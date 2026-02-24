วัยรุ่นอังกฤษจมน้ำดับ หลังหายขาดมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
วัยรุ่นอังกฤษจมน้ำดับ หลังรอดมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พบดื่มเหล้าเยอะ ก่อนจะเดินทางไปสร้างเขื่อนที่แม่น้ำ ก่อนพลาดเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว เดอะซัน ได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของ ไมโล คาปิลล่า วัยรุ่นชายวัย 13 ปี ที่พบว่าจมน้ำเสียชีวิต ในสต็อกตัน ประเทศอังกฤษ
โดยผู้ตายนั้นเคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะ 4 หรือ มะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อปี 2564 ก่อนที่เด็กชายคนดังกล่าวจะต่อสู้กับโรคมะเร็งและหายขาดในปี 2565
พ่อผู้ตายเล่าว่า ในวันเกิดเหตุไมโลขอออกจากบ้าน ก่อนจะพบเป็นศพเสียชีวิตในเวลา 21.09 น. ตามเวลาท้องถิ่น
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่ากลุ่มผู้ตายดื่มเหล้าก่อนจะเดินทางไปยังแม่น้ำเพื่อจะไปสร้างเขื่อนกัน จากการชันสูตรพบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของคาปิลล่านั้นสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดถึงสามเท่า แต่ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
โดยทางตำรวจสรุปในคดีนี้ว่าผู้ตายอยู่ในอาการมึนเมาเนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก และส่งผลให้กระทบต่อการตัดสินใจ และความสามารถในการเอาชีวิตรอด
