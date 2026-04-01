ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ติดคุกได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.
84

รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้างความตื่นตระหนก เสี่ยงติดคุกได้ วอนเช็คก่อนแชร์

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวัน April Fool’s Day หรือ วันแห่งการโกหก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ที่จะมีการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนาน หรือหยอกล้อในหมู่เพื่อนฝูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และคลายความเครียด

แต่บางครั้ง การล้อเล่น หรือการโกหก อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการโพสต์ เรื่องโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ ส่งต่อ หรือแชร์ ทำให้เรื่องโกหก กระจายไปในวงกว้าง

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขอให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนานหรือหยอกล้อบุคคลอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเกิดความตื่นตระหนกในสังคม เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

เช่น 1. การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ร่วมแชร์ ร่วมด่า หรือแสดงความคิดเห็นหยาบคาย ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

2. การนำเข้า หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (1) (2) (15) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ท่ามกลางสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลต่อวิกฤตพลังงาน รัฐบาลขอความร่วมมือส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ก่อนที่จะแชร์ข่าว หรือข้อมูลใดๆ ให้กับบุคคลอื่น ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่

หากได้รับความเสียหาย หรือพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอม จนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่ สถานีตำรวจ ใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ถ่ายทอดสดหวย 1 เม.ย. 69 เช็กช่องทางดูสดสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 เม.ย. 69 เช็กช่องทางดูสดสลากกินแบ่งรัฐบาล

8 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ชมถ่ายทอดสด ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

12 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเขมร อวดเติมน้ำมันบนเรือ ชาวเน็ตตาดี ทำไมเรือไทยโผล่เทียบท่า ข่าว

เป็นเรื่อง! หนุ่มเขมร อวดเติมน้ำมันบนเรือ ชาวเน็ตตาดี ทำไมเรือไทยโผล่เทียบท่า

21 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย คริสติน กุลสตรี ในห้องพัก หลักฐานวงจรปิดมัดตัว บันเทิง

เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย “คริสติน กุลสตรี” หลักฐานวงจรปิดมัดตัว

22 นาที ที่แล้ว
CEO ดังเตือน เศรษฐกิจน่ากลัว กู้เงินแจกไม่คุ้ม อย่าหวังพึ่งแต่รายได้ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ

CEO ดังเตือน เศรษฐกิจน่ากลัว กู้เงินแจกไม่คุ้ม อย่าหวังพึ่งแต่รายได้ท่องเที่ยว

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” คิดให้ “เอกนิติ” นั่งพลังงานแทน หลัง “พิพัฒน์” ร้องขอไม่คุม

26 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

บ่ายนี้มีลุ้น! เลขเด็ด ไก่เจ้าพายุ ปล่อยของดีโค้งสุดท้าย ก่อนหวยออกวันนี้ 1/4/69

28 นาที ที่แล้ว
พ่อเดินหน้าแจ้งความหนุ่ม คุกคามลูกสาวพิการนาน 2 ปี ปฏิเสธข้ออ้างป่วยทางจิต ข่าว

พ่อเดินหน้าแจ้งความหนุ่ม คุกคามลูกสาวพิการนาน 2 ปี ปฏิเสธข้ออ้างป่วยทางจิต

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนร้ายลอบยิง “อส.ทพ.ซอเฮาะ” เสียชีวิตขณะช่วยสร้างบ้านที่ปัตตานี!

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกัน แจ้งแรงงานต่างด้าวซ่อมหลังคาบ้าน ก่อนเรียกคนมาจับ เบี้ยวค่าจ้าง

41 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด ส่องด่วนเลขเด่น เลขสวย ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้ 1 4 69

57 นาที ที่แล้ว
อิตาลีตกรอบฟุตบอลโลก 3 สมัยซ้อน ข่าวกีฬา

อัซซูรี่ช็อกโลก! พ่ายบอสเนียฯ ร่วงเพลย์ออฟอดไปบอลโลก 3 สมัยซ้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีต สส.พรรคประชาชน แฉมีการจ้างเผาป่า เพื่อดึงงบ จี้ต้องเร่งแก้ไข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 เม.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ครบทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ ข่าว

รถอีวีเสียหลัก พุ่งทะลุ ร้านสะดวกซื้อ ย่านบางลำพู กวาดสามล้อ-ร้านอาหารพังยับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
M4Markets สร้างมาสำหรับตลาดที่มีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์

M4Markets สร้างมาสำหรับตลาดที่มีเงื่อนไขมากยิ่งขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์โรงพยาบาลลานนา เผยฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่ ทำคนเข้าโรงพยาบาล 2 เท่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก. ข่าว

วิกฤต PM2.5 อ่วม 31 จังหวัด เหนือ-อีสานยังจมฝุ่น แม่ฮ่องสอน พุ่งทะลุ 800 มคก.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.รังสิตตั้ง อ.ปานเทพ เป็นศาสตราภิชาน ความเก่งเป็นที่ประจักษ์ ข่าว

ม.รังสิตตั้ง อ.ปานเทพ เป็นศาสตราภิชาน ความเก่งเป็นที่ประจักษ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดชุดสุดท้าย คัดเน้นๆ เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวลุ้นโชควันพุธ 1/4/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส่องโพสต์ “มาดามแป้ง” หลังทีมชาติไทยตีตั๋วเอเชียนคัพ 2027

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พิพัฒน์” ขอคุย “อนุทิน” ไม่คุมกระทรวงพลังงาน วอน “ปล่อยผมไปเถอะ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนเมษายน 2569 ได้สิทธิอะไรบ้าง ถอนเงินได้ไหม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๋งบิ๊กแอส เบื้องหลังคืนดีแด๊กซ์ บันเทิง

“อ๊อฟ Big Ass” เผยจุดเริ่มต้นคืนดี “แด๊กซ์” ผู้ทำลายกำแพง 15 ปีคือคนนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เชลลี คิตเทิลสัน” นักข่าวหญิงชาวอเมริกันถูกลักพาตัว กลางกรุงแบกแดด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสดหวย 1 เม.ย. 69 เช็กช่องทางดูสดสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ่ายทอดสดหวย 1 เม.ย. 69 เช็กช่องทางดูสดสลากกินแบ่งรัฐบาล

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

ตรวจหวยออมสิน 1 เม.ย. 69 ชมถ่ายทอดสด ผลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดล่าสุด

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
หนุ่มเขมร อวดเติมน้ำมันบนเรือ ชาวเน็ตตาดี ทำไมเรือไทยโผล่เทียบท่า

เป็นเรื่อง! หนุ่มเขมร อวดเติมน้ำมันบนเรือ ชาวเน็ตตาดี ทำไมเรือไทยโผล่เทียบท่า

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย คริสติน กุลสตรี ในห้องพัก หลักฐานวงจรปิดมัดตัว

เปิดภาพนาที กู้ภัยล่วงละเมิด-แอบถ่าย “คริสติน กุลสตรี” หลักฐานวงจรปิดมัดตัว

เผยแพร่: 1 เมษายน 2569
Back to top button