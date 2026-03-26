ไขข้อสงสัย รถผ่อนอยู่ ขอสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มได้ไหม
ในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวน หลายคนอาจเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ต้องการเงินก้อนหมุนเวียนด่วน และ “รถยนต์” ก็มักจะเป็นทรัพย์สินแรกๆ ที่หลายคนนึกถึง แต่ปัญหาที่พบคือรถคันดังกล่าวยังผ่อนไม่หมด ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า รถผ่อนอยู่ขอสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มได้หรือไม่? บทความนี้ได้รับคำแนะนำจาก ทิสโก้ ออโต้แคช ผู้ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ จะมาไขข้อข้องใจทั้งหมด พร้อมแนะนำทางออกทางการเงินที่เหมาะสมสำหรับคนมีรถแต่ยังติดไฟแนนซ์ เพื่อให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคทางการเงินไปได้อย่างราบรื่น
ไม่สามารถทำได้ครับ สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น ต้องกลับมาทำความเข้าใจถึงรูปแบบและเงื่อนไขหลักของ “สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม” กันก่อน สินเชื่อประเภทนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในตัวรถอย่างสมบูรณ์แล้ว นั่นหมายความว่าคุณจะต้องมี “เล่มทะเบียนรถฉบับจริง” ที่ระบุชื่อของคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และที่สำคัญคือต้องปลอดภาระหนี้สินใดๆ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันในการยื่นกู้กับสถาบันการเงิน โดยที่คุณแค่ฝากเล่มทะเบียนไว้ แต่ไม่ต้องทำเรื่องโอนเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบก
แต่ในกรณีที่ รถของคุณยังผ่อนอยู่ หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่ารถติดไฟแนนซ์ เล่มทะเบียนรถฉบับจริงจะยังคงถูกเก็บรักษาไว้ที่สถาบันการเงินหรือไฟแนนซ์ที่คุณกำลังผ่อนชำระอยู่ โดยไฟแนนซ์จะมีสถานะเป็น “ผู้ถือกรรมสิทธิ์” ในขณะที่คุณมีสถานะเป็นเพียง “ผู้ครอบครอง” เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคุณไม่มีเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงและใช้เป็นหลักประกัน สถาบันการเงินแห่งใหม่จึงไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อรถแลกเงินในรูปแบบนี้ให้กับคุณได้นั่นเอง
ถ้ายื่นกู้ไม่ได้ รถยังผ่อนไม่หมด มีทางออกเรื่องเงินก้อนอย่างไรบ้าง?
แม้ว่าการขอสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มจะไม่สามารถทำได้เมื่อรถยังติดภาระผ่อนชำระ แต่ก็อย่าเพิ่งหมดหวังไปครับ เพราะในโลกของสินเชื่อและสถาบันการเงิน ยังมีผลิตภัณฑ์และทางออกอื่นๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรถแต่ยังผ่อนไม่หมด ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนก้อนใหม่ได้เช่นกัน ลองมาพิจารณาทางเลือกเหล่านี้ดูครับ
1. การรีไฟแนนซ์รถยนต์ (Refinance)
นี่คือทางออกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและตอบโจทย์คนรถยังผ่อนอยู่มากที่สุด การรีไฟแนนซ์รถยนต์คือการขอสินเชื่อก้อนใหม่จากสถาบันการเงินแห่งใหม่ (หรือที่เดิมก็ได้) เพื่อนำเงินก้อนนั้นไป “ปิดยอดหนี้เดิม” ที่เหลืออยู่ทั้งหมด เมื่อหักลบกลบหนี้กับไฟแนนซ์เดิมเรียบร้อยแล้ว หากมูลค่าประเมินของรถคุณสูงกว่ายอดหนี้เดิมที่ค้างอยู่ คุณก็จะได้รับ “เงินส่วนต่าง” นำมาใช้เป็นเงินสดหมุนเวียนได้
ข้อดีของการรีไฟแนนซ์ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณได้เงินก้อนมาใช้จ่ายยามฉุกเฉินเท่านั้น แต่บ่อยครั้งยังช่วยยืดระยะเวลาการผ่อนชำระออกไป ทำให้ค่างวดในแต่ละเดือนลดลง หรืออาจได้อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงกว่าเดิม ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ขอสินเชื่อเพิ่มจากสถาบันการเงินเดิม (Top-up Loan)
