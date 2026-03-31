ข่าวเศรษฐกิจ

เพชรประเสริฐทัวร์ แจ้งปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 16:25 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 16:25 น.
เพชรประเสริฐทัวร์ ประกาศปิดจองตั๋วเดินทางล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอขนส่งทางบกปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพงขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ประกาศแจ้งข่าวการงดจองตั๋วการเดินทางล่วงหน้า 6-20 เมษายน 2569 เพื่อรอประกาศการปรับราคาใหม่จากกรมขนส่งทางบก เนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ความว่า

“ประกาศจากบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

บริษัทฯ ขอแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารชั่วคราว สำหรับเส้นทางดังต่อไปนี้

สาย 14 กรุงเทพฯ – ภูเรือ

  • กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์
  • กรุงเทพฯ – หล่มสัก
  • กรุงเทพฯ – หล่มเก่า
  • กรุงเทพฯ – ภูเรือ
  • กรุงเทพฯ – หนองบัวแดง

สาย 138

  • หล่มสัก – ระยอง

ระหว่างวันที่ 6 – 20 เมษายน 2569

เนื่องจาก กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋ว เพื่อให้ข้อมูลค่าโดยสารถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อระบบปรับปรุงแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและความร่วมมือ บจก.เพชรประเสริฐ”

อ้างอิงจาก : FB บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด

