ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดรอปเรียน อ้างแค่อยากแกล้ง

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 01 เม.ย. 2569 09:32 น.| อัปเดต: 01 เม.ย. 2569 09:44 น.
246
ฟังแล้วอึ้ง! หนุ่มตามบูลลี่สาวพิการ นานนับปี จนต้องดรอปเรียน-ทำร้ายตัวเอง อ้างแค่อยากแกล้ง ลั่นไม่กลัวโดนตำรวจจับ

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ภาพแชตสนทนาแฉพฤติกรรมชายรายหนึ่งที่ตามคุกคามและส่งข้อความล้อเลียนปมด้อยหญิงสาวผู้พิการอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 2 ปี โดยระบุว่า “ต้องเป็นคนแบบไหนกันที่ส่งแชทไปบุลลี่ คนที่ไม่เคยรู้จักมักจีกันแบบนี้ต่อเนื่องสองปี จนน้องคนที่ถูกบุลลี่ ทั้งเครียดและหวาดกลัวอย่างหนักเพราะถูกมันตามคุกคามมาตลอด

ล่าสุดถึงมือเฮียหนุ่มแล้ว น่าจะออกโหนกระแสในเร็ววันนี้ ส่วน Facebook ของไอ้หนุ่มคนนี้ล่าสุดปิดคอมเม้นต์ไม่ให้คนเข้าไปโพสต์แล้ว กลัวเป็นเหมือนกันเหรอวะ”

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์แฉพฤติกรรมชายหนุ่มที่ตามคุกคามหญิงสาว
FB/ Drama-addict

ขณะที่เพจ กองบัญชาการข่าวปด Rises ได้เชิญ นายยศกร ซึ่งเป็นชายต้นเรื่อง พร้อมกับครอบครัวของสาวพิการเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ “ปดทอล์ค” เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยทางเพจได้สรุปเหตุการณ์และบรรยากาศการสัมภาษณ์ในรายการ ณ ขณะนั้นไว้ว่า “ประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อ คุณกรรณิการ์ แพลือ ได้โพสต์ว่า “น้องทับทิม” ที่เป็นลูกเลี้ยงของตน ซึ่งเป็นผู้พิการ ไม่มีแขนขวาแต่กำเนิด โดยน้องทับทิมเป็นอินฟูลเอนเซอร์ด้วย

โดยนายยศกร อายุ 29 ปี ชาวจังหวัดลพบุรี ตามคุกคามเริ่มจากการทักแชทเพื่อไปจีบน้องทับทิมแต่น้องทับทิมไม่ตอบ นายยศกรก็เลยสแปมข้อความในช่องแชท ล้อเลียนร่างกายของน้องทับทิม ต่าง ๆ นานา อีกทั้งยังมีการข่มขู่ว่าจะตามไปหายังสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยที่น้องจะเข้าเรียน การคุกคามนี้ ทำแทบจะทุกวัน ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี พฤติกรรมวนเวียนซ้ำๆ ทักมาหา ไม่ตอบก็ล้อเลียนเรื่องแขนขวาน้อง โดยที่น้องทับทิมไม่เคยตอบแชทใด ๆ

พอน้องทับทิมไม่ตอบแชท ก็ได้ไปคอมเมนต์ที่คลิป ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมที่เป็นการก่อกวนคุกคาม อีกทั้งยังแชร์โพสต์ของน้องไปยังกลุ่มต่างๆ เพื่อล้อเลียนน้องเรื่องความพิการอยู่เป็นประจำ แค่นั้นไม่พอ พอน้องทับทิมไม่ตอบก็ได้มีการทักแชทไปหาคุณกรรณิการ์ ซึ่งเป็นแม่เลี้ยงน้อง เพื่อก่อกวนอีกด้วย

แม่น้องจึงได้มีการโทรไปหาพ่อแม่ของนายยศกร ซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่า นายยศกรมีอาการป่วยทางจิต ทางพ่อและแม่ได้พาไปรักษาแล้วแต่นายยศกรไม่ยอมกินยา และได้รับปากกับแม่น้องว่าจะดูแล แต่ก็ไม่เป็นผล นายยศกรยังทำพฤติกรรมเดิม ๆ อยู่เสมอมา