หากคุณไม่อยากยุ่งยากกับการทำเรื่องย้ายไฟแนนซ์ การเจรจากับสถาบันการเงินที่คุณกำลังผ่อนรถอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ บางสถาบันการเงินจะมีบริการสินเชื่อประเภท Top-up หรือการให้วงเงินกู้เพิ่มสำหรับลูกค้าเก่าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอ โดยสถาบันการเงินจะประเมินจากยอดหนี้ที่ลดลงไปแล้วเทียบกับมูลค่ารถในปัจจุบัน หากมีส่วนต่างที่สามารถปล่อยกู้ได้ คุณก็อาจจะได้รับเงินก้อนเพิ่มเติมโดยยังคงผ่อนชำระกับที่เดิมต่อไป ซึ่งวิธีนี้มักจะอนุมัติได้ไวกว่าการไปเริ่มนับหนึ่งใหม่กับที่อื่น
3. สินเชื่อส่วนบุคคลหรือบัตรกดเงินสด
ในกรณีที่รถของคุณเพิ่งผ่อนไปได้ไม่นาน ยอดหนี้คงเหลือยังสูงปรี๊ดจนแทบไม่เหลือส่วนต่างให้รีไฟแนนซ์ การมองหาสินเชื่อประเภทที่ “ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน” อาจเป็นทางออกที่รวดเร็วกว่า ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) หรือบัตรกดเงินสด (Cash Card) ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติจากฐานเงินเดือน สลิปเงินเดือน และประวัติเครดิตบูโรของคุณเป็นหลัก แม้อัตราดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าสินเชื่อที่มีรถค้ำประกัน แต่ก็ถือเป็นทางออกฉุกเฉินที่ได้เงินไวและไม่ต้องกังวลเรื่องสถานะของรถยนต์เลย
เงื่อนไขสำคัญของ สินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่ม ที่ควรรู้
สำหรับใครที่วางแผนขอสินเชื่อประเภทนี้ในอนาคตเมื่อผ่อนรถหมดแล้ว การทำความเข้าใจเงื่อนไขพื้นฐานเตรียมไว้ จะช่วยให้การยื่นขอสินเชื่อผ่านฉลุยและได้รับการอนุมัติไวขึ้น โดยมีเงื่อนไขหลักที่ต้องรู้ ดังนี้ครับ
- ต้องเป็นรถปลอดภาระหนี้สิน รถจะต้องผ่อนชำระค่างวดจนครบกำหนด และมี “เล่มทะเบียนรถฉบับจริง” เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกัน (หากรถยังติดไฟแนนซ์อยู่ จะไม่สามารถทำสินเชื่อประเภทนี้ได้)
- ชื่อผู้กู้ต้องตรงกับเล่มทะเบียนรถ ผู้ยื่นขอสินเชื่อต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีที่เป็นรถมือสองที่เพิ่งทำการโอนเปลี่ยนชื่อ บางสถาบันการเงินอาจกำหนดระยะเวลาครอบครองรถขั้นต่ำ (เช่น ต้องถือกรรมสิทธิ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 หรือ 90 วัน) จึงจะสามารถยื่นกู้ได้
- อายุและสภาพรถต้องเข้าเกณฑ์ สถาบันการเงินส่วนใหญ่มักรับพิจารณารถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 15-20 ปี (นับจากปีจดทะเบียน) นอกจากนี้ ตัวรถต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เครื่องยนต์สมบูรณ์ ไม่เคยผ่านการชนหนัก พลิกคว่ำ หรือจมน้ำมาก่อนฃ
สรุปบทความ
สรุปแล้วรถที่ยังผ่อนอยู่จะไม่สามารถขอสินเชื่อรถแลกเงินไม่ต้องโอนเล่มได้โดยตรง เนื่องจากต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงปลอดภาระ แต่ก็ยังมีทางออกอื่นๆ เช่น การรีไฟแนนซ์ สำหรับใครที่มีรถและเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินด่วน รถก็พร้อมจะเป็นตัวช่วยผ่านบริการ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ จาก ทิสโก้ ออโต้แคช ที่พร้อมดูแลคนรักรถทุกคนด้วยความจริงใจ ช่วยให้คุณเปลี่ยนเรื่องหนักเป็นเรื่องเบา และมีเงินก้อนไปหมุนเวียนต่อยอดในชีวิตได้อย่างทันท่วงที
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-123-4000 หรือ แอดไลน์ @TISCOAutoCash เราพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องการเงินให้คุณทันที
- กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 12% – 24% ต่อปี
- เงื่อนไขการพิจารณาให้สินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: