เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร
เกณฑ์ทหารปี 2569 เริ่ม 1-12 เมษายน 2569 ยอดสมัครออนไลน์พุ่ง เช็กยอดใบแดง เหลือต้องการอีกกี่ใบ ขั้นตอนจับเลือก โรคไม่ต้องเป็นทหารกองเกิ
เกณฑ์ทหาร 2569 เกิดพี่ พ.ศ. อะไร ต้องไปคัดเลือก
สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้าไปรับการเกณฑ์ทหาร การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2568 โดยอิงจากคุณสมบัติผู้ที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำปี 2567 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นชายสัญชาติไทย เกิด พ.ศ. 2548 คือผู้ที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ในปี 2569
2. เกิด พ.ศ. 2540 – 2547 คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 22–29 ปี ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก หรือผลการตรวจเลือกยังไม่เสร็จสิ้น (เช่น ผู้ที่เคยผ่อนผัน หรือผู้ที่ยังไม่ได้ไปรายงานตัวในปีก่อนหน้า)
3. ผู้ที่มีผลการตรวจเลือกฯ ยังไม่แล้วเสร็จทุกกรณีให้ไปเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
4. ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ต่างประเทศหรือบุคคลที่มีสองสัญชาติ แต่ยังคงมีสัญชาติไทย และมีอายุในกำหนดที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
ทางเลือกก่อนวันตรวจเลือก
เมื่ออายุครบ 21 ปี (ปีที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก) จะมีทางเลือกหลักๆ 3 ทาง
-
ผ่อนผัน: สำหรับคนที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัย (ทำได้จนถึงอายุ 26 ปี หรือจบการศึกษา)
-
สมัครใจ (ร้องขอ) เดินเข้าไปสมัครเลย วันจับใบดำใบแดง หรือสมัครออนไลน์ล่วงหน้า เลือกเหล่าทัพได้ และมักจะได้สิทธิลดหย่อนระยะเวลาประจำการ
-
วัดดวงจับใบดำใบแดง: เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามปกติ
เกณฑ์ทหาร 2569 เช็กยอดใบแดง เปิดรายได้สุทธิทหารใหม่
ปีนี้กองทัพมีความต้องการทหารใหม่เข้าประจำการทั้งหมด 84,380 นาย ปัจจุบันมียอดชายไทยสมัครผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว 22,062 นาย
เกณฑ์ทหารปีนี้ ยอดใบแดงเหลือสำหรับการจับสลาก 62,318 ใบ ผู้ที่ไม่ได้สมัครใจเข้าเป็นทหารต้องเตรียมลุ้นจับใบแดง
กองทัพชี้แจงรายละเอียดเงินเดือนทหารใหม่อย่างชัดเจน พลทหารจะรับเงินเดือนพื้นฐาน 1,630 บาท รับค่าครองชีพ 6,490 บาท ทางหน่วยมีเบี้ยเลี้ยงประจำให้อีกวันละ 96 บาท รวมเป็นรายรับทั้งหมด 11,000 บาทต่อเดือน
กองทัพนำรายรับทั้งหมดมาหักค่าประกอบเลี้ยงตามระเบียบ โดยหักเงินวันละ 70 บาทสำหรับเป็นค่าอาหาร 3 มื้อ เมื่อหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกไป ทหารใหม่จะรับเงินเดือนสุทธิ 8,900 บาทต่อเดือน
ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกควรเตรียมเอกสารประจำตัวให้พร้อม ตรวจสอบสถานที่รายงานตัวตามหมายเรียกให้ชัดเจน เพื่อให้ขั้นตอนการตรวจเลือกผ่านไปอย่างราบรื่นฃ
เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันคัดเลือกทหาร
1. ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9)
2. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
3. บัตรประจำตัวประชาชน
4. หลักฐานการศึกษา (เช่น ปริญญาบัตร หรือ รบ. สำหรับใช้สิทธิลดวันรับราชการ)
5. ใบรับรองแพทย์ (กรณีมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร)
สำหรับผู้ที่ต้องการ สมัครใจ เป็นทหารออนไลน์ (กรณีพิเศษ) เพื่อเลือกหน่วยลงเองได้ กองทัพมักเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ กองการสัสดี ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน 2568 เป็นต้นไปครับ
ขั้นตอนในวันตรวจเลือก จำใบดำใบแดง
ขั้นตอนที่ 1 รายงานตัวและตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่จะเช็ก สด.9, สด.35 และบัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจร่างกาย
แพทย์จะแบ่งคนออกเป็น 4 จำพวก
-
จำพวกที่ 1: ร่างกายสมบูรณ์ดี (ผ่านไปต่อ)
-
จำพวกที่ 2: ร่างกายไม่สมบูรณ์เท่าคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงขั้นพิการ (เช่น นิ้วบิดเก ก็นำมาพิจารณาตามความเหมาะสม)
-
จำพวกที่ 3: มีอาการป่วย/บาดเจ็บที่รักษาไม่หายใน 30 วัน (ให้มาใหม่ปีหน้า ไม่เกิน 3 ปี)
-
จำพวกที่ 4: พิการ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร (รอดตัว ได้ใบรับรองผล สด.43 ทันที)
ขั้นตอนที่ 3 วัดขนาดร่างกาย
ต้องมีขนาดร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และ ขนาดหน้าอก (รอบอก) 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก
ขั้นตอนที่ 4 การจับสลาก ใบดำ/ใบแดง
หากในเขตนั้นคนสมัครไม่เต็มจำนวนที่กองทัพต้องการ คนที่เหลือที่ร่างกายผ่านเกณฑ์ต้องมา “จับสลาก” ในถุง
-
ใบแดง ต้องเป็นทหาร ต้องเข้ารายงานตัวตามผลที่จับได้ (ทบ., ทร., หรือ ทอ.)
-
ใบดำ รอด ได้รับใบ สด.43 และกลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติได้เลย ปีหน้าไม่ต้องมาแล้ว
จับได้ใบแดง เป็นทหารกี่ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: