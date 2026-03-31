วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ “สะเมิง-ฮอด” เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า

เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ “สะเมิง-ฮอด” เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากไฟป่า
วันที่ 31 มี.ค. 2569 จังหวัดเชียงใหม่ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อัคคีภัย ไฟป่า) ในพื้นที่ อ.สะเมิง และ อ.ฮอด โดยนายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศดังกล่าว ระบุว่า
ด้วยอำเภอสะเมิงได้รายงานสถานการณ์อัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่ต่อไปนี้
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ตำบลสะเมิงใต้
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ตำบลแม่สาบ
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ตำบลสะเมิงเหนือ
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ตำบลยั้งเมิน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น. ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชน ขณะนี้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ
ส่วนอำเภอฮอดได้รายงานสถานการณ์อัคคีภัย ไฟป่า ในพื้นที่ต่อไปนี้
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ตำบลหางดง
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ตำบลบ้านตาล
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ตำบลนาคอเรือ
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5 ตำบลฮอด
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ตำบลบ่อหลวง
- หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ตำบลบ่อสลี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 06.00 น. ซึ่งภัยดังกล่าวเป็นภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน หรือก่อให้เกิดวัตถุมลพิษหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชน ขณะนี้ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่ยุติ
เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน จึงไม่สามารถประชุม ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่ ได้ทันท่วงที อีกทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด อาศัยอำนาจตามข้อ 20 วรรคท้าย ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2568 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันเกิดภัย
