมพูชา พยายามพาไทยขึ้นโต๊ะเจรจา เพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา ว่า การจะกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจานั้นไทยก็พร้อม ไม่ได้กลัวที่จะเจรจา ไม่ใช่ว่ากัมพูชาอยากเจรจาแล้วกำหนดวันมาเลย มันไม่ใช่วิธีที่อยากจะเจรจา มันคือการกดดันให้เราไปสู่โต๊ะเจรจา หากกัมพูชาสนใจจะเจรจาก็ติดต่อมาได้ หาวันที่สะดวกทั้ง 2 ฝ่าย
ทั้งนี้ไทยย้ำตลอดเวลาว่าขอให้รัฐบาลจัดตั้งก่อน ต้องมาดูคณะเจรจาของฝ่ายไทย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มันมีกระบวนการภายในของไทย แม้กระทั่งก่อนรัฐบาลจะจัดตั้งเขาอยากจะเจรจาซึ่งเราบอกไปแล้วว่าต้องรอก่อน
ฉะนั้นการเจรจาต้องขึ้นอยู่กับความพร้อม ไม่รู้ว่าการกดดันประเทศไทย เขาหวังผลในการเจรจาจริงๆหรือเปล่า บางครั้งอาจจะเจรจาเรื่องของการเตรียมการกันก่อน ยังอาจไม่ใช่เนื้อหาการประชุม JBC ก็ได้ แต่ต้องดูกติกาการเจรจาว่าเป็นอย่างไร ยืนยันไม่ได้กลัวที่จะเจรจาแต่ไทยต้องพร้อม และกัมพูชาไม่ควรจะกดดันให้ไทยไปสู่โต๊ะเจรจา อย่างน้อยระบุวันว่าจะเจรจาวันนี้ เหมือนรัฐบาลจัดตั้งมาได้ 3 วัน แถลงนโยบายเสร็จต้องไปประชุมแล้ว กัมพูชาไม่ได้คิดถึงกระบวนการภายในของไทย แต่ไทยยืนยันว่ามาตลอดเราพร้อม
ส่วนขั้นตอน ขณะนี้ต้องคุยกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ บริบทมันไม่เหมือนเดิมแล้ว ต้องมาดูสถานการณ์ใหม่ ก็เตรียมไว้แล้วเรื่องความมั่นคงชายแดน ไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศโดยตรง แม้กระทั่งการเจรจา ก็ไม่ใช้กระทรวงต่างประเทศโดยลำพัง ต้องมีท่าทีเป็นเอกภาพร่วมกัน โดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายทหาร ฝ่ายกองทัพบก กองทัพไทย ต้องคุยกันให้ตกผลึก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: