ขนส่ง Flash ประกาศปรับขึ้นราคาชั่วคราว เพิ่ม 3 บาททุกช่องทาง หลังน้ำมันแพง
ขนส่ง Flash Express ประกาศปรับขึ้นราคาชั่วคราว เพิ่ม 3 บาททุกช่องทาง หลังน้ำมันแพง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
เพจ Flash Express ขนส่งชื่อดังได้โพสต์ประกาศขึ้นราคาชั่วคราว ท่ามกลางวิกฤติน้ำมันแพง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางว่า “เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานด้านการขนส่งของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าบริการขนส่งเพิ่มขึ้น 3 บาท ในทุกช่องทางการให้บริการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
การปรับอัตราค่าบริการในครั้งนี้เป็น การปรับขึ้นชั่วคราวโดยเป็นการพิจารณาร่วมกันในระดับอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ให้บริการรายอื่นและได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าทุกท่านและได้พยายามบริหารจัดการต้นทุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงการปรับราคาโดยที่ผ่านมาได้พยายามชะลอการปรับราคา ด้วยความเข้าใจถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ทุกฝ่ายมีความเห็นร่วมกันในการปรับราคาครั้งนี้ท้ายนี้ บริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนด้วยดีเสมอมาและเมื่อสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้น บริษัทจะพิจารณาปรับลดอัตราค่าบริการโดยเร็วที่สุด”
