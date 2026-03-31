เพชรประเสริฐทัวร์ แจ้งปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพง

เพชรประเสริฐทัวร์ ประกาศปิดจองตั๋วเดินทางล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอขนส่งทางบกปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพงขึ้นต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ประกาศแจ้งข่าวการงดจองตั๋วการเดินทางล่วงหน้า 6-20 เมษายน 2569 เพื่อรอประกาศการปรับราคาใหม่จากกรมขนส่งทางบก เนื่องจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ความว่า
“ประกาศจากบริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
บริษัทฯ ขอแจ้ง ปิดปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารชั่วคราว สำหรับเส้นทางดังต่อไปนี้
สาย 14 กรุงเทพฯ – ภูเรือ
- กรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์
- กรุงเทพฯ – หล่มสัก
- กรุงเทพฯ – หล่มเก่า
- กรุงเทพฯ – ภูเรือ
- กรุงเทพฯ – หนองบัวแดง
สาย 138
- หล่มสัก – ระยอง
ระหว่างวันที่ 6 – 20 เมษายน 2569
เนื่องจาก กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น
บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายตั๋ว เพื่อให้ข้อมูลค่าโดยสารถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อระบบปรับปรุงแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและความร่วมมือ บจก.เพชรประเสริฐ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กระดาษ Double A ไม่ปรับราคาสินค้า แม้ต้นทุนสูงขึ้น ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน
- ขนส่ง Flash ประกาศปรับขึ้นราคาชั่วคราว เพิ่ม 3 บาททุกช่องทาง หลังน้ำมันแพง
- ส่งพัสดุ 3 ค่ายใหญ่ ประกาศขึ้นราคาชั่วคราว 3 บ. เริ่ม 1 เม.ย.นี้
อ้างอิงจาก : FB บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด
