ข่าว

ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดรอปเรียน อ้างแค่อยากแกล้ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:44 น.
302
ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดร็อปเรียน อ้างแค่อยากแกล้ง

ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดรอปเรียน-ทำร้ายตัวเอง อ้างแค่อยากแกล้ง ลั่นไม่กลัวโดนตำรวจจับ

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ภาพแชตสนทนาแฉพฤติกรรมชายรายหนึ่งที่ตามคุกคามและส่งข้อความล้อเลียนปมด้อยหญิงสาวผู้พิการอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 2 ปี โดยระบุว่า “ต้องเป็นคนแบบไหนกันที่ส่งแชทไปบุลลี่ คนที่ไม่เคยรู้จักมักจีกันแบบนี้ต่อเนื่องสองปี จนน้องคนที่ถูกบุลลี่ ทั้งเครียดและหวาดกลัวอย่างหนักเพราะถูกมันตามคุกคามมาตลอด

ล่าสุดถึงมือเฮียหนุ่มแล้ว น่าจะออกโหนกระแสในเร็ววันนี้ ส่วน Facebook ของไอ้หนุ่มคนนี้ล่าสุดปิดคอมเม้นต์ไม่ให้คนเข้าไปโพสต์แล้ว กลัวเป็นเหมือนกันเหรอวะ”

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์แฉพฤติกรรมชายหนุ่มที่ตามคุกคามหญิงสาว
FB/ Drama-addict

ขณะที่เพจ กองบัญชาการข่าวปด Rises ได้เชิญ นายยศกร ซึ่งเป็นชายต้นเรื่อง พร้อมกับครอบครัวของสาวพิการเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ “ปดทอล์ค” เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยทางเพจได้สรุปเหตุการณ์และบรรยากาศการสัมภาษณ์ในรายการ ณ ขณะนั้นไว้ว่า “ประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อ คุณกรรณิการ์ แพลือ ได้โพสต์ว่า “น้องทับทิม” ที่เป็นลูกเลี้ยงของตน ซึ่งเป็นผู้พิการ ไม่มีแขนขวาแต่กำเนิด โดยน้องทับทิมเป็นอินฟูลเอนเซอร์ด้วย

โดยนายยศกร อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดลพบุรี ตามคุกคามเริ่มจากการทักแชทเพื่อไปจีบน้องทับทิมแต่น้องทับทิมไม่ตอบ นายยศกรก็เลยสแปมข้อความในช่องแชท ล้อเลียนร่างกายของน้องทับทิม ต่าง ๆ นานา อีกทั้งยังมีการข่มขู่ว่าจะตามไปหายังสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่น้องจะเข้าเรียน การคุกคามนี้ ทำแทบจะทุกวัน ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี พฤติกรรมวนเวียนซ้ำๆ ทักมาหา ไม่ตอบก็ล้อเลียนเรื่องแขนขวาน้อง โดยที่น้องทับทิมไม่เคยตอบแชทใด ๆ

พอน้องทับทิมไม่ตอบแชท ก็ได้ไปคอมเมนต์ที่คลิป ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการก่อกวนคุกคาม อีกทั้งยังแชร์โพสต์ของน้องไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อล้อเลียนน้องเรื่องความพิการอยู่เป็นประจำ แค่นั้นไม่พอ พอน้องทับทิมไม่ตอบก็ได้มีการทักแชทไปหาคุณกรรณิการ์ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงน้อง เพื่อก่อกวนอีกด้วย

แม่น้องจึงได้มีการโทรไปหาพ่อแม่ของนายยศกร ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่า นายยศกรมีอาการป่วยทางจิต ทางพ่อและแม่ได้พาไปรักษาแล้วแต่นายยศกรไม่ยอมกินยา และได้รับปากกับแม่น้องว่าจะดูแล แต่ก็ไม่เป็นผล นายยศกรยังทำพฤติกรรมเดิม ๆ อยู่เสมอมา

วันที่ 30 มีนาคม 2569 รายการปดทอล์ค จึงได้มีการเชิญนายยศกรมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น พิธีกรถามถึงแรงจูงใจว่าทำไปทำไม นายยศกรตอบว่า ที่ทำไปส่วนหนึ่งก็คือความหมั่นเขี้ยว อยากจะแกล้ง เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นคนแขนด้วนมาก่อน เลยอยากที่จะแกล้งน้อง (พูดแบบนี้จริงๆ ผมไม่ได้แต่งเติม)

พิธีกรถามว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทักไปจีบน้องแล้ว แล้วน้องไม่สนใจเลยแค้นใช่ไหม นายยศกร ยอมรับว่าก็มีส่วนแต่นิดเดียว หลัก ๆ คือความรู้สึกอยากแกล้งเพราะมันสนุก นอกจากนี้ ยศกรยังบอกด้วยว่า เป็นเพราะเห็นน้องทับทิมมีฐานะ เป็นเด็กบ้านรวยด้วย แต่พิการก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ลำบาก พ่อแม่เป็นข้าราชการธรรมดาเหมือนตนก็เลยรู้สึกยิ่งน่าแกล้ง น่าปั่นเข้าไปใหญ่

พิธีกรตกใจ อุทานกันว่า “คุณยศกรแม่งโคตรเอา” พร้อมกับถามซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ว่าไม่ได้ปั่นใช่ไหม ที่พูดมาคือเรื่องจริงใช่ไหม เพราะในใจของพิธีกรอย่างข่าวปด ก็คิดว่าคำตอบแม่งโคตรเหลือเชื่อ มันมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆ อยู่บนโลกจริงๆ เหรอ ยศกรย้ำว่า “จริง” และไม่ได้ปั่นด้วย คิดแบบนั้นจริง ๆ ทั้งหมด

แอดมินข่าวปดตะโกน “โห โคตรเอา” ด้วยความทึ่งพร้อมบอกให้ทุกคนที่ดูอยู่รัวเลข 1 ออกมาเพื่อสรรเสริญยศกรว่านี่แหละคือคนที่สุดยอด นักปั่น No.1 ที่โลกต้องจารึกในความเก่งกาจ เพราะเปิดหน้าจริง ใช้แอคจริงทำแบบนี้ “โคตรเอาเลยว่ะ” พิธีกรถามยศกรว่า ไม่กลัวโดนเค้าฟ้อง หรือดำเนินคดีเหรอ ยศกรตอบด้วยความมั่นใจว่า “ไม่กลัว” เพราะเรื่องขี้หมามากตำรวจไม่สนใจหรอก

พิธีกรทั้ง 4 คน ได้แก่ แอดมินข่าวปด นักวิเคราะห์ พรี่ว่าน สราเบส ต่างทึ่งและสรรเสริญว่า “คุณยศกรแม่งสุดยอดจริงๆ คนดูกด 1 รัวมาเลย” แล้วถามว่า ถามจริงยศกรมีอาการทางจิตมั้ย ซึ่งยศกรตอบมาว่า “ไม่มี ผมเป็นคนปกติ เคยไปหาหมอแล้วแต่ขี้เกียจรอ เลยไม่ได้ไปและก็ใช้ชีวิตแบบปกติ” และทุกอย่างที่ทำ มีสติ รู้ตัวอยู่ตลอด

พิธีกรถามอีกว่า ตอนนี้หยุดรึยัง เพราะมันเป็นดราม่าแล้ว ยศกรตอบเลยว่า หยุดไปก่อน เพราะพ่อกับแม่โทรมาบอกให้หยุด เนื่องจากได้คุยกับทางผู้ปกครองน้องทับทิม พิธีกรสงสัยว่า “หยุดไปก่อน” ของยศกรคืออะไร เลยถามย้ำให้แน่ใจว่า หมายถึง ตอนนี้หยุดก่อนแต่ในอนาคต จะเอาอีกใช่มั้ย ยศกรตอบกลับมาว่า “แน่นอน” ตอนนี้แค่หยุดให้เรื่องเงียบก่อน รอให้อีกสักปี 2 ปี ค่อยกลับไปคุกคามใหม่

แต่สิ่งที่ทำให้พิธีกรรวมถึงคนฟังต้องซู้ดปากนั่นก็คือ ยศกรบอกว่า ถ้าวันนึงน้องได้งานทำดีๆ อย่างเป็นแอร์ ก็จะกลับไปล้อน้องว่าแขนด้วนต่อ เพราะน้องได้ทำงานดีๆ พิธีกร ทึ่งในความใจสิงห์ของยศกร เลยขอให้คนฟังกดรัวเลข 1 มาในช่องแชทรัว ๆ เพราะรู้สึกว่า ไอ้นี่แหละคือสุดยอดแห่งวัตถุดิบ ที่นาน ๆ ทีจะได้เจอ โคตรสุดยอด โคตรมันส์

พิธีกรถามว่า ตัวยศกรเคยได้คุยกับพ่อแม่น้องทับทิมหรือยัง ยศกรบอกว่ายังไม่เคยคุย และพิธีกรก็ถามกลับอีกว่า ถ้าได้คุย เราจะหงอมั้ยหรือเราจะรู้สึกผิดอะไรมั้ย ยศกรตอบว่า “ไม่ เฉยๆ” แต่จะทำเป็นหงอไปก่อนเพราะได้เผชิญหน้าแล้วก็ต้องตามน้ำทำเป็นสำนึกผิดไป และพอถึงตรงนี้คนอ่านที่กำลังอ่านอยู่ น่าจะคิดว่าผมที่เป็นคนเขียนแต่งเรื่อง ซึ่งจะบอกเลยว่าไม่ได้แต่งสักนิด มันพูดจริง ๆ