วันที่ 30 มีนาคม 2569 รายการปดทอล์ค จึงได้มีการเชิญนายยศกรมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น พิธีกรถามถึงแรงจูงใจว่าทำไปทำไม นายยศกรตอบว่า ที่ทำไปส่วนหนึ่งก็คือความหมั่นเขี้ยว อยากจะแกล้ง เพราะเกิดมาไม่เคยเห็นคนแขนด้วนมาก่อน เลยอยากที่จะแกล้งน้อง (พูดแบบนี้จริงๆ ผมไม่ได้แต่งเติม)

พิธีกรถามว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทักไปจีบน้องแล้ว แล้วน้องไม่สนใจเลยแค้นใช่ไหม นายยศกร ยอมรับว่าก็มีส่วนแต่นิดเดียว หลัก ๆ คือความรู้สึกอยากแกล้งเพราะมันสนุก นอกจากนี้ ยศกรยังบอกด้วยว่า เป็นเพราะเห็นน้องทับทิมมีฐานะ เป็นเด็กบ้านรวยด้วย แต่พิการก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ลำบาก พ่อแม่เป็นข้าราชการธรรมดาเหมือนตนก็เลยรู้สึกยิ่งน่าแกล้ง น่าปั่นเข้าไปใหญ่

พิธีกรตกใจ อุทานกันว่า “คุณยศกรแม่งโคตรเอา” พร้อมกับถามซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ว่าไม่ได้ปั่นใช่ไหม ที่พูดมาคือเรื่องจริงใช่ไหม เพราะในใจของพิธีกรอย่างข่าวปด ก็คิดว่าคำตอบแม่งโคตรเหลือเชื่อ มันมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆ อยู่บนโลกจริงๆ เหรอ ยศกรย้ำว่า “จริง” และไม่ได้ปั่นด้วย คิดแบบนั้นจริง ๆ ทั้งหมด

แอดมินข่าวปดตะโกน “โห โคตรเอา” ด้วยความทึ่งพร้อมบอกให้ทุกคนที่ดูอยู่รัวเลข 1 ออกมาเพื่อสรรเสริญยศกรว่านี่แหละคือคนที่สุดยอด นักปั่น No.1 ที่โลกต้องจารึกในความเก่งกาจ เพราะเปิดหน้าจริง ใช้แอคจริงทำแบบนี้ “โคตรเอาเลยว่ะ” พิธีกรถามยศกรว่า ไม่กลัวโดนเค้าฟ้อง หรือดำเนินคดีเหรอ ยศกรตอบด้วยความมั่นใจว่า “ไม่กลัว” เพราะเรื่องขี้หมามากตำรวจไม่สนใจหรอก

พิธีกรทั้ง 4 คน ได้แก่ แอดมินข่าวปด นักวิเคราะห์ พรี่ว่าน สราเบส ต่างทึ่งและสรรเสริญว่า “คุณยศกรแม่งสุดยอดจริงๆ คนดูกด 1 รัวมาเลย” แล้วถามว่า ถามจริงยศกรมีอาการทางจิตมั้ย ซึ่งยศกรตอบมาว่า “ไม่มี ผมเป็นคนปกติ เคยไปหาหมอแล้วแต่ขี้เกียจรอ เลยไม่ได้ไปและก็ใช้ชีวิตแบบปกติ” และทุกอย่างที่ทำ มีสติ รู้ตัวอยู่ตลอด

พิธีกรถามอีกว่า ตอนนี้หยุดรึยัง เพราะมันเป็นดราม่าแล้ว ยศกรตอบเลยว่า หยุดไปก่อน เพราะพ่อกับแม่โทรมาบอกให้หยุด เนื่องจากได้คุยกับทางผู้ปกครองน้องทับทิม พิธีกรสงสัยว่า “หยุดไปก่อน” ของยศกรคืออะไร เลยถามย้ำให้แน่ใจว่า หมายถึง ตอนนี้หยุดก่อนแต่ในอนาคต จะเอาอีกใช่มั้ย ยศกรตอบกลับมาว่า “แน่นอน” ตอนนี้แค่หยุดให้เรื่องเงียบก่อน รอให้อีกสักปี 2 ปี ค่อยกลับไปคุกคามใหม่

