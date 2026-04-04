ข่าวเศรษฐกิจ

แม่ค้าขอนแก่นติดป้าย “รวยไม่ไหว” ประกาศเลิกขายก๋วยเตี๋ยว หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่งไม่หยุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 เม.ย. 2569 11:36 น.| อัปเดต: 04 เม.ย. 2569 11:36 น.
108

แบกต่อไม่ไหว! แม่ค้าขอนแก่นติดป้ายประชด “รวยไม่ไหวแล้ว” ประกาศเลิกขายก๋วยเตี๋ยวถาวร หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่งไม่หยุด

ท่ามกลางสถานการณ์ราคาค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทบในหลายภาคส่วนธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายย่อยทั่วประเทศ ล่าสุดแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นยื้อไม่ไหวกับราคาต้นวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นไม่หยุด ออกมาเขียนป้ายแปะหน้าร้านว่า “รวยไม่ไหวแล้ว” พร้อมประกาศปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวเซฟเงินทุน

เจ้าของร้านเปิดใจกับทีมข่าวโหนกระแสถึงสาเหตุที่ต้องจำใจปิดกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ เหลือไว้เพียงร้านข้าวมันไก่อย่างเดียวว่า “ราคาไก่สดขยับขึ้นจากกิโลกรัมละ 80 บาท เป็น 90 บาท ขณะที่ข้าวสารและแก๊สหุงต้มก็ปรับราคาขึ้นตามมาติด ๆ เดิมทีร้านขายทั้งก๋วยเตี๋ยวและข้าวมันไก่ แต่การเตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวมีต้นทุนยิบย่อยที่สูงกว่า เมื่อคำนวณแล้วไม่คุ้มทุน จึงตัดสินใจตัดเมนูก๋วยเตี๋ยวทิ้งเพื่อลดภาระการสต็อกวัตถุดิบ นอกจากลดเมนูแล้ว ทางร้านยังจำเป็นต้องปรับราคาขายเพิ่มขึ้นเมนูละ 5 บาท เพื่อให้ธุรกิจยังพอดำเนินต่อไปได้ในภาวะที่น้ำมันและแก๊สแพงรายวัน”

สำหรับป้ายข้อความหน้าร้านที่เขียนว่า “รวยไม่ไหว” แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยว กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “การติดป้ายนี้เพื่อสื่อสารถึงความรู้สึกจริง ๆ ของแม่ค้าที่ต้องปรับตัวอย่างมาก ทั้งการลดเมนูและตรึงราคาเพื่อไม่ให้กระทบลูกค้ามากเกินไป ในวันที่ “กำไร” กลายเป็นเรื่องรองกว่า “การอยู่รอด””

แม่ค้าติดป้าย รวยไม่ไหวแล้ว ประกาศเลิกขายก๋วยเตี๋ยว หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่งไม่หยุด-1
ภาพจาก : โหนกระแส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

Back to top button