วินาทีเซอร์ไพรส์มาถึง แอดมินข่าวปด เชิญคุณพ่อและคุณแม่น้องทับทิมเข้าสายมาร่วมพูดคุย ยศกรมีทีท่าอึ้งเล็กน้อย แต่ไม่หนีไป สุดยอด ถือว่ากล้าเผชิญหน้า คุณพ่อคุณแม่น้องได้ฟังยศกรพูดตั้งแต่ต้นรายการ (เพราะมีหนอนไปทักบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายศกรจะมาคุยที่รายการและชวนมารายการ) (หนอนคือผมเอง)

คุณพ่อเล่าให้ฟังว่ายศกรทำจนน้องทับทิมทำร้ายตัวเองเช่น กรีดตนเอง กระโดดจากชั้น 2 ของบ้าน ซึ่งรวมไปถึงการไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าไปมหาวิทยาลัยจนต้องดร็อปเรียน เพราะยศกรตามคุกคามมาตลอด 1 ปี ช่วงนี้ ยศกรแทรกเสียงออกมา “โม้ โม้” ซึ่งคุณพ่อที่เป็นคนใต้ พูดด้วยน้ำเสียงนิ่ง ๆ ทั้งรายการ แต่บอกว่าดำเนินคดีจนถึงที่สุดแน่นอน อีกทั้งยังชื่นชมยศกรด้วยว่า “เป็นคนที่สุดยอด x3”

คุณพ่อคุณแม่น้องทับทิมวางสายไป พิธีกรเลยถามยศกรอีกครั้งว่า พอฟังคุณพ่อน้องทับทิมพูดแบบนี้ ยศกรกลัวมั้ย ยศกรบอกไม่กลัว ตามตัวเค้าไม่เจอหรอก เพราะเค้าทำงานไม่ได้รับประกันสังคม ยังไงก็ตามหาไม่เจอ แม้ว่าจะรู้ชื่อจริง เบอร์โทร ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ก็ตามไม่เจอ เพราะยศกรพร้อมหนีไปหางานใหม่

ลืมบอกตอนแรก ปัจจุบัน ยศกรทำงานเป็นเบลบอย ในโรงแรมแห่งหนึ่งใน กทม. เวลาว่างชอบรับงานขับแกร็ปตามทองหล่อ เพื่อหวังจะได้เจอหญิงสาวที่พร้อมให้เขาไปวันไนท์สแตนด์ ยศกรเป็นหนุ่มนักล่าสาวราชภัฎจันทรเกษม ถ้ามีโอกาสยศกรมักจะไปร้านเหล้าแถวนั้นคนเดียว เล็งเหยื่อชวนกินเหล้าแล้วถามก่อนว่ารับงานไหม ถ้ารับยศกรจะมอมเหล้าแล้วพาไปทำพิธีกรรม แล้วจะให้เงินตามค่าตัวที่เรียกมา เพราะยศกรชอบฟีลทำกับตุ๊กตา แต่เจอแบบนี้ไม่บ่อย ทั้งชีวิตได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น

ยศกร เป็นเสือ เพราะยศกรล่าเพียงลำพัง หลังจากพาร์ทเรื่องการคุกคามผ่านไป รายการได้คุยเพื่อทำความรู้จักกับยศกรเพิ่มขึ้น ทำให้รู้ว่า ยศกรอยากเป็นดารา และมีความสามารถในการแสดง โดยมีการทดสอบหน้ากล้องให้ยศกรแสดงบทบาทต่างๆ ที่กำหนด เช่น โรคจิต โจ๊กเกอร์ แต่ยศกรเล่นบทรักไม่ได้ เพราะไม่เคยมีความรัก

ยศกรร้องเพลงได้ โดยร้องโชว์ 2-3 เพลง เพราะมีผู้ใหญ่ติดต่อมากลางรายการว่าจะช่วยผลักดันยศกรให้ได้เป็นดารา นักร้อง พีคสุดคือ ยศกรโชว์ร้องเพลง “จังหวะรัก” ของบี้ เดอะสตาร์ พร้อมกับเต้นไปด้วย ซึ่งสุดยอดมาก สุดยอดจริงๆ มีการนัดเซนต์สัญญาเข้าค่ายไหจองจำ เร็วๆ นี้”

FB/ Drama-addict
ภาพแชตสนทนาที่ชายหนุ่มส่งข้อความคุกคามและล้อเลียนหญิงสาวผู้พิการ
FB/ Drama-addict
FB/ Drama-addict
FB/ Drama-addict

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:44 น.
302
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

