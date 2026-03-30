“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน “ไอ้แก้ว” แค่ตัวละครหนังตะลุง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 16:31 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 16:31 น.
วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ศาลอาญามีนบุรี ปู มัณฑนา อดีตนักแสดงชื่อดัง เดินทางมาพร้อมทนายความตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีที่ถูก ทนายแก้ว มนต์ชัย ยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ปู มัณฑนา ยืนยันว่าพร้อมนำข้อเท็จจริงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตน และขอร้องให้สังคมเปิดใจรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ปู มัณฑนา เผยว่า “ทนายแก้วฟ้องพี่ปูข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เป็นข้อความที่ไปบอกว่า “ไอ้เลว” และมีคำว่า “ไอ้แก้ว” ด้วย แต่แนวทางต่อสู้คดีของเราคือ พี่ปูเป็นคนใต้ คำว่า “ไอ้แก้ว” เป็นตัวละครในหนังตะลุง เวลาเราไม่ชอบใครเราก็จะด่าว่า ไอ้แก้ว ไอ้เท่ง ไอ้ทอง มันเป็นภาษาของทางใต้

ใส่แฮชแท็กด้วยว่า #ไอ้แก้ว #ไอ้ห้อย #ไอ้โหน ไอ้ห้อยไม่ได้ระบุถึงใคร ส่วนคำว่า “ไอ้เลว” ที่เป็นประเด็นความผิดวันนี้ พี่ปูไม่ได้บอกว่าเลวอย่างไร กฎหมายบอกว่าต้องระบุว่าเลวอย่างไร คำพิพากษาศาลฎีกาปี 2562 ก็มีมาแล้ว บอกว่าคำว่า “ไอ้เลว” ต้องระบุด้วยว่าเลวอย่างไร เช่น ไปโกงเด็กหรือเปล่า”

ปู มัณฑนา เสริมว่า ข้อความที่โพสต์ไม่ได้ระบุเจาะจงถึงใคร แต่มีคนอื่นเข้ามาคอมเมนต์โยงไปถึงทนายแก้วเอง ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน คดีนี้มี 3 กรรม ศาลน่าจะยกฟ้องไป 2 กรรม เหลือเพียง 1 กรรมที่โพสต์เลื่อนลอยไม่ได้ระบุชื่อใคร ตนรู้สึกแปลกใจที่ทนายแก้วร้อนตัวคิดว่าถูกด่า ทั้งที่ไม่ได้ระบุชื่อ อาจเป็นเพราะมีคดีความกันอยู่ก่อนหน้านี้ ทำให้คู่กรณีมักจะคิดไปเองว่าข้อความหรือนิทานที่โพสต์นั้นหมายถึงตน

ปู มัณฑนา เผยว่า ที่ต้องมาศาลเพื่อยื่นเรื่องขอประกันตัว หากไม่ได้รับการประกันตัวจะต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำระหว่างสู้คดี ซึ่งตนได้ยื่นขอประกันตัวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา และได้รับความเมตตาจากศาลให้ประกันตัวด้วยวิธีการสาบานตนโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ เนื่องจากตนได้แถลงต่อศาลว่ามีคดีความฟ้องร้องกับคู่กรณีหลายคน ค่าใช้จ่ายในการประกันตัวและค่าทนายความสูงมาก ทะลุหลักล้านบาทไปแล้ว

ส่วนของนัดหมายศาลวันนี้ เป็นการนัดพร้อมเพื่อตรวจดูพยานหลักฐานและกำหนดวันนัดสืบพยานครั้งต่อไปในวันที่ 21 ก.ค. โดยฝ่ายปู มัณฑนา เตรียมพยานไว้ 5 ปาก เพื่อมายืนยันว่าคำว่า “ไอ้แก้ว” เป็นเพียงชื่อตัวละครในหนังตะลุงเท่านั้น ปู มัณฑนา ยืนยันว่ามั่นใจในการต่อสู้คดีครั้งนี้ เพราะไม่ได้ด่าทนายแก้ว และทนายแก้วเองก็เป็นคนจังหวัดตรัง น่าจะเข้าใจบริบทของคำนี้ดี แต่ก็ยังเลือกที่จะฟ้องร้อง

ปู มัณฑนา ยังได้ฝากคำถามไปถึงทนายแก้ว กรณีที่ไปให้ข้อมูลบิดเบือนในรายการโหนกระแสเมื่อช่วงต้นปี 2568 ทำให้ตนได้รับความเสียหาย ธุรกิจพัง ครอบครัวถูกบูลลี่ และส่งผลกระทบถึงขั้นทำให้คุณพ่อของตนล้มป่วยและเสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมตั้งคำถามถึงความเป็นลูกผู้ชายของกลุ่มคู่กรณีที่รวมหัวกันรังแกตน

นอกจากนี้ ปู มัณฑนา เปิดเผยว่า ได้ยื่นฟ้องกลับทนายแก้วเช่นกัน ในประเด็นเรื่องการจ้างว่าความคดี พ.ร.บ.เช็ค ซึ่งตนได้โอนเงินมัดจำไปแล้ว 150,000 บาท แต่ทนายแก้วไม่ยอมทำงาน และยังนำเอกสารเท็จไปยื่นต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งโชคดีที่ตำรวจไม่รับเอกสาร มิเช่นนั้นตนอาจโดนข้อหาแจ้งความเท็จเพิ่มอีกคดี

ปู มัณฑนา ทิ้งท้ายประเด็นสุดแซ่บว่า ตนจ้างทนายจากรายการดังเพราะคิดว่าจะช่วยปกป้องความถูกต้องได้ แต่หน้าฉากพูดอย่าง ลับหลังพูดอีกอย่าง นอกจากนี้ยังมีเรื่องการจ่ายค่านายหน้า 10,000 บาท ซึ่งผิดมารยาททนายความ โดยทนายแก้วเคยโพสต์ยอมรับเรื่องนี้ผ่านเฟซบุ๊กก่อนจะลบไป แต่ทางทีมงานแคปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้ว ปัจจุบันทนายแก้วคืนเงินมาเพียง 100,000 บาท ยังค้างอยู่อีก 50,000 บาท

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

