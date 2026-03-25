ศาลพนมเปญ ฟันคุก 2 ปี สาวโรงงาน โพสต์เดือดซัด “ตระกูลฮุน” ปมพื้นที่ทับซ้อนชายแดน
ศาลพนมเปญสั่งคุก 2 ปี ปรับ 3.3 หมื่นบาท สาวโรงงานเสื้อผ้า โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์รัฐบาล และตระกูลฮุน ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ชี้กระทบความมั่นคงชาติ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (25 มี.ค. 69) สำนักข่าว Khmer Times มีรายงานว่า ศาลเทศบาลกรุงพนมเปญมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ลงโทษจำคุก สาวโรงงานเสื้อผ้า หลังใช้สื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและผู้นำประเทศอย่างรุนแรง
จำเลยในคดีนี้คือ นางฮุล มณีสมร อายุ 36 ปี ถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา 2 ปี และปรับเงินอีก 4 ล้านเรียล (ประมาณ 33,000 บาท) โดยมีความผิดในข้อหายุยงปลุกปั่น กระทำความผิดร้ายแรงตามมาตรา 494 และ 495 แห่งประมวลกฎหมายอาญากัมพูชา, ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐ มีความผิดตามมาตรา 502 จากการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก
ต้นเรื่องเกิดจากการที่ นางฮุล มณีสมร สาวโรงงานเสื้อผ้า เข้าไปแสดงความคิดเห็นบนหน้าเฟซบุ๊กของ สม รังสี อดีตผู้นำฝ่ายค้าน เมื่อช่วงปลายปี 2568 โดยมีเนื้อหาพาดพิงตระกูลฮุนอย่างรุนแรง ว่า กล่าวหาว่า นายฮุน เซน และนายฮุน มาเนต ยอมยกดินแดนกัมพูชาให้ไทยและเวียดนามเพื่อแลกกับการสืบทอดอำนาจ ทั้งยังกล่าวว่ารัฐบาลถูกคนในตระกูลฮุนครอบงำ ทั้งยังเขียนโจมตีเรื่องสันติภาพที่ไม่มีอยู่จริงด้วย
ทางด้าน ผู้พิพากษา นิม พิศาล ระบุว่า “ข้อความดังกล่าวไม่มีมูลความจริงและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างร้ายแรง”
ขณะที่ทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Licadho ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า ปัจจุบันมีชาวกัมพูชาเกือบ 100 ราย ทั้งนักเคลื่อนไหว ครู และสื่อมวลชน ถูกจับกุมในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสะท้อนถึงการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆ ในกัมพูชา
อ้างอิงจาก : Khmer Times
