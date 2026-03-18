วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 11:35 น.
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน เปิดประเพณีชาวจีนตั้งไข่ ญี่ปุ่นไหว้บรรพบุรุษ เปอร์เซียขึ้นปีใหม่ พร้อมฤกษ์มงคลเริ่มต้นสิ่งใหม่

เคยสังเกตมั้ยว่า บางวันพระอาทิตย์ขึ้นเร็ว ตกช้า บางวันขึ้นช้า ตกเร็ว ปรากฎการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยแกนที่เอียง 23.5 องศา ความเอียงนี้ทำให้แต่ละพื้นที่ทั่วโลกรับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้อุณหภูมิต่างกัน ระยะเวลากลางวัน-กลางคืนก็ต่างกันตามฤดู แต่ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น โลกโคจรมาอยู่ในจุดที่สมดุลพอดี ซึ่งวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 คือหนึ่งในสองครั้งนั้น

วันวสันตวิษุวัต คืออะไร?

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ระบุว่า 20 มีนาคม เป็นวัน วสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) หรือ Vernal Equinox ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน

คำว่า “วิษุวัต” มาจากสันสกฤต แปลว่า “จุดราตรีเสมอภาค” ส่วน Equinox ในภาษาละตินมาจากคำว่า Aequus (เท่ากัน) + Nox (กลางคืน) — สองภาษา สองวัฒนธรรม ความหมายเดียวกันหมด

วันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี และตกทางทิศตะวันตกพอดี สำหรับประเทศไทย ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 06:22 น. และตกเวลา 18:28 น. ตั้งนาฬิกาจับได้เลย

ซีกโลกเหนือ vs ซีกโลกใต้ เห็นคนละมุม

วันเดียวกัน แต่ทั้งสองฝั่งโลกประสบการณ์ต่างกันสิ้นเชิง ประเทศทางซีกโลกเหนือนับวันนี้เป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

ยุโรปเพิ่งหนาวมาทั้งฤดู วันนี้คือวันที่พวกเขาบอกกันว่า “ฤดูหนาวสิ้นสุดแล้ว” ออสเตรเลียกำลังจะเข้าสู่ช่วงใบไม้ร่วง ไทยเราอยู่แถวเส้นศูนย์สูตร ฤดูมันซับซ้อนกว่านั้น แต่พลังงานของวันนี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมกัน

ซีกโลกเหนือ vs ซีกโลกใต้ เห็นคนละมุม
ทั่วโลกทำอะไรในวันวสันตวิษุวัต

นอกเหนือจากข้อมูลทางดาราศาสตร์แล้ว หลายวัฒนธรรมทั่วโลกสะสมความเชื่อเกี่ยวกับวันนี้มาหลายพันปี บางอย่างน่าสนใจมากจริง ๆ

ในญี่ปุ่น วันวสันตวิษุวัตเป็นวันหยุดราชการ เรียกว่า ชุนบุน โนะ ฮิ (春分の日) และเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลา 7 วันที่ชื่อ “ฮารุ โนะ ฮิกัง” หรือปรโลกแห่งฤดูใบไม้ผลิ ญี่ปุ่นถือว่านี่เป็นช่วงที่ประตูระหว่างโลกคนเป็นและผู้ล่วงลับเปิดออก ชาวญี่ปุ่นออกไปเยี่ยมสุสาน ทำความสะอาดหลุมฝังศพ ไหว้รำลึกบรรพบุรุษ และถวายขนมโบตาโมจิเพื่ออุทิศส่วนบุญ

ส่วนชาวจีนเรียกวันนี้ว่า ชุนเฟิน (春分) และมีประเพณีการตั้งไข่สืบต่อกันมากว่า 4,000 ปีแล้ว ความเชื่อคือพลังสมดุลที่เกิดขึ้นในวันนี้ช่วยให้ตั้งไข่ตรงปลายบนโต๊ะได้โดยไม่ล้ม ฟังดูงมงาย แต่ก็มีคนลองทุกปี และก็มีคนทำได้ทุกปีเช่นกัน (เอาจริงๆ ไข่ตั้งได้วันไหนก็ได้ถ้าพื้นผิวเรียบพอ แต่นั่นแหละ มันสนุกกว่าการอยู่เฉยๆ)

ชาวจีนยังยกให้ชุนเฟินเป็น “วันกำเนิดร้อยบุปผา” และในมณฑลเจ้อเจียงมีการจัดเทศกาลดอกไม้ฉลองช่วงนี้ด้วย

ทางฝั่งเปอร์เซียและอิหร่าน เทศกาล Nowruz คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวเปอร์เซีย ตรงกับวันวสันตวิษุวัต Nowruz แปลว่า “วันใหม่” ฉลองกันทั่วอิหร่าน อัฟกานิสถาน อาเซอร์ไบจาน ไปจนถึงเอเชียกลาง UNESCO ยอมรับเป็นมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ทั้งหมดนั้นเพราะเชื่อว่าวันที่สมดุลคือวันเริ่มต้นที่ดีที่สุด

ทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ส่องถูกโลกในวันวิษุวัต ซึ่งเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ภาพไม่แสดงความเข้มน้อยของแสงสลัวเวลาเช้ามืดและหัวค่ำ)
ทิศทางของแสงอาทิตย์ที่ส่องถูกโลกในวันวิษุวัต ซึ่งเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (ภาพไม่แสดงความเข้มน้อยของแสงสลัวเวลาเช้ามืดและหัวค่ำ)

วิธีเสริมมงคล วันวสันตวิษุวัต 20 มี.ค. 69

วันวสันตวิษุวัตถือเป็นคืนวันแห่งความสมดุล เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ ในแวดวงความเชื่อไทย มีการระบุว่าวันวิษุวัตเป็นวันที่ช่องประตูมิติระหว่างภพเชื่อมต่อกัน เหมาะสำหรับการขอขมากรรม ถอนคำสาบาน และทำสิ่งใดให้สำเร็จโดยไม่มีสิ่งติดขัด

สิ่งที่ทำได้ในวันนี้ คือ เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ผัดไว้นาน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ งาน หรือแผนชีวิตที่คิดอยู่แต่ยังไม่ลงมือ ทำสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน หรือจะลองตั้งไข่ตามประเพณีจีนโบราณ แล้วถ่ายรูปลงโซเชียลก็ได้

ปีนี้ฟ้าดินจัดให้ครบเซ็ต หวยลาว 20 มี.ค. 69 ชนเป๊ะ วันวสันตวิษุวัต

ปีที่แล้ว (2568) วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม ตรงกับวันพฤหัสฯ หวยลาวยังต้องรอถึงวันศุกร์ถัดไป แต่ปีนี้ไม่ต้องรอแล้ว หวยลาวพัฒนาออกรางวัลทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 20:30 น. และวันที่ 20 มีนาคม 2569 ตรงกับวันศุกร์พอดี

แปลว่าวันวสันตวิษุวัต คือ วันที่พลังงานโลกสมดุล ดวงอาทิตย์อยู่ตรงกลางฟ้าพอดี ตรงกับวันหวยลาวออกทุกประการ จะบอกว่ามงคลหรือไม่ มันอยู่ที่ว่าตอนทุ่มสี่ครึ่งคืนนั้น ตัวเลขออกมาตรงใจหรือเปล่า

ปรากฏการณ์ถัดไปที่ต้องจับตา

ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ถัดไปที่น่าติดตามคือ “วันครีษมายัน” (Summer Solstice) วันที่ 21 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี

เริ่มอะไรใหม่ไว้ก่อนได้เลย วันที่ดีที่สุดคือวันที่เริ่ม

บันเทิง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

4 นาที ที่แล้ว
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้ บันเทิง

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

8 นาที ที่แล้ว
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว แฟชั่นและความงาม

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

29 นาที ที่แล้ว
วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก ข่าว

วันวสันตวิษุวัต 20 มีนาคม 2569 ฤกษ์ขอขมากรรม รับวันสมดุลโลก

29 นาที ที่แล้ว
ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่เพียงพอ วอนประชาชนอย่ากักตุน ข่าว

