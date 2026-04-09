สถิติหวยลาววันพฤหัสบดี รับงวด 9 เม.ย. 69 ครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์
ย้อนดูสถิติหวยลาว เลขออกวันพฤหัสครั้งแรก 2 เม.ย. 69 ครั้งนี้รับงวดที่ 2 ออกวันที่ 9 เม.ย. 69 เลข 43 มาแรง ขณะสถิติวันที่ 9 ชี้กลุ่ม 5-9 เด่น 10 ปีย้อนหลัง
ทีมข่าว The Thaiger พาส่องเลขเด็ดก่อนลุ้น หวยลาว พัฒนางวดวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 บอกเลยว่างวดนี้น่าจับตาเป็นพิเศษ เพราะนี่คือการออกรางวัลวันพฤหัสบดีเพียงครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ สปป.ลาว ปรับระบบใหม่เพิ่มวันออกรางวัลเป็นจันทร์-ศุกร์
ย้อนกลับไปเมื่อ 2 เมษายน 2569 คือวันประวัติศาสตร์ที่หวยลาวออกรางวัลวันพฤหัสบดีเป็นครั้งแรก ผลออกมาเป็น เลข 6 ตัว 0643 / 4 ตัว 0643 / 3 ตัว 643 / 2 ตัว 43 และวันนี้ 9 เม.ย. 69 ก็คือคิวของงวดที่ 2 ของวันพฤหัสบดีอย่างเป็นทางการ
ส่องสถิติวันที่ 9 ย้อนหลัง 10 ปี เลข 5-9 มาแรง
สำหรับสายสถิติที่ชอบดูเลขตาม “วันที่” บ้านกีฬาและ GOALSIAM สรุปตรงกันว่า สถิติหวยลาวออกวันที่ 9 ย้อนหลัง 10 ปี รวม 27 งวด ชี้ชัดว่าเลขในกลุ่ม 5 และ 9 เด่นเป็นพิเศษ ขณะที่เลขท้ายลง 0 และเลขเบิ้ลก็สลับเข้ามาเป็นระยะ
ตารางสถิติหวยลาวออกวันที่ 9 ย้อนหลัง 10 ปี
|งวดวันที่
|เลข 6 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|09/02/2569
|225509
|509
|09
|09/01/2569
|300905
|905
|05
|09/07/2568
|376234
|234
|34
|09/06/2568
|381737
|737
|37
|09/05/2568
|738518
|518
|18
|09/04/2568
|335795
|795
|95
|09/12/2567
|735457
|457
|57
|09/10/2567
|668435
|435
|35
|09/09/2567
|787339
|339
|39
|09/08/2567
|508431
|431
|31
|09/02/2567
|198251
|251
|51
|09/10/2566
|085800
|800
|00
|09/08/2566
|713116
|116
|16
|09/06/2566
|286569
|569
|69
|09/01/2566
|316374
|374
|74
|09/12/2565
|049151
|151
|51
|09/11/2565
|014065
|065
|65
|09/09/2565
|614964
|964
|64
|09/05/2565
|692713
|713
|13
|09/03/2565
|044132
|132
|32
|09/02/2565
|942622
|622
|22
|09/09/2564
|217379
|379
|79
|09/08/2564
|236053
|053
|53
|09/03/2564
|639251
|251
|51
|09/11/2563
|1541
|541
|41
|09/07/2563
|9959
|959
|59
|09/03/2563
|8052
|052
|52
สรุปแนวทางงวด 9 เม.ย. 69
- เลขชุดวันพฤหัสบดี : 43, 643 จากงวดแรก 2 เม.ย. 69 ยังสดใหม่ น่าจับตามอง
- เลขเด่นจากวันที่ 9 : กลุ่มเลข 5, 9, 0 และเลขเบิ้ลมาแรงตามสถิติ 10 ปี
- เลขซ้ำร้อนแรง : 09 กับ 05 ออกติดกัน 2 งวดล่าสุดของวันที่ 9 ปี 2569
หวยลาวพัฒนางวดนี้ออกเวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว และโทรทัศน์แห่งชาติลาว ช่อง 1 (LNTV) เหมือนเดิม
สถิติเป็นข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การเสี่ยงโชคมีความเสี่ยง ควรเล่นอย่างมีสติและพอดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สถิติหวยลาวออกวันพุธ 40 งวด รับ 8 เม.ย. 69 ส่องเลข 2 ตัว 3 ตัวออกซ้ำ
- เลขเด็ดปฏิทินลาว 8 เม.ย. 69 วิเคราะห์เลขเด่น ก่อนรับเทศกาลปีใหม่ลาว
- ผลหวยลาววันนี้ 8 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45
