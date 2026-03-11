ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร
ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า โดยสูงจากพื้นดิน 10 เมตร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าแก้ไขและลดระดับลงแล้ว
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม สำนักข่าว โยมิฮุริชินบุน รายงานว่าเกิดเหตุประหลาดหลังจากที่ท่อเหล็กกว้าง 4 เมตร และยาว 30 เมตร ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินก่อนหน้านี้พุ่งขึ้นมากลางถนนใกล้สถานีรถไฟในย่านอุเมดะ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
โดยท่อดังกล่าวพุ่งสูงเหนือระดับพื้นดินมากกว่า 10 เมตร ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าแก้ไขและท่อดังกล่าวได้เริ่มลดระดับความสูงลงแล้ว
สำหรับท่อดังกล่าวนั้นถูกติดตั้งเพื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเก่าซึ่งอยู่ในระดับตื้น เข้ากับท่อระบายน้ำใหม่ที่กำหนดให้ฝังอยู่ลึกลงไปใต้ดินมากกว่า ก่อนที่จะการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้ หลังจากระบายน้ำใต้ดินที่สะสมอยู่ภายในท่อออกแล้ว จึงจะปิดด้านบนด้วยฝาท่อ ก่อนที่ท่อดังกล่าวจะพุ่งขึ้นมา ขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่อพุ่งขึ้นด้านบน