แต่สิ่งที่ทำให้พิธีกรรวมถึงคนฟังต้องซู้ดปากนั่นก็คือ ยศกรบอกว่า ถ้าวันนึงน้องได้งานทำดีๆ อย่างเป็นแอร์ ก็จะกลับไปล้อน้องว่าแขนด้วนต่อ เพราะน้องได้ทำงานดีๆ พิธีกร ทึ่งในความใจสิงห์ของยศกร เลยขอให้คนฟังกดรัวเลข 1 มาในช่องแชทรัว ๆ เพราะรู้สึกว่า ไอ้นี่แหละคือสุดยอดแห่งวัตถุดิบ ที่นาน ๆ ทีจะได้เจอ โคตรสุดยอด โคตรมันส์

พิธีกรถามว่า ตัวยศกรเคยได้คุยกับพ่อแม่น้องทับทิมหรือยัง ยศกรบอกว่ายังไม่เคยคุย และพิธีกรก็ถามกลับอีกว่า ถ้าได้คุย เราจะหงอมั้ยหรือเราจะรู้สึกผิดอะไรมั้ย ยศกรตอบว่า “ไม่ เฉยๆ” แต่จะทำเป็นหงอไปก่อนเพราะได้เผชิญหน้าแล้วก็ต้องตามน้ำทำเป็นสำนึกผิดไป และพอถึงตรงนี้คนอ่านที่กำลังอ่านอยู่ น่าจะคิดว่าผมที่เป็นคนเขียนแต่งเรื่อง ซึ่งจะบอกเลยว่าไม่ได้แต่งสักนิด มันพูดจริง ๆ

วินาทีเซอร์ไพรส์มาถึง แอดมินข่าวปด เชิญคุณพ่อและคุณแม่น้องทับทิมเข้าสายมาร่วมพูดคุย ยศกรมีทีท่าอึ้งเล็กน้อย แต่ไม่หนีไป สุดยอด ถือว่ากล้าเผชิญหน้า คุณพ่อคุณแม่น้องได้ฟังยศกรพูดตั้งแต่ต้นรายการ (เพราะมีหนอนไปทักบอกคุณพ่อคุณแม่ว่ายศกรจะมาคุยที่รายการและชวนมารายการ) (หนอนคือผมเอง)

คุณพ่อเล่าให้ฟังว่ายศกรทำจนน้องทับทิมทำร้ายตัวเองเช่น กรีดตนเอง กระโดดจากชั้น 2 ของบ้าน ซึ่งรวมไปถึงการไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าไปมหาวิทยาลัยจนต้องดร็อปเรียน เพราะยศกรตามคุกคามมาตลอด 1 ปี ช่วงนี้ ยศกรแทรกเสียงออกมา “โม้ โม้” ซึ่งคุณพ่อที่เป็นคนใต้ พูดด้วยน้ำเสียงนิ่ง ๆ ทั้งรายการ แต่บอกว่าดำเนินคดีจนถึงที่สุดแน่นอน อีกทั้งยังชื่นชมยศกรด้วยว่า “เป็นคนที่สุดยอด x3”

คุณพ่อคุณแม่น้องทับทิมวางสายไป พิธีกรเลยถามยศกรอีกครั้งว่า พอฟังคุณพ่อน้องทับทิมพูดแบบนี้ ยศกรกลัวมั้ย ยศกรบอกไม่กลัว ตามตัวเค้าไม่เจอหรอก เพราะเค้าทำงานไม่ได้รับประกันสังคม ยังไงก็ตามหาไม่เจอ แม้ว่าจะรู้ชื่อจริง เบอร์โทร ข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ก็ตามไม่เจอ เพราะยศกรพร้อมหนีไปหางานใหม่

ลืมบอกตอนแรก ปัจจุบัน ยศกรทำงานเป็นเบลบอย ในโรงแรมแห่งหนึ่งใน กทม. เวลาว่างชอบรับงานขับแกร็ปตามทองหล่อ เพื่อหวังจะได้เจอหญิงสาวที่พร้อมให้เขาไปวันไนท์สแตนด์ ยศกรเป็นหนุ่มนักล่าสาวราชภัฎจันทรเกษม ถ้ามีโอกาสยศกรมักจะไปร้านเหล้าแถวนั้นคนเดียว เล็งเหยื่อชวนกินเหล้าแล้วถามก่อนว่ารับงานไหม ถ้ารับยศกรจะมอมเหล้าแล้วพาไปทำพิธีกรรม แล้วจะให้เงินตามค่าตัวที่เรียกมา เพราะยศกรชอบฟีลทำกับตุ๊กตา แต่เจอแบบนี้ไม่บ่อย ทั้งชีวิตได้แค่ 2 ครั้งเท่านั้น

