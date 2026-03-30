“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน “ไอ้แก้ว” แค่ตัวละครหนังตะลุง

“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมิ่นประมาท ยืนยัน “ไอ้แก้ว” เป็นแค่ตัวละครในหนังตะลุง ศาลเมตตาให้ประกันตัว
วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ศาลอาญามีนบุรี ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงชื่อดัง เดินทางมาพร้อมทนายความตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีที่ถูก ทนายแก้ว มนต์ชัย ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ปู มัณฑนา ยืนยันว่าพร้อมนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และขอร้องให้สังคมเปิดใจรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
ปู มัณฑนา เผยว่า “ทนายแก้วฟ้องพี่ปูข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นข้อความที่ไปบอกว่า “ไอ้เลว” และมีคำว่า “ไอ้แก้ว” ด้วย แต่แนวทางต่อสู้คดีของเราคือ พี่ปูเป็นคนใต้ คำว่า “ไอ้แก้ว” เป็นตัวละครในหนังตะลุง เวลาเราไม่ชอบใครเราก็จะด่าว่า ไอ้แก้ว ไอ้เท่ง ไอ้ทอง มันเป็นภาษาของทางใต้
ใส่แฮชแท็กด้วยว่า #ไอ้แก้ว #ไอ้ห้อย #ไอ้โหน ไอ้ห้อยไม่ได้ระบุถึงใคร ส่วนคำว่า “ไอ้เลว” ที่เป็นประเด็นความผิดวันนี้ พี่ปูไม่ได้บอกว่าเลวอย่างไร กฎหมายบอกว่าต้องระบุว่าเลวอย่างไร คำพิพากษาศาลฎีกาปี 2562 ก็มีมาแล้ว บอกว่าคำว่า “ไอ้เลว” ต้องระบุด้วยว่าเลวอย่างไร เช่น ไปโกงเด็กหรือเปล่า”
ปู มัณฑนา เสริมว่า ข้อความที่โพสต์ไม่ได้ระบุเจาะจงถึงใคร แต่มีคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์โยงไปถึงทนายแก้วเอง ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน คดีนี้มี 3 กรรม ศาลน่าจะยกฟ้องไป 2 กรรม เหลือเพียง 1 กรรมที่โพสต์เลื่อนลอยไม่ได้ระบุชื่อใคร ตนรู้สึกแปลกใจที่ทนายแก้วร้อนตัวคิดว่าถูกด่า ทั้งที่ไม่ได้ระบุชื่อ อาจเป็นเพราะมีคดีความกันอยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้คู่กรณีมักจะคิดไปเองว่าข้อความหรือนิทานที่โพสต์นั้นหมายถึงตน
ปู มัณฑนา เผยว่า ที่ต้องมาศาลเพื่อยื่นเรื่องขอประกันตัว หากไม่ได้รับการประกันตัวจะต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างสู้คดี ซึ่งตนได้ยื่นขอประกันตัวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และได้รับความเมตตาจากศาลให้ประกันตัวด้วยวิธีการสาบานตนโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ เนื่องจากตนได้แถลงต่อศาลว่ามีคดีความฟ้องร้องกับคู่กรณีหลายคน ค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและค่าทนายความสูงมาก ทะลุหลักล้านบาทไปแล้ว
ส่วนของนัดหมายศาลวันนี้ เป็นการนัดพร้อมเพื่อตรวจดูพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานครั้งต่อไปในวันที่ 21 ก.ค. โดยฝ่ายปู มัณฑนา เตรียมพยานไว้ 5 ปาก เพื่อมายืนยันว่าคำว่า “ไอ้แก้ว” เป็นเพียงชื่อตัวละครในหนังตะลุงเท่านั้น ปู มัณฑนา ยืนยันว่ามั่นใจในการต่อสู้คดีครั้งนี้ เพราะไม่ได้ด่าทนายแก้ว และทนายแก้วเองก็เป็นคนจังหวัดตรัง น่าจะเข้าใจบริบทของคำนี้ดี แต่ก็ยังเลือกที่จะฟ้องร้อง
ปู มัณฑนา ยังได้ฝากคำถามไปถึงทนายแก้ว กรณีที่ไปให้ข้อมูลบิดเบือนในรายการโหนกระแสเมื่อช่วงต้นปี 2568 ทำให้ตนได้รับความเสียหาย ธุรกิจพัง ครอบครัวถูกบูลลี่ และส่งผลกระทบถึงขั้นทำให้คุณพ่อของตนล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นลูกผู้ชายของกลุ่มคู่กรณีที่รวมหัวกันรังแกตน
นอกจากนี้ ปู มัณฑนา เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องกลับทนายแก้วเช่นกัน ในประเด็นเรื่องการจ้างว่าความคดี พ.ร.บ.เช็ค ซึ่งตนได้โอนเงินมัดจำไปแล้ว 150,000 บาท แต่ทนายแก้วไม่ยอมทำงาน และยังนำเอกสารเท็จไปยื่นต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งโชคดีที่ตำรวจไม่รับเอกสาร มิเช่นนั้นตนอาจโดนข้อหาแจ้งความเท็จเพิ่มอีกคดี
ปู มัณฑนา ทิ้งท้ายประเด็นสุดแซ่บว่า ตนจ้างทนายจากรายการดังเพราะคิดว่าจะช่วยปกป้องความถูกต้องได้ แต่หน้าฉากพูดอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการจ่ายค่านายหน้า 10,000 บาท ซึ่งผิดมารยาททนายความ โดยทนายแก้วเคยโพสต์ยอมรับเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กก่อนจะลบไป แต่ทางทีมงานแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว ปัจจุบันทนายแก้วคืนเงินมาเพียง 100,000 บาท ยังค้างอยู่อีก 50,000 บาท
