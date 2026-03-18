วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน เปิดประเพณีชาวจีนตั้งไข่ ญี่ปุ่นไหว้บรรพบุรุษ เปอร์เซียขึ้นปีใหม่ พร้อมฤกษ์มงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่
เคยสังเกตมั้ยว่า บางวันพระอาทิตย์ขึ้นเร็ว ตกช้า บางวันขึ้นช้า ตกเร็ว ปรากฎการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแกนที่เอียง 23.5 องศา ความเอียงนี้ทำให้แต่ละพื้นที่ทั่วโลกรับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้อุณหภูมิต่างกัน ระยะเวลากลางวัน-กลางคืนก็ต่างกันตามฤดู แต่ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น โลกโคจรมาอยู่ในจุดที่สมดุลพอดี ซึ่งวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 คือหนึ่งในสองครั้งนั้น
วันวสันตวิษุวัต คืออะไร?
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ระบุว่า 20 มีนาคม เป็นวัน วสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) หรือ Vernal Equinox ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน
คำว่า “วิษุวัต” มาจากสันสกฤต แปลว่า “จุดราตรีเสมอภาค” ส่วน Equinox ในภาษาละตินมาจากคำว่า Aequus (เท่ากัน) + Nox (กลางคืน) — สองภาษา สองวัฒนธรรม ความหมายเดียวกันหมด
วันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี สำหรับประเทศไทย ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:22 น. และตกเวลา 18:28 น. ตั้งนาฬิกาจับได้เลย
ซีกโลกเหนือ vs ซีกโลกใต้ เห็นคนละมุม
วันเดียวกัน แต่ทั้งสองฝั่งโลกประสบการณ์ต่างกันสิ้นเชิง ประเทศทางซีกโลกเหนือนับวันนี้เป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
ยุโรปเพิ่งหนาวมาทั้งฤดู วันนี้คือวันที่พวกเขาบอกกันว่า “ฤดูหนาวสิ้นสุดแล้ว” ออสเตรเลียกำลังจะเข้าสู่ช่วงใบไม้ร่วง ไทยเราอยู่แถวเส้นศูนย์สูตร ฤดูมันซับซ้อนกว่านั้น แต่พลังงานของวันนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกัน
ทั่วโลกทำอะไรในวันวสันตวิษุวัต
นอกเหนือจากข้อมูลทางดาราศาสตร์แล้ว หลายวัฒนธรรมทั่วโลกสะสมความเชื่อเกี่ยวกับวันนี้มาหลายพันปี บางอย่างน่าสนใจมากจริง ๆ
ในญี่ปุ่น วันวสันตวิษุวัตเป็นวันหยุดราชการ เรียกว่า ชุนบุน โนะ ฮิ (春分の日) และเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลา 7 วันที่ชื่อ “ฮารุ โนะ ฮิกัง” หรือปรโลกแห่งฤดูใบไม้ผลิ ญี่ปุ่นถือว่านี่เป็นช่วงที่ประตูระหว่างโลกคนเป็นและผู้ล่วงลับเปิดออก ชาวญี่ปุ่นออกไปเยี่ยมสุสาน ทำความสะอาดหลุมฝังศพ ไหว้รำลึกบรรพบุรุษ และถวายขนมโบตาโมจิเพื่ออุทิศส่วนบุญ
ส่วนชาวจีนเรียกวันนี้ว่า ชุนเฟิน (春分) และมีประเพณีการตั้งไข่สืบต่อกันมากว่า 4,000 ปีแล้ว ความเชื่อคือพลังสมดุลที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วยให้ตั้งไข่ตรงปลายบนโต๊ะได้โดยไม่ล้ม ฟังดูงมงาย แต่ก็มีคนลองทุกปี และก็มีคนทำได้ทุกปีเช่นกัน (เอาจริงๆ ไข่ตั้งได้วันไหนก็ได้ถ้าพื้นผิวเรียบพอ แต่นั่นแหละ มันสนุกกว่าการอยู่เฉยๆ)
ชาวจีนยังยกให้ชุนเฟินเป็น “วันกำเนิดร้อยบุปผา” และในมณฑลเจ้อเจียงมีการจัดเทศกาลดอกไม้ฉลองช่วงนี้ด้วย
ทางฝั่งเปอร์เซียและอิหร่าน เทศกาล Nowruz คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวเปอร์เซีย ตรงกับวันวสันตวิษุวัต Nowruz แปลว่า “วันใหม่” ฉลองกันทั่วอิหร่าน อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน ไปจนถึงเอเชียกลาง UNESCO ยอมรับเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทั้งหมดนั้นเพราะเชื่อว่าวันที่สมดุลคือวันเริ่มต้นที่ดีที่สุด
วิธีเสริมมงคล วันวสันตวิษุวัต 20 มี.ค. 69
วันวสันตวิษุวัตถือเป็นคืนวันแห่งความสมดุล เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ ในแวดวงความเชื่อไทย มีการระบุว่าวันวิษุวัตเป็นวันที่ช่องประตูมิติระหว่างภพเชื่อมต่อกัน เหมาะสำหรับการขอขมากรรม ถอนคำสาบาน และทำสิ่งใดให้สำเร็จโดยไม่มีสิ่งติดขัด
สิ่งที่ทำได้ในวันนี้ คือ เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ผัดไว้นาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ งาน หรือแผนชีวิตที่คิดอยู่แต่ยังไม่ลงมือ ทำสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน หรือจะลองตั้งไข่ตามประเพณีจีนโบราณ แล้วถ่ายรูปลงโซเชียลก็ได้
ปีนี้ฟ้าดินจัดให้ครบเซ็ต หวยลาว 20 มี.ค. 69 ชนเป๊ะ วันวสันตวิษุวัต
ปีที่แล้ว (2568) วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม ตรงกับวันพฤหัสฯ หวยลาวยังต้องรอถึงวันศุกร์ถัดไป แต่ปีนี้ไม่ต้องรอแล้ว หวยลาวพัฒนาออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 20:30 น. และวันที่ 20 มีนาคม 2569 ตรงกับวันศุกร์พอดี
แปลว่าวันวสันตวิษุวัต คือ วันที่พลังงานโลกสมดุล ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางฟ้าพอดี ตรงกับวันหวยลาวออกทุกประการ จะบอกว่ามงคลหรือไม่ มันอยู่ที่ว่าตอนทุ่มสี่ครึ่งคืนนั้น ตัวเลขออกมาตรงใจหรือเปล่า
ปรากฏการณ์ถัดไปที่ต้องจับตา
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ถัดไปที่น่าติดตามคือ “วันครีษมายัน” (Summer Solstice) วันที่ 21 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
เริ่มอะไรใหม่ไว้ก่อนได้เลย วันที่ดีที่สุดคือวันที่เริ่ม
อ่านข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติม
- สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี
- วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน
- รู้จัก “วันศุกร์ประเสริฐ” Good Friday ระลึก “พระเยซู” ไถ่บาปบนไม้กางเขน
แหล่งข้อมูล
