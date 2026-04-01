รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ติดคุกได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.
รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool's Day แชร์โพสต์เท็จ ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้างความตื่นตระหนก เสี่ยงติดคุกได้ วอนเช็คก่อนแชร์

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวัน April Fool’s Day หรือ วันแห่งการโกหก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ที่จะมีการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนาน หรือหยอกล้อในหมู่เพื่อนฝูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และคลายความเครียด

แต่บางครั้ง การล้อเล่น หรือการโกหก อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการโพสต์ เรื่องโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ ส่งต่อ หรือแชร์ ทำให้เรื่องโกหก กระจายไปในวงกว้าง

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขอให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนานหรือหยอกล้อบุคคลอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเกิดความตื่นตระหนกในสังคม เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

เช่น 1. การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ร่วมแชร์ ร่วมด่า หรือแสดงความคิดเห็นหยาบคาย ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

2. การนำเข้า หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (1) (2) (15) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ท่ามกลางสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลต่อวิกฤตพลังงาน รัฐบาลขอความร่วมมือส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ก่อนที่จะแชร์ข่าว หรือข้อมูลใดๆ ให้กับบุคคลอื่น ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่

หากได้รับความเสียหาย หรือพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอม จนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่ สถานีตำรวจ ใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

