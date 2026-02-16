คพ. วอนประชาชน ลดเผากระดาษ-จุดธูป ช่วงตรุษจีน ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ วอนประชาชน ลดเผากระดาษ-จุดธูป ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้น
นายสุรินทร์ วงกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ภัยเงียบจากประเพณีเทศกาลตรุษจีน การจุดธูป ประทัด และการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 แล้วยังมีสารก่อมะเร็งและก๊าซพิษอื่น ๆ เกาะมากับกลุ่มควัน หากสูดดมในปริมาณมากหรือต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
นายสุรินทร์ กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มขยับสูงขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากสภาวะอากาศปิดใกล้ผิวพื้น ทำให้ฝุ่นไม่สามารถระบายออกได้ ซึ่งจะทำให้ฝุ่นละอองสะสมมากขึ้น
แนวทางปฏิบัติ “ลดมลพิษ เพิ่มมงคล” เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม คพ. ขอเชิญชวนประชาชนปรับเปลี่ยนวิธีการเฉลิมฉลอง ดังนี้ 1. ใช้ธูปทางเลือก โดยใช้ธูปสั้น / ธูปไฟฟ้า เพื่อเป็นทางเลือกในการลดฝุ่น PM2.5
2. ลดปริมาณ ลดเวลาในการเผา โดยลดปริมาณการเผากระดาษเงินกระดาษทอง ให้น้อยลง และลดเวลาในการเผา/จุดธูป เพื่อลดช่วงเวลาการปล่อยควัน 3.จุด-เผา ในที่โล่ง หากจำเป็น ควรจุดและเผาในที่โล่ง นอกตัวอาคารหรือในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือเลือกการตั้งจิตอธิษฐานแทน
“ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนแนวทางดังกล่าว ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง และคนรอบข้างเท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศที่ต้นทาง ส่งเสริมให้เทศกาลตรุษจีน เป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ความปลอดภัย และมีอากาศที่สะอาดยิ่งขึ้น เป็นมงคลสำหรับทุกคน” นายสุรินทร์ กล่าว
