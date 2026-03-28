สิ้น เพ็ญศรี เคียงศิริ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนามปากกา นราวดี ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

สิ้น เพ็ญศรี เคียงศิริ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนามปากกา นราวดี ผู้ประพันธ์นวนิยาย เรื่อง นางอาย ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพจ ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวเศร้าวงการนักเขียน เมื่อ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ เจ้าของนามปากกา นราวดี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ประพันธ์นวนิยาย เรื่อง นางอาย ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุ 95 ปี
สำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำและสวดอภิธรรม จะจัดขึ้น ณ ศาลา สุธีระ-ประจวบ พีชานนท์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙
- เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
- เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๙
- เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ
ทั้งนี้ จะมีการบรรจุศพไว้ ๑๐๐ วัน เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไป
ประวัติ เพ็ญศรี เคียงศิริ เจ้าของนามปากกา ‘นราวดี’
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ช่วงวัยเด็กศึกษาและเติบโตที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย พื้นฐานนี้จึงเป็นที่มาของนวนิยายชื่อนางอาย
คุณเพ็ญศรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลรอยัลเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 มีบุตร 4 คน คือ ณฤดี, ชัชพงศ์, โอม และพัชร์
เพ็ญศรีถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศให้คนไทยได้เข้าถึง อีกทั้งยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรนักเขียนและสนับสนุนกิจกรรมวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
เพ็ญศรี เคียงศิริ เริ่มต้นเขียนเรื่องสั้น และนวนิยาย โดยได้รับคำแนะนำจากกัณหา เคียงศิริ (ก.สุรางคนางค์) ซึ่งเป็นป้าสะใภ้ของสามี และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เช่นเดียวกัน ผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ เรื่องสั้นชื่อ “ตามีแวว” ในนิตยสารเพลินจิต ใช้นามปากกาว่า ‘ศิริเพ็ญ’ นอกจากผลงานการประพันธ์แล้ว เพ็ญศิริก็ยังแปลวรรณกรรมต่างประเทศด้วย โดยใช้นามปากกาว่า ‘ศรีธารา’ อีกด้วย
นางเพ็ญศรี เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คนที่ 13 (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544) และได้รับรางวัลสุรินทราชา ประจำปี 2551 จากสมาคมนักแปลและล่ามฯ รวมทั้งรางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปี 2554 กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 นางเพ็ญศรี เคียงสิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
นอกจากนามปากกานราวดีแล้ว ยังใช้นามปากกาอื่น ๆ ได้แก่ ศรีธารา, พ.ณ.นรา และศิริเพ็ญ เป็นต้น
อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, wikipedia
