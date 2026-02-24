ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นอังกฤษจมน้ำดับ หลังหายขาดมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 08:20 น.
60

วัยรุ่นอังกฤษจมน้ำดับ หลังรอดมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พบดื่มเหล้าเยอะ ก่อนจะเดินทางไปสร้างเขื่อนที่แม่น้ำ ก่อนพลาดเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว เดอะซัน ได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของ ไมโล คาปิลล่า วัยรุ่นชายวัย 13 ปี ที่พบว่าจมน้ำเสียชีวิต ในสต็อกตัน ประเทศอังกฤษ

โดยผู้ตายนั้นเคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งระยะ 4 หรือ มะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อปี 2564 ก่อนที่เด็กชายคนดังกล่าวจะต่อสู้กับโรคมะเร็งและหายขาดในปี 2565

พ่อผู้ตายเล่าว่า ในวันเกิดเหตุไมโลขอออกจากบ้าน ก่อนจะพบเป็นศพเสียชีวิตในเวลา 21.09 น. ตามเวลาท้องถิ่น

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ทราบว่ากลุ่มผู้ตายดื่มเหล้าก่อนจะเดินทางไปยังแม่น้ำเพื่อจะไปสร้างเขื่อนกัน จากการชันสูตรพบว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของคาปิลล่านั้นสูงกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดถึงสามเท่า แต่ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

โดยทางตำรวจสรุปในคดีนี้ว่าผู้ตายอยู่ในอาการมึนเมาเนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก และส่งผลให้กระทบต่อการตัดสินใจ และความสามารถในการเอาชีวิตรอด

Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