ยศกร เป็นเสือ เพราะยศกรล่าเพียงลำพัง หลังจากพาร์ทเรื่องการคุกคามผ่านไป รายการได้คุยเพื่อทำความรู้จักกับยศกรเพิ่มขึ้น ทำให้รู้ว่า ยศกรอยากเป็นดารา และมีความสามารถในการแสดง โดยมีการทดสอบหน้ากล้องให้ยศกรแสดงบทบาทต่างๆ ที่กำหนด เช่น โรคจิต โจ๊กเกอร์ แต่ยศกรเล่นบทรักไม่ได้ เพราะไม่เคยมีความรัก

ยศกรร้องเพลงได้ โดยร้องโชว์ 2-3 เพลง เพราะมีผู้ใหญ่ติดต่อมากลางรายการว่าจะช่วยผลักดันยศกรให้ได้เป็นดารา นักร้อง พีคสุดคือ ยศกรโชว์ร้องเพลง “จังหวะรัก” ของบี้ เดอะสตาร์ พร้อมกับเต้นไปด้วย ซึ่งสุดยอดมาก สุดยอดจริงๆ มีการนัดเซนต์สัญญาเข้าค่ายไหจองจำ เร็วๆ นี้”

FB/ Drama-addict
ภาพแชตสนทนาที่ชายหนุ่มส่งข้อความคุกคามและล้อเลียนหญิงสาวผู้พิการ
FB/ Drama-addict
FB/ Drama-addict
FB/ Drama-addict

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่

1 นาที ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 3 4 69 ดูดวง

4 ราศีดวงเจ้าคนนายคนหยิบจับอะไรก็สำเร็จ บริหารงานรุ่ง-ลูกน้องยำเกรง

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครูสาวส่อคุกอ่วม 40 ปี ลวงศิษย์วัย 16 เปย์สมาร์ทโฟนส่งรูปสยิว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 3 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบคู่รักวิตถาร บังคับเด็กหญิง 14 ปี ตั้งท้องอุ้มบุญลูกแฝด ข่าวต่างประเทศ

รวบคู่รักวิตถาร บังคับเด็กหญิง 14 ปี ตั้งท้องอุ้มบุญลูกแฝด

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูหนุ่ม ถูหนอนใส่สาวบนรถไฟ ซวยจัด เหยื่อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบรวบคาที่ ข่าวต่างประเทศ

ครูญี่ปุ่น ถูหนอนใส่สาวบนรถไฟ ซวยจัด เหยื่อเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจับคาที่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 ข่าว

ด่วน! ขึ้นน้ำมัน ‘ดีเซล’ อีกลิตรละ 3.50 บาท มีผล 3 เมษายน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจสลาย พี่สาวเหน่ง เหม่งจ๋าย ประกาศตัดขาดเมียน้องชาย หลังทิ้งอัฐิไว้วัดอย่างไร้เกียรติ บันเทิง

ใจสลาย พี่สาวเหน่ง เหม่งจ๋าย ประกาศตัดขาดเมียน้องชาย หลังทิ้งอัฐิไว้วัดอย่างไร้เกียรติ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 69 ดิ่งแรง 1,200 บาท ทองแท่งขายออก 71,700 เศรษฐกิจ

ปิดตลาดราคาทองวันนี้ 2 เม.ย. 69 ดิ่งแรง 1,200 บาท ทองแท่งขายออก 71,700

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันที่ 2 ย้อนหลัง ต้อนรับงวดแรกวันพฤหัสบดี 2/4/69 หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 2 ย้อนหลัง 9 งวด ต้อนรับงวดแรกวันพฤหัสบดี 2/4/69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อิตาลีอดไปบอลโลก” เปิดโพสต์ สเตฟาน แซะเจ็บ! แถมโผล่ชุดเชียร์เกาหลี

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุถล่มกรีซ ดับ 1 ศพ น้ำท่วมซัดเมือง พายุฝุ่นซาฮารา ย้อมฟ้าเป็นสีแดงทั่วเกาะ ข่าวต่างประเทศ

พายุถล่มกรีซ ดับ 1 ศพ น้ำท่วมซัดเมือง พายุฝุ่นซาฮารา ย้อมฟ้าเป็นสีแดงทั่วเกาะ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ หวนคืนรับงานแสดง ในรอบ 23 ปี ทุ่มสุดตัวเพิ่ม-ลดหุ่น 10 กก. แฟนๆ รอติดตามผลงาน บันเทิง

กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ หวนคืนรับงานแสดง ในรอบ 23 ปี ทุ่มสุดตัวเพิ่ม-ลดหุ่น 10 กก.

