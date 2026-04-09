สถิติหวยลาววันพฤหัสบดี รับงวด 9 เม.ย. 69 ครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 17:00 น.
ย้อนดูสถิติหวยลาว เลขออกวันพฤหัสครั้งแรก 2 เม.ย. 69 ครั้งนี้รับงวดที่ 2 ออกวันที่ 9 เม.ย. 69 เลข 43 มาแรง ขณะสถิติวันที่ 9 ชี้กลุ่ม 5-9 เด่น 10 ปีย้อนหลัง

ทีมข่าว The Thaiger พาส่องเลขเด็ดก่อนลุ้น หวยลาว พัฒนางวดวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 บอกเลยว่างวดนี้น่าจับตาเป็นพิเศษ เพราะนี่คือการออกรางวัลวันพฤหัสบดีเพียงครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ สปป.ลาว ปรับระบบใหม่เพิ่มวันออกรางวัลเป็นจันทร์-ศุกร์

ย้อนกลับไปเมื่อ 2 เมษายน 2569 คือวันประวัติศาสตร์ที่หวยลาวออกรางวัลวันพฤหัสบดีเป็นครั้งแรก ผลออกมาเป็น เลข 6 ตัว 0643 / 4 ตัว 0643 / 3 ตัว 643 / 2 ตัว 43 และวันนี้ 9 เม.ย. 69 ก็คือคิวของงวดที่ 2 ของวันพฤหัสบดีอย่างเป็นทางการ

ส่องสถิติวันที่ 9 ย้อนหลัง 10 ปี เลข 5-9 มาแรง

สำหรับสายสถิติที่ชอบดูเลขตาม “วันที่” บ้านกีฬาและ GOALSIAM สรุปตรงกันว่า สถิติหวยลาวออกวันที่ 9 ย้อนหลัง 10 ปี รวม 27 งวด ชี้ชัดว่าเลขในกลุ่ม 5 และ 9 เด่นเป็นพิเศษ ขณะที่เลขท้ายลง 0 และเลขเบิ้ลก็สลับเข้ามาเป็นระยะ

ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 9 ย้อนหลัง 10 ปี

งวดวันที่ เลข 6 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
09/02/2569 225509 509 09
09/01/2569 300905 905 05
09/07/2568 376234 234 34
09/06/2568 381737 737 37
09/05/2568 738518 518 18
09/04/2568 335795 795 95
09/12/2567 735457 457 57
09/10/2567 668435 435 35
09/09/2567 787339 339 39
09/08/2567 508431 431 31
09/02/2567 198251 251 51
09/10/2566 085800 800 00
09/08/2566 713116 116 16
09/06/2566 286569 569 69
09/01/2566 316374 374 74
09/12/2565 049151 151 51
09/11/2565 014065 065 65
09/09/2565 614964 964 64
09/05/2565 692713 713 13
09/03/2565 044132 132 32
09/02/2565 942622 622 22
09/09/2564 217379 379 79
09/08/2564 236053 053 53
09/03/2564 639251 251 51
09/11/2563 1541 541 41
09/07/2563 9959 959 59
09/03/2563 8052 052 52

สรุปแนวทางงวด 9 เม.ย. 69

  • เลขชุดวันพฤหัสบดี : 43, 643 จากงวดแรก 2 เม.ย. 69 ยังสดใหม่ น่าจับตามอง
  • เลขเด่นจากวันที่ 9 : กลุ่มเลข 5, 9, 0 และเลขเบิ้ลมาแรงตามสถิติ 10 ปี
  • เลขซ้ำร้อนแรง : 09 กับ 05 ออกติดกัน 2 งวดล่าสุดของวันที่ 9 ปี 2569

หวยลาวพัฒนางวดนี้ออกเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV) เหมือนเดิม

สถิติเป็นข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง ควรเล่นอย่างมีสติและพอดี

คลิก ถ่ายทอดสดหวยลาว 9/4/69

ถ่ายทอดสดหวยลาว 9 เม.ย. 69

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

