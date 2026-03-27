CEO ทุ่มเงินหลายสิบล้าน พาครอบครัวพนักงานเที่ยวฟรี ทั้งที่เพิ่งแจกโบนัสประจำปีไปหมาดๆ

บริษัทในฝัน! CEO ใจป๋า ทุ่มเงินหลายสิบล้าน จัดทริปพาครอบครัวพนักงาน กว่า 4,000 คน เที่ยวฟรี ทั้งที่เพิ่งแจกโบนัสประจำปีไปหมาดๆ 900 ล้าน
กลายเป็นไวรัลที่สร้างความตื้นตันใจไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อบริษัท Henan Mine Crane Co., Ltd. หรือที่รู้จักในชื่อ บริษัท เหอหนานเหมือง ภายใต้การนำของ ชุยเผยจวิน ผู้ก่อตั้งบริษัทและเป็นเจ้าของฉายาที่ชาวเน็ตประเทศจีนตั้งให้ว่า “เจ้านายที่ชอบแจกเงินที่สุด” ได้จัดทริปตอบแทนพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ปีที่ 14 ขึ้นต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 ขบวนรถบัสกว่า 78 คัน ได้นำพาพ่อแม่ของพนักงานกว่า 4,000 ชีวิต ออกเดินทางไปท่องเที่ยวที่แถบเจียงหนาน เป็นเวลา 6 วันเต็ม แบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียว ทั้งค่ากิน ค่าที่พัก หรือค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่าง ๆ ในหนานจิง ซูโจว และอู๋ซี
มีรายงานว่าทาง ชุยเผยจวิน เจ้าของบริษัททุ่มเงินให้กับการจัดทริปขอบคุณพ่อแม่พนักงานไปกว่า 50 ล้านบาท โดยมีการแจก “ชุดกตัญญู” ซึ่งภายในมียาและของจำเป็นให้ พร้อมทำประกันภัยให้ผู้สูงอายุให้ทุกคน ทั้งยังจัดเตรียมทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง ทั้งยังกำชับไกด์และคนขับรถทุกคนให้ดูแลทุกคนในทริปเหมือนญาติของตัวเอง ก่อนจะมอบของขวัญพิเศษเป็นกำลังใจให้คนขับรถทุกคนอีกด้วย
นอกจากทริปท่องเที่ยวแบบฟรี ๆ ตลอด 6 วันเต็มแล้ว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ชุยเผยจวิน เจ้าของบริษัทเหอหนานเหมือง เพิ่งจะแจกโบนัสให้กับพนักงานทุกคน รวมมูลค่ากว่า 900 ล้านบาทไปหมาด ๆ และถึงแม้ท่านประธานจะเปย์หนักขนาดนี้ แต่บริษัทก็ยังมีกำไรสะสมในปี 2025 สูงถึง 1,300 ล้านบาท นั่นทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า การดูแลพนักงานดี นำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
พนักงานในบริษัทเหอหนานเหมือง ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า โดยปกติงานที่รัดตัวทำให้ไม่มีเวลาพาพ่อแม่ไปเที่ยว แต่เจ้าของบริษัทกลับมองเห็นความสำคัญตรงจุดนี้ และใช้ทรัพยากรของบริษัทช่วยให้พนักงานได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการีได้อย่างเต็มที่
อ้างอิงจาก : bastillepost