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกรอดีตกู้ภัย นิสัย ข่าวอาชญากรรม

ขุดสันดาน “นิกร” อดีตกู้ภัยหื่น! อดีตแฟนแฉชอบถ่ายคลิป-ขู่แบล็กเมล

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ราคาน้ำมันดีเซลสิงคโปร์ พุ่ง 202.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดรอบ 52 สัปดาห์ เศรษฐกิจ

ด่วน! ราคาน้ำมันดีเซลสิงคโปร์ พุ่ง 202.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดรอบ 52 สัปดาห์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 2 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 2 เม.ย. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แท็กซี่ไร้คนขับ หยุดวิ่ง อู่ฮั่น ข่าวต่างประเทศ

ระทึก! แท็กซี่ไร้คนขับนับ 100 คัน “จอดนิ่ง” กลางถนนอู่ฮั่น

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจเจ ยุวฉัตร อดีตภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เคลื่อนไหวหลังรู้ข่าว อัฐิอดีตสามี ถูกทิ้งอยู่วัด บันเทิง

เจเจ ยุวฉัตร อดีตภรรยา เหน่ง เหม่งจ๋าย เคลื่อนไหวหลังรู้ข่าว อัฐิอดีตสามี ถูกทิ้งอยู่วัด

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;จุลพันธ์&quot; แจงยิบ ข้อมูลนายกฯ &quot;อนุทิน&quot; หลุดว่อนเน็ต ยันประกันสังคม ไม่โดนแฮก ข่าวการเมือง

“จุลพันธ์” แจงยิบ ข้อมูลนายกฯ “อนุทิน” หลุดว่อนเน็ต ยันประกันสังคม ไม่โดนแฮก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซาร่า คาซิงกินี เผยข่าวดี &quot;ท้อง&quot; ทำสามี แดริล ยัง ปล่อยโฮดีใจ ชาวเน็ตสงสัย Aril Fools&#039; Day บันเทิง

ซาร่า คาซิงกินี เผยข่าวดี “ท้อง” ทำสามี แดริล ยัง ปล่อยโฮดีใจ ชาวเน็ตสงสัย Aril Fools’ Day

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ร่อนจดหมายจี้ &quot;จุลพันธ์&quot; สางทุจริตตึก SKYY9-เว็บแอป 850 ล้าน ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” ร่อนจดหมายจี้ “จุลพันธ์” สางทุจริตตึก SKYY9-เว็บแอป 850 ล้าน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองที่อากาศดีที่สุด IQAir ข่าว

อึ้ง! ทั้งเอเชียมีแค่ 3 เมือง อากาศสะอาดตามมาตรฐาน WHO

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ เปิดใจ ปมด่าแม่ลูก อ้างคู่กรณีขับรถตัดหน้า ข่าว

หนุ่มเสื้อแดงเชียงใหม่ เปิดใจ ปมด่าแม่ลูก อ้างคู่กรณีขับรถตัดหน้า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เชื่อวิกฤติฝุ่นภาคเหนือ ไม่กระทบกรุงเทพ ลมเปลี่ยนทิศขึ้นเหนือ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่

หมอเตือนผู้ชาย ช่วยตัวเองแบบนี้ เสี่ยงทำลายชีวิตคู่

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569
ดูดวงวันนี้ 3 4 69

4 ราศีดวงเจ้าคนนายคนหยิบจับอะไรก็สำเร็จ บริหารงานรุ่ง-ลูกน้องยำเกรง

เผยแพร่: 3 เมษายน 2569

ครูสาวส่อคุกอ่วม 40 ปี ลวงศิษย์วัย 16 เปย์สมาร์ทโฟนส่งรูปสยิว

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ

เตือนแล้วนะ ท่าร่วมรักยอดฮิต เสี่ยงทำข้อเข่าบาดเจ็บ

เผยแพร่: 2 เมษายน 2569
Back to top button