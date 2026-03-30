ข่าวต่างประเทศ

คนขับรถไฟด่วนญี่ปุ่น หลับใน พุ่งสปีดเข้าสถานีนาโกย่า 180 ชีวิตระทึก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 12:19 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 10:19 น.
รถไฟด่วนพิเศษฮิดะวิ่งเกินความเร็วจำกัด 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบเบรกอัตโนมัติทำงานทันก่อนถึงชานชาลา ผู้โดยสาร 180 ระทึก JR Tokai เร่งหามาตรการป้องกัน

เกิดเหตุระทึกกับระบบคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 มีนาคม คนขับรถไฟด่วนพิเศษฮิดะของบริษัทเจอาร์โทไกเกิดอาการหลับในขณะปฏิบัติหน้าที่ เขาปล่อยให้รถไฟพุ่งเข้าสู่สถานีนาโกย่าด้วยความเร็วเกินขีดจำกัด

บริษัทเจอาร์โทไกรายงานรายละเอียดว่า เหตุเกิดขึ้นเวลาประมาณ 15.00 น. รถไฟด่วนพิเศษเที่ยวขึ้นออกเดินทางจากเมืองทาคายามะมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่า ขณะขบวนรถกำลังแล่นเข้าสู่สถานีปลายทาง คนขับรถไฟชายวัย 51 ปีเกิดอาการหลับในเป็นเวลา 23 วินาที เขาปล่อยให้รถไฟแล่นด้วยความเร็ว 71 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝ่าฝืนป้ายจำกัดความเร็วที่กำหนดไว้เพียง 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ระบบรักษาความปลอดภัยของขบวนรถไฟตรวจพบความผิดปกติจึงสั่งเบรกฉุกเฉินทันที ขบวนรถไฟหยุดนิ่งสนิทก่อนถึงชานชาลาสถานีนาโกย่าประมาณ 100 เมตร ผู้โดยสารบนขบวนรถจำนวน 180 คนปลอดภัย ไม่มีใครบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รถไฟใช้เวลาตรวจสอบความปลอดภัยหลังเกิดเหตุ ส่งผลให้รถไฟขบวนดังกล่าวล่าช้ากว่ากำหนดการเดิม 11 นาที

บริษัทเรียกตัวคนขับรถไฟชายคนนี้มาสอบสวน เขาทำงานในตำแหน่งคนขับรถไฟมานานถึง 17 ปี เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติ เขาให้การกับบริษัทว่า “ผมไม่รู้สึกง่วงเลยจนกระทั่งก่อนเกิดเหตุ พอรู้ตัวอีกทีเสียงเตือนของระบบรักษาความปลอดภัยก็ดังขึ้นแล้ว”

บริษัทเจอาร์โทไกออกแถลงการณ์ขอโทษผู้โดยสาร บริษัทยืนยันว่าจะกำชับอบรมพนักงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อันตรายลักษณะนี้ซ้ำอีกในอนาคต

อ้างอิง: Nagoya TV (メ〜テレ)

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

