ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ติดคุกได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.
รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ซึ่งส่งผลกระทบหรือสร้างความตื่นตระหนก เสี่ยงติดคุกได้ วอนเช็คก่อนแชร์

น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวัน April Fool’s Day หรือ วันแห่งการโกหก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ที่จะมีการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนาน หรือหยอกล้อในหมู่เพื่อนฝูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และคลายความเครียด

แต่บางครั้ง การล้อเล่น หรือการโกหก อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการโพสต์ เรื่องโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ ส่งต่อ หรือแชร์ ทำให้เรื่องโกหก กระจายไปในวงกว้าง

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขอให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนานหรือหยอกล้อบุคคลอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเกิดความตื่นตระหนกในสังคม เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

เช่น 1. การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ร่วมแชร์ ร่วมด่า หรือแสดงความคิดเห็นหยาบคาย ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

2. การนำเข้า หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (1) (2) (15) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ท่ามกลางสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลต่อวิกฤตพลังงาน รัฐบาลขอความร่วมมือส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ก่อนที่จะแชร์ข่าว หรือข้อมูลใดๆ ให้กับบุคคลอื่น ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่

หากได้รับความเสียหาย หรือพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอม จนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่ สถานีตำรวจ ใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” เสนอทหารประกาศกฎอัยการศึก ยึดโรงกลั่น แก้ปัญหาน้ำมันแพง

4 นาที ที่แล้ว
ช้างป่าช่วยกระทิงติดบ่วง ข่าวภูมิภาค

คลิปนาที “ช้างป่า” พยายามช่วย กระทิงติดบ่วงพรานดับที่ทับลาน

5 นาที ที่แล้ว
ย้อนไทม์ไลน์ อดีตกู้ภัยล่วงละเมิด &quot;คริสติน&quot; ตั้งแต่ก่อเหตุจนรับสารภาพ บันเทิง

ย้อนไทม์ไลน์ อดีตกู้ภัยล่วงละเมิด “คริสติน” แฝงตัวกลุ่มไลน์รับแจ้งเหตุก่อคดีฉาว

14 นาที ที่แล้ว
ล่าหัว ครูชั่ว รุมโทรมลูกศิษย์ 14 ถ่ายคลิป คุกตลอดชีวิต ข่าวอาชญากรรม

ล่าหัว ครูชั่ว รุมโทรมลูกศิษย์ 14 ถ่ายคลิป คุกตลอดชีวิต

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เครื่องบินทหารรัสเซียตกผา เสียชีวิตแล้ว 29 ศพ เร่งสอบหาสาเหตุสลด

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ฉาวผ้าเหลือง! เจ้าอาวาสลำพูน ลวงหนุ่ม 18 ขัดจรวด อ้างปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ฝุ่นเชียงใหม่ พุ่งอันดับ 1 โลก 6 อำเภอประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว

26 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ ประกาศด่วน สงครามอิหร่าน &quot;ใกล้จบ&quot; แต่อิหร่านสวนทันควันด้วยขีปนาวุธ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่านสวนทันควันด้วยขีปนาวุธ หลังทรัมป์ ประกาศด่วน สงครามอิหร่าน “ใกล้จบ”

31 นาที ที่แล้ว
ทำไม ราคาน้ำมันไทย ต้องอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ พร้อม 6 เหตุผลที่คนไทยควรรู้ ข่าว

ทำไม ราคาน้ำมันไทย ต้องอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ พร้อม 6 เหตุผลที่คนไทยควรรู้

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แจกสติกเกอร์ หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีก 3.50 บาท/ลิตร

37 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 2 เมษายน 2569 หลังวันก่อนพุ่งแรง 1,300 บาท วิเคราะห์ชัด ซื้อเก็บตอนนี้หรือรอสงกรานต์? เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 69 เปิดตลาดดิ่ง 100 บาท วิเคราะห์ชัด ซื้อเก็บตอนนี้หรือรอสงกรานต์?

