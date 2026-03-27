ฮือฮา! พระกวนอิมพันมือ โผล่กลางอ่างเก็บน้ำ หลังจมอยู่ใต้บาดาลหลายปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 14:48 น.
นักตกปลาบังเอิญเจอประติมากรรมพระกวนอิมพันมือโผล่ครึ่งองค์เหนือผิวน้ำในอ่างเก็บน้ำหยูถาน เขตต้าจู๋ เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน หลังระดับน้ำลดต่ำผิดปกติ ชาวบ้านระบุองค์พระจมอยู่ใต้น้ำมาตลอด ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก

 

 

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา นายเจียง นักตกปลาชาวจีน ได้พบเห็นสิ่งผิดปกติระหว่างตกปลาที่อ่างเก็บน้ำหยูถาน (玉滩水库) ในเขตต้าจู๋ (大足区) เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เขาสังเกตเห็นวัตถุคล้ายรูปปั้นตั้งอยู่กลางผืนน้ำ จึงบังคับโดรนบินเข้าไปดูใกล้ ๆ

ภาพจากโดรนเผยให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าวคือประติมากรรมหินแกะสลักรูป “พระกวนอิมพันมือ” (千手观音) ครึ่งองค์ส่วนบนโผล่พ้นผิวน้ำ ขณะที่ครึ่งองค์ส่วนล่างยังจมอยู่ใต้น้ำ เงาสะท้อนบนผิวน้ำทำให้เกิดภาพประหนึ่ง “พระอวโลกิเตศวร” (观自在菩萨) องค์เต็ม

ชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าภาพเช่นนี้หาดูยากมาก เนื่องจากองค์พระจมอยู่ใต้น้ำเป็นปกติตลอดทั้งปี การที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหยูถานลดลงจนเผยให้เห็นครึ่งบนขององค์พระนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย

วิดีโอที่นายเจียงถ่ายไว้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจีน มียอดวิวทะลุ 1.5 ล้านครั้งบนแพลตฟอร์ม Bilibili เพียงแพลตฟอร์มเดียว

เขตต้าจู๋กับมรดกโลกด้านประติมากรรมหิน

เขตต้าจู๋ไม่ใช่ชื่อที่ไม่คุ้นหูสำหรับผู้สนใจศิลปะและประวัติศาสตร์ ที่นี่คือที่ตั้งของ “หินสลักต้าจู๋” (大足石刻) ซึ่งองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 หินสลักเหล่านี้กระจายอยู่ตามหน้าผาเกือบ 100 แห่งทั่วเขต มีพระพุทธรูปและรูปสลักกว่า 50,000 องค์ สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังตอนปลายจนถึงราชวงศ์หมิง-ชิง รวมระยะเวลากว่า 1,370 ปี

องค์ที่โด่งดังที่สุดคือ “พระกวนอิมพันมือ” ที่เขาเป่าติ่งซาน (宝顶山) ซึ่งแกะสลักในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ราว ค.ศ. 1179-1252 ประติมากรรมนี้มีขนาดสูง 7.7 เมตร กว้าง 12.5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่หน้าผา 88 ตารางเมตร มีมือแกะสลักจริง 830 มือ แต่ละมือถือเครื่องมือและอาวุธต่าง ๆ ไม่ซ้ำกัน ได้รับการยกย่องว่าเป็น “อัญมณีแห่งศิลปะหินสลักโลก”

ระหว่างปี 2008-2015 รัฐบาลจีนทุ่มงบหลายสิบล้านหยวนบูรณะพระกวนอิมพันมือองค์นี้ ใช้เวลากว่า 8 ปี ทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบันร่วมกันซ่อมแซมมือ 830 มือ และเครื่องมือ 227 ชิ้น ใช้แผ่นทองคำเปลวกว่า 1 ล้านแผ่น

ประติมากรรมในอ่างเก็บน้ำหยูถานกับหินสลักต้าจู๋ เกี่ยวข้องกันหรือไม่?

ประติมากรรมพระกวนอิมพันมือที่โผล่ขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำหยูถานนั้นเป็นคนละองค์กับพระกวนอิมพันมือที่เป่าติ่งซาน ยังไม่มีรายงานจากหน่วยงานโบราณคดีจีนยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประติมากรรมองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อใดและโดยใคร

ต้าจู๋เป็นพื้นที่ที่มีประติมากรรมหินกระจายอยู่ทั่วเขตเกือบ 100 แห่ง ส่วนใหญ่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังปลายจนถึงราชวงศ์ชิง การพบประติมากรรมใต้น้ำในอ่างเก็บน้ำจึงไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อ เพราะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งในจีนสร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ทับพื้นที่โบราณสถานเดิม

เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในจีน เช่น ปี 2017 อ่างเก็บน้ำหงเหมินในมณฑลเจียงซีระดับน้ำลดลงกว่า 10 เมตร เผยให้เห็นพระพุทธรูปอายุกว่า 600 ปีแกะสลักบนหน้าผา ปี 2022 แม่น้ำแยงซีเกียงแห้งจากภัยแล้งรุนแรง เผยประติมากรรมพระพุทธรูป 3 องค์บนเกาะหินฝอเย่เหลียงใกล้เมืองฉงชิ่ง อายุราว 600 ปี และปี 2025 อ่างเก็บน้ำตัวเฟิงในมณฑลเหอหนานก็เผยให้เห็นถ้ำพระพุทธรูปนับพันองค์จากสมัยราชวงศ์เว่ยตะวันออก

ข้อมูลจาก : Sohu, NetEase News

 

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

