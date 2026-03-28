สิ้น เพ็ญศรี เคียงศิริ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนามปากกา นราวดี ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 มี.ค. 2569 08:31 น.| อัปเดต: 28 มี.ค. 2569 08:40 น.
สิ้น เพ็ญศรี เคียงศิริ ศิลปินแห่งชาติ เจ้าของนามปากกา นราวดี ผู้ประพันธ์นวนิยาย เรื่อง นางอาย ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 95 ปี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 เพจ ดาราภาพยนตร์ แจ้งข่าวเศร้าวงการนักเขียน เมื่อ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ เจ้าของนามปากกา นราวดี ศิลปินแห่งชาติ ผู้ประพันธ์นวนิยาย เรื่อง นางอาย ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุ 95 ปี

ภาพจาก : FB พินิจ นิลรัตน์

สำหรับกำหนดการพิธีรดน้ำและสวดอภิธรรม จะจัดขึ้น ณ ศาลา สุธีระ-ประจวบ พีชานนท์ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙

  • เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
  • เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๙

  • เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ

ทั้งนี้ จะมีการบรรจุศพไว้ ๑๐๐ วัน เพื่อขอพระราชทานเพลิงศพในลำดับต่อไป

ประวัติ เพ็ญศรี เคียงศิริ เจ้าของนามปากกา ‘นราวดี’

นางเพ็ญศรี เคียงศิริ เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2474 ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ช่วงวัยเด็กศึกษาและเติบโตที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย พื้นฐานนี้จึงเป็นที่มาของนวนิยายชื่อนางอาย

คุณเพ็ญศรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลรอยัลเมลเบิร์น และมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายเชี่ยวชาญ เคียงศิริ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 มีบุตร 4 คน คือ ณฤดี, ชัชพงศ์, โอม และพัชร์

เพ็ญศรีถือเป็นบุคคลสำคัญในแวดวงวรรณกรรมไทย โดยเฉพาะในแวดวงการแปลวรรณกรรมต่างประเทศให้คนไทยได้เข้าถึง อีกทั้งยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรนักเขียนและสนับสนุนกิจกรรมวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

เพ็ญศรี เคียงศิริ เริ่มต้นเขียนเรื่องสั้น และนวนิยาย โดยได้รับคำแนะนำจากกัณหา เคียงศิริ (ก.สุรางคนางค์) ซึ่งเป็นป้าสะใภ้ของสามี และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เช่นเดียวกัน ผลงานแรกที่ได้รับการตีพิมพ์ คือ เรื่องสั้นชื่อ “ตามีแวว” ในนิตยสารเพลินจิต ใช้นามปากกาว่า ‘ศิริเพ็ญ’ นอกจากผลงานการประพันธ์แล้ว เพ็ญศิริก็ยังแปลวรรณกรรมต่างประเทศด้วย โดยใช้นามปากกาว่า ‘ศรีธารา’ อีกด้วย

นางเพ็ญศรี เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คนที่ 13 (พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2544) และได้รับรางวัลสุรินทราชา ประจำปี 2551 จากสมาคมนักแปลและล่ามฯ รวมทั้งรางวัลนราธิป จากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปี 2554 กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 นางเพ็ญศรี เคียงสิริ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

นอกจากนามปากกานราวดีแล้ว ยังใช้นามปากกาอื่น ๆ ได้แก่ ศรีธารา, พ.ณ.นรา และศิริเพ็ญ เป็นต้น

ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
ภาพจาก : FB ดาราภาพยนตร์
ภาพจาก : FB Thai Classic

อ้างอิงจาก : FB ดาราภาพยนตร์, wikipedia