48 นาที ที่แล้ว
ประมวลภาพ อาร์เทมิส 2 นาซาปล่อยจรวด พามนุษย์กลับไปดวงจันทร์ ในรอบ 54 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพ อาร์เทมิส 2 นาซาปล่อยจรวด พามนุษย์กลับไปดวงจันทร์ ในรอบ 54 ปี

50 นาที ที่แล้ว
เอกราชเก่งทุกทาง เรื่องเล่าเช้านี้ ข่าวกีฬา ข่าว

ใจหาย! เอกราช เก่งทุกทาง ลาจอช่อง 3 แจงเหตุไม่ได้อ่านข่าวกีฬาแล้ว

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ม.รังสิต ออกแถลงการณ์ แจงเลิกจ้าง “อ.โต้ง” ดร.กฤษณพงค์ เหตุบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อสาธารณะ

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

มือดีฉกเอาข้อมูล “อนุทิน” ไปสมัครสมาชิกกองทุนประกันสังคม ดูได้ทุกอย่าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผยความคืบหน้าสงครามอิหร่าน โวเป้าหมายสหรัฐฯใกล้สำเร็จแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกโบว์ โพสต์ชี้แจงข่าวปลอม ขึ้นราคาน้ำมัน 3 บาท ก่อนของจริงขึ้น 3.5 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อดีตกู้ภัย” รับสารภาพ ก่อเหตุล่วงละเมิด “คริสติน” ขณะป่วย ยันไม่ได้ส่งภาพต่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แผ่นดินไหวอินโดนีเซียลูกใหญ่ ขนาด 7.4 ทางการแจ้งเตือนภัยสึนามิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือรู้แล้ว หลังเรือธงไทยโผล่คลิปเขมรอวดเติมน้ำมัน ยันไม่นิ่งนอนใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 2 4 69 ดูดวง

4 ราศีสลัดคานรับโชคความรัก มีเกณฑ์พบคนรู้ใจ โปรไฟล์หรูระดับพรีเมียม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สะเทือนใจ เด็ก 11 เดินเท้าประท้วง ลูกนักการเมืองข่มขืนพี่สาวจนท้อง บังคับทำแท้ง ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็ก 11 เดินเท้าประท้วง ลูกนักการเมืองข่มขืนพี่สาวจนท้อง บังคับทำแท้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สปาไทยช็อก ฝั่งขี้ติดก้น เช็ดไม่เกลี้ยง เหม็นคลุ้งติดผ้า ต้องทิ้ง ซักไม่หาย

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้กำกับดังดับสลด กลุ่มวัยรุ่นรุมกระทืบ แม่ร้อง 5 เดือน คนชั่วยังลอยนวล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จำได้ไหม นักร้องรุ่นใหญ่ อวดลุคใหม่ วัย 65 สวยสะพรั่ง ไม่ยอมแก่

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.
131
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช้างป่าช่วยกระทิงติดบ่วง

คลิปนาที “ช้างป่า” พยายามช่วย กระทิงติดบ่วงพรานดับที่ทับลาน

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
ย้อนไทม์ไลน์ อดีตกู้ภัยล่วงละเมิด &quot;คริสติน&quot; ตั้งแต่ก่อเหตุจนรับสารภาพ

ย้อนไทม์ไลน์ อดีตกู้ภัยล่วงละเมิด “คริสติน” แฝงตัวกลุ่มไลน์รับแจ้งเหตุก่อคดีฉาว

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
ล่าหัว ครูชั่ว รุมโทรมลูกศิษย์ 14 ถ่ายคลิป คุกตลอดชีวิต

ล่าหัว ครูชั่ว รุมโทรมลูกศิษย์ 14 ถ่ายคลิป คุกตลอดชีวิต

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569

เครื่องบินทหารรัสเซียตกผา เสียชีวิตแล้ว 29 ศพ เร่งสอบหาสาเหตุสลด

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
