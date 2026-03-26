นาทีชีวิต! ทหารหน่วยซีลฮีโร่ ปั๊มหัวใจ ช่วยเด็กจมน้ำจนรอดชีวิต กดไลก์เป็นแสน
เพจ “เสียงจากทหารเรือ” เผยภาพเหตุการณ์ระทึก เจ้าหน้าที่ทหารเรือเข้าช่วยเหลือเด็กจมน้ำหมดสติริมชายหาด เร่งทำ CPR สุดกำลังจนชีพจรกลับมาเต้นใน 1 นาที ชาวเน็ตแห่กดไลก์ทะลุแสนชื่นชมความมีสติและไหวพริบ
จากภาพและข้อมูลในโพสต์ระบุว่า เด็กถูกช่วยเหลือขึ้นมาบนชายหาดในสภาพหมดสติ เจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงไม่รอช้า รีบเข้าไปปฐมพยาบาลด้วยการทำ CPR การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อย่างสุดชีวิตแข่งกับเวลา โดยมีอุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) วางเตรียมพร้อมอยู่เคียงข้าง
ความพยายามอย่างไม่ลดละส่งผลให้ภายในเวลาเพียง 1 นาที ชีพจรของเด็กก็กลับมาเต้นอีกครั้ง สร้างความโล่งใจและดีใจให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
ทางเพจได้ระบุข้อความปิดท้ายที่สะท้อนถึงความทุ่มเทไว้ว่า “เป็นทหารเรือ เป็นได้ทุกที่จริงๆ” สร้างความประทับใจให้กับผู้คนในสังคมออนไลน์อย่างล้นหลาม โพสต์ดังกล่าวมียอดผู้เข้ามากดความรู้สึกมากกว่า 1 แสนครั้ง มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นชื่นชมกว่า 1,800 ข้อความ ถูกแชร์ส่งต่อความดีนี้ออกไปมากกว่า 1,500 ครั้ง
หลายคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ยกย่องฮีโร่ในเครื่องแบบที่สามารถใช้ทักษะความรู้ช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ การทำ CPR คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหายใจกะทันหัน ช่วยบีบให้เลือดที่มีออกซิเจนไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญต่างๆ ป้องกันภาวะสมองตาย เพราะสมองมนุษย์จะเริ่มเสียหายถาวรหากขาดออกซิเจนเพียง 4 ถึง 6 นาที ช่วยยืดเวลาให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจนกว่าทีมแพทย์ฉุกเฉินจะเดินทางมาถึงพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพขั้นสูง
ขั้นตอนการทำ CPR เบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป
เน้นไปที่การกดหน้าอกเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเป่าปาก
ประเมินความปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยเหลือ ต้องมั่นใจว่าบริเวณนั้น ไม่มีไฟดูด ไม่มีรถวิ่งไปมา
ตบไหล่ผู้ป่วยทั้งสองข้างให้แรงพอประมาณ พร้อมตะโกนเรียกเสียงดัง สังเกตว่าผู้ป่วยมีการตอบสนองหรือไม่ หน้าอกขยับหายใจตามปกติหรือไม่
หากผู้ป่วยไม่ตอบสนอง ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก รีบโทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน 1669 ทันที ร้องขอให้คนรอบข้างช่วยนำเครื่อง AED (เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ) มาให้
จัดท่าทางให้ผู้ป่วยนอนหงายราบบนพื้นแข็ง
เริ่มปั๊มหัวใจ
วางส้นมือข้างหนึ่งลงบนกึ่งกลางหน้าอกของผู้ป่วย (บริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอก)
นำมืออีกข้างมาประสานทับไว้ด้านบน
เหยียดแขนให้ตึง ล็อกข้อศอก ให้อยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วย
ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปเพื่อกดหน้าอกให้ยุบลึกประมาณ 5 ถึง 6 เซนติเมตร
กดด้วยความเร็วสม่ำเสมอ 100 ถึง 120 ครั้งต่อนาที
ถอนน้ำหนักมือปล่อยให้หน้าอกคืนตัวจนสุดก่อนกดครั้งต่อไปเสมอ
ปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆ จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง จนกว่าเครื่อง AED จะพร้อมใช้งาน หรือจนกว่าผู้ป่วยจะขยับตัวกลับมาหายใจเองได้
