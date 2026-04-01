ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือนประชาชน เล่น April Fool’s Day แชร์โพสต์เท็จ ติดคุกได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:33 น.
น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวัน April Fool’s Day หรือ วันแห่งการโกหก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เม.ย. ของทุกปี ที่จะมีการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนาน หรือหยอกล้อในหมู่เพื่อนฝูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์และคลายความเครียด

แต่บางครั้ง การล้อเล่น หรือการโกหก อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หรืออาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการโพสต์ เรื่องโกหกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจมีการเผยแพร่ ส่งต่อ หรือแชร์ ทำให้เรื่องโกหก กระจายไปในวงกว้าง

น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขอให้ระมัดระวังในการสร้างเรื่องโกหก เพื่อความสนุกสนานหรือหยอกล้อบุคคลอื่น การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเกิดความตื่นตระหนกในสังคม เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมาย

เช่น 1. การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ร่วมแชร์ ร่วมด่า หรือแสดงความคิดเห็นหยาบคาย ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

2. การนำเข้า หรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน

ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (1) (2) (15) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“ท่ามกลางสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลต่อวิกฤตพลังงาน รัฐบาลขอความร่วมมือส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ก่อนที่จะแชร์ข่าว หรือข้อมูลใดๆ ให้กับบุคคลอื่น ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่

หากได้รับความเสียหาย หรือพบเห็นบุคคลใดสร้างข่าวปลอม จนทำให้เกิดความสับสนในสังคม สามารถแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ที่ สถานีตำรวจ ใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ราคาทองวันนี้ 3 เม.ย. 69 ตลาดเที่ยงนิ่งสนิท ค้างราคาเดิมตั้งแต่รอบเช้า เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 เม.ย. 69 ตลาดเที่ยงยังนิ่ง คงราคาเดิมตั้งแต่เปิดรอบเช้า

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฝรั่งเศส สั่งห้ามชาวมุสลิมชุมนุมประจำปีในปารีส หวั่นเกิดอันตราย

14 นาที ที่แล้ว
&quot;มุก กันและกัน&quot; อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนโรคจิตแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด บันเทิง

“มุก กันและกัน” อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนมือปริศนาแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด

17 นาที ที่แล้ว
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 2 ราย ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ 2 ราย

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เรือแสนแสบขึ้นราคาอีก จาก 2 บาทขึ้นเป็น 3 บาท ปรับขึ้นต่อเนื่องถึง 21 เม.ย.

39 นาที ที่แล้ว
&quot;ดร.ตฤณห์&quot; เจาะพฤติกรรม ชายอ้างป่วย บูลลี่สาวพิการ ชี้ไม่ได้แค่ปากเสีย แต่เหยียดความเป็นคน ข่าว

“ดร.ตฤณห์” เจาะพฤติกรรม ชายอ้างป่วย บูลลี่สาวพิการ ชี้ไม่ได้แค่ปากเสีย แต่เหยียดความเป็นคน

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์ปลดแบนเลือดหมู เตรียมนำเข้าจากไทย ครั้งแรกในรอบ 27 ปี

55 นาที ที่แล้ว
ประวัติ อเล็กซานเดอร์ ทองละเอียด แข้งลูกครึ่ง-สวีเดน จ่อเล่นทีมชาติไทย ลุยเอเชียนคัพ ฟุตบอล

ประวัติ อเล็กซานเดอร์ ทองละเอียด แข้งลูกครึ่ง-สวีเดน จ่อเล่นทีมชาติไทย ลุยเอเชียนคัพ

60 นาที ที่แล้ว
ราชกิจจานุเบกษา ข่าว

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “สิบเอก พาคม สุเด็น” เสียชีวิตในหน้าที่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประชาธิปัตย์ฉาว! อดีตผู้สมัคร สส. ตัวย่อ “พ.” คุกคามทางเพศในพัทยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปมัดตัว ครูเพชรบูรณ์ ถูกแฉแอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนหญิงและเพื่อนครู เหยื่อนับสิบ สพป.เขต 1 ตั้งกรรมการสอบ ข่าว

