CEO ทุ่มเงินหลายสิบล้าน พาครอบครัวพนักงานเที่ยวฟรี ทั้งที่เพิ่งแจกโบนัสประจำปีไปหมาดๆ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 15:04 น.
กลายเป็นไวรัลที่สร้างความตื้นตันใจไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อบริษัท Henan Mine Crane Co., Ltd. หรือที่รู้จักในชื่อ บริษัท เหอหนานเหมือง ภายใต้การนำของ ชุยเผยจวิน ผู้ก่อตั้งบริษัทและเป็นเจ้าของฉายาที่ชาวเน็ตประเทศจีนตั้งให้ว่า “เจ้านายที่ชอบแจกเงินที่สุด” ได้จัดทริปตอบแทนพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ปีที่ 14 ขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ขบวนรถบัสกว่า 78 คัน ได้นำพาพ่อแม่ของพนักงานกว่า 4,000 ชีวิต ออกเดินทางไปท่องเที่ยวที่แถบเจียงหนาน เป็นเวลา 6 วันเต็ม แบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียว ทั้งค่ากิน ค่าที่พัก หรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่าง ๆ ในหนานจิง ซูโจว และอู๋ซี

มีรายงานว่าทาง ชุยเผยจวิน เจ้าของบริษัททุ่มเงินให้กับการจัดทริปขอบคุณพ่อแม่พนักงานไปกว่า 50 ล้านบาท โดยมีการแจก “ชุดกตัญญู” ซึ่งภายในมียาและของจำเป็นให้ พร้อมทำประกันภัยให้ผู้สูงอายุให้ทุกคน ทั้งยังจัดเตรียมทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง ทั้งยังกำชับไกด์และคนขับรถทุกคนให้ดูแลทุกคนในทริปเหมือนญาติของตัวเอง ก่อนจะมอบของขวัญพิเศษเป็นกำลังใจให้คนขับรถทุกคนอีกด้วย

นอกจากทริปท่องเที่ยวแบบฟรี ๆ ตลอด 6 วันเต็มแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ชุยเผยจวิน เจ้าของบริษัทเหอหนานเหมือง เพิ่งจะแจกโบนัสให้กับพนักงานทุกคน รวมมูลค่ากว่า 900 ล้านบาทไปหมาด ๆ และถึงแม้ท่านประธานจะเปย์หนักขนาดนี้ แต่บริษัทก็ยังมีกำไรสะสมในปี 2025 สูงถึง 1,300 ล้านบาท นั่นทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า การดูแลพนักงานดี นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

พนักงานในบริษัทเหอหนานเหมือง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โดยปกติงานที่รัดตัวทำให้ไม่มีเวลาพาพ่อแม่ไปเที่ยว แต่เจ้าของบริษัทกลับมองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ และใช้ทรัพยากรของบริษัทช่วยให้พนักงานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการีได้อย่างเต็มที่

อ้างอิงจาก : bastillepost

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

