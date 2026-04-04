เครื่องบินพุ่งชน “ร้านอาหาร” ในบราซิล ดับยกลำ 4 ศพ
สลด เครื่องบินเล็กเสียการทรงตัว พุ่งชนเสาไฟฟ้าก่อนดิ่งกระแทก “ร้านอาหารกลางชุมชน” รัฐริอูกรันจีดูซูลของบราซิล ส่งผลให้คนบนเครื่องเสียชีวิตทั้งหมด 4 ราย โชคดีร้านยังไม่เปิดบริการ มิเช่นนั้นอาจสูญเสียมากกว่านี้
คลิปวิดีโอวินาทีชีวิตเผยให้เห็นนาทีที่เครื่องบินเล็กแบบ “Piper Malibu” สูญเสียการควบคุมและพุ่งดิ่งลงจากท้องฟ้าเข้าใส่ตัวอาคารร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตที่พักอาศัยหนาแน่นของเมืองคาเปา ดา กาโนอา (Capao da Canoa) ทางตอนใต้ของประเทศบราซิล เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันศุกร์ที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนจะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงจนกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้า
ภาพจากกล้องวงจรปิดยังเผยให้เห็นวินาทีที่ชายคนหนึ่งและคู่รักที่อยู่บริเวณนั้นต้องวิ่งหนีตายกันสุดชีวิต เมื่อเห็นเงาเครื่องบินพุ่งลงมาในระยะประชิด ซึ่งหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ร้านอาหารเปิดทำการ ยอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงกว่านี้อย่างน่าใจหาย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยืนยันพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุรวม 4 ราย ประกอบด้วย นักบิน เสียชีวิตทันทีในซากเครื่องบิน ผู้โดยสารอีก 3 ราย (รวมถึงคู่รักคู่หนึ่ง) ที่เดินทางมากับเครื่องบินลำดังกล่าว
ส่วนรายงานผู้เคราะห์ร้ายภาคพื้นดิน เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุ เนื่องจากร้านอาหารดังกล่าวยังไม่เปิดให้บริการในช่วงเช้า อย่างไรก็ดี เอ็ดเวิร์ด เลเต ผู้ว่าการรัฐริอูกรันจีดูซูล โพสต์ข้อความผ่าน X ยืนยันการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและหน่วยป้องกันพลเรือน เข้าปิดล้อมพื้นที่และอพยพชาวบ้านในรัศมีใกล้เคียงเพื่อความปลอดภัย พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนของบราซิลกำลังเร่งตรวจสอบซากเครื่องบินและข้อมูลการบินเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดว่า เหตุใดเครื่องบินถึงเสียระยะและพุ่งชนเสาไฟฟ้า ก่อนถึงสนามบินเป้าหมาย ซึ่งอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกซ้ำซ้อนในทวีปอเมริกาภายในเวลาไล่เลี่ยกันนี้ กำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดเล็กในภูมิภาค (ดูคลิป)
ซ้ำรอยโศกนาฏกรรมเม็กซิโกในรอบ 24 ชม.
เหตุการณ์ที่บราซิลเกิดขึ้นคล้ายคลึงกับเหตุเครื่องบินเล็กตกที่เมืองปวยบลา ประเทศเม็กซิโก เพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า โดยเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยวแบบ Cessna 172 ประสบอุบัติเหตุตกลงกลางทุ่งนาใกล้เขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้โดยสารและนักบินเสียชีวิตยกลำ 4 รายเช่นกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นในคดีที่เม็กซิโก คาดว่าเกิดจาก “ระบบเครื่องยนต์ขัดข้อง” ทันทีหลังทะยานออกจากสนามบินนานาชาติเอร์มาโนส เซร์ดัน ขณะที่เหตุการณ์ในบราซิล รายงานท้องถิ่นระบุว่า เครื่องบินซึ่งเดินทางมาจากเซาเปาโล ได้พุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าใกล้ปลายรันเวย์ก่อนจะเสียหลักตกใส่ร้านอาหาร.