คลิปมัดตัว ครูเพชรบูรณ์ ถูกแฉแอบถ่ายใต้กระโปรงนักเรียนหญิงและเพื่อนครู เหยื่อนับสิบ สพป.เขต 1 ตั้งกรรมการสอบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝากขัง “นิกร” อดีตกู้ภัยล่วงละเมิด “คริสติน” ตำรวจค้านประกันตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปไทม์ไลน์ปมบูลลี่ &quot;น้องทับทิม&quot; หนุ่ม 29 ตามคุกคาม 2 ปี พ่อเตรียมเปิดใจโหนกระแสวันนี้ ข่าว

สรุปไทม์ไลน์ปมบูลลี่ “น้องทับทิม” หนุ่ม 29 ตามคุกคาม 2 ปี พ่อเตรียมเปิดใจโหนกระแสวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือเสริมเขี้ยวเล็บ จัดหา “เรือฟริเกต” งบ 1.7 หมื่นล้าน ช่วยแนวรบ 3 มิติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย! เพจดังแฉ “นายยศกร” ใช้แอคหลุม ตามคุกคามสาว-บูลลี่รูปร่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

วิโรจน์ โพสต์เทียบเกมในสภาคล้ายฟุตบอล เจอผู้เล่นเกเร ทางออกไม่ใช่แค่อดทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ พระพรหมวชิรสุธี จากสามเณรบ้านทุ่ง สู่เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ข่าว

ประวัติ พระพรหมวชิรสุธี เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก มรณภาพ สิริอายุ 89 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ สิงคโปร์ เตือนด่วน สงครามยืดเยื้อ โลกเศรษฐกิจทรุดอีกหลายเดือน แนะตุนพลังงาน-อาหาร ข่าวต่างประเทศ

นายกฯ สิงคโปร์ เตือนด่วน สงครามยืดเยื้อ ศก.ทรุดอีกหลายเดือน แนะตุนพลังงาน-อาหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สนง.ประกันสังคม ยันไม่ได้โดนแฮก หลังมีข้อมูลหลุด “อนุทิน” สั่งดำเนินคดีแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตล่าสุดคดี &quot;แม่บ้านผสมเดทตอล&quot; ผู้ต้องหาพ้นตัว หลังส่งฟ้องไม่ทัน 48 วัน ข่าว

อัปเดตล่าสุดคดี “แม่บ้านผสมเดทตอล” ผู้ต้องหาพ้นตัว หลังส่งฟ้องไม่ทัน 48 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด! ทารกหญิง 7 เดือนเสียชีวิต ถูกลูกหลงแก๊งอาชญากรกราดยิงกลางนิวยอร์ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัครนายก อบต.ท่าน้ำ จ.ปัตตานี ถูกยิงดับหน้าบ้านพัก ช่วงกลางดึก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลด่านช้าง ยืนยันทารก 1 เดือนปลอดภัยแล้ว หลังฉีดยาผิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” สั่งสอบคลิปเขมรเติมน้ำมันกลางทะเล โวกัมพูชาไม่ต้องการน้ำมันไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“นิกร” ยกมือไหว้ขอโทษ อยากขอขมา “คริสติน” อ้างเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 3 เม.ย. 69 ตลาดเที่ยงนิ่งสนิท ค้างราคาเดิมตั้งแต่รอบเช้า

ราคาทองวันนี้ 3 เม.ย. 69 ตลาดเที่ยงยังนิ่ง คงราคาเดิมตั้งแต่เปิดรอบเช้า

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569

ตำรวจฝรั่งเศส สั่งห้ามชาวมุสลิมชุมนุมประจำปีในปารีส หวั่นเกิดอันตราย

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
&quot;มุก กันและกัน&quot; อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนโรคจิตแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด

“มุก กันและกัน” อินฟลูฯ สาว เล่าระทึก โดนมือปริศนาแอบถ่ายในห้องน้ำ ตอนเปลี่ยนชุด

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569

เรือแสนแสบขึ้นราคาอีก จาก 2 บาทขึ้นเป็น 3 บาท ปรับขึ้นต่อเนื่องถึง 21 เม.ย.

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
Back to top button