ผจก.ปั๊มน้ำมัน ร่ำไห้ไม่มีเติมให้ลูกค้า ยันได้ตามโควตาแต่ไม่พอ วอนปชช.อย่ากักตุน

44 นาที ที่แล้ว
เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น เศรษฐกิจ

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

53 นาที ที่แล้ว
ธีร์ Only Monday ก้มกราบแฟนเพลงกลางคอนเสิร์ต บันเทิง

ธีร์ Only Monday ก้มกราบกลางเวที หลั่งน้ำตาขอบคุณแฟนเพลง หลังมรสุมดราม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า พี่สาวเกรซ ชลิตา ฟาดชู้กลางไอจี ท้าชาวเน็ตถ่ายรูปแฉ ปมวิวาห์ล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3 บันเทิง

ประวัติ Gawdland แดร็กควีนไทยคนแรกผู้คว้ามง RuPaul’s Drag Race: UK vs. the World ซีซัน 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ให้สิทธิทนายความ แต่งกายตามเพศสภาพ ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ข้อบังคับใหม่ ให้สิทธิทนายความ แต่งกายตามเพศสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หัวหน้า รปภ. ฉุนขาดถูกลูกน้องจี้จุดผิดระเบียบ ไล่ซ้อมลูกน้อง ข่าว

คลิปฉาว หัวหน้ารปภ. ฉุนลูกน้องเตือนผิดกฎ ปรี่ชกหน้า-ไล่ซ้อมไม่ยั้ง โซเชียลแห่ป้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ ข่าว

สุดสลด! ว่าที่หมออนาคตไกล ชั้นปี 4 เครียดสอบตก ทิ้งจดหมายลา จบชีวิตในรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระบะพุ่งชนหมอหัวใจวัย 70 สิ้นใจสลด หลังบินกลับไทยทำแพทย์อาสา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา โดนลูกค้าเหวี่ยงใส่ หลังแจ้งว่าน้ำมันหมด วอนเข้าใจด้วย ข่าว

พนักงานปั๊ม เปิดใจทั้งน้ำตา แจ้งลูกค้าน้ำมันหมด กลับโดนเหวี่ยงใส่ วอนเข้าใจด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวนสัตว์เขาเขียวแจงกรณีคนโดดกรงหมูเด้ง ข่าว

อันตรายมาก! ชายบุกกระโดดบ่อ ‘หมูเด้ง’ ถ่ายภาพใกล้ชิด ล่าสุดรวบตัวแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังคลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า ข่าว

คลิปเสียงโหด ครูดีเด่นชลบุรี ล็อกห้องซ้อมเด็ก ป.5 ฉุนส่งงานช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย นาคสุริยะ เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว บันเทิง

ปิดตำนานผู้กำกับชื่อดัง เต๋ ฉัตรชัย เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยโรคประจำตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 18 มี.ค.69 เช็ก 5 ปั๊มใหญ่ ขึ้นกี่บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 18 มี.ค. 69 ล่าสุด รูปพรรณขายออก 77,350 ปรับลง 250 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด ข่าวต่างประเทศ

สุดเหี้ยม นักมวยดัง ทำแฟนสาวท้อง ไม่อยากแต่ง กระซวกแทงดับ ทิ้งศพริมหาด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 18 3 69 ดูดวง

3 ราศีเตรียมขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ รับทรัพย์อู้ฟู้ เงินไหลเข้าทุกทิศทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน ข่าวต่างประเทศ

รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคชุดนอนซาตินจิ๋วสุดสยิว บันเทิง

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคซาตินจิ๋วสุดสยิว ฉลองปาร์ตี้ออสการ์ “บียอนเซ่-เจย์ ซี”

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลจีนแห่เซฟพ่อ! บุกตบครูอนุบาลหลังเห็นภาพวงจรปิดตีลูกสาว 5 ขวบ ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! พ่อพุ่งชาร์จครูสาวกลางห้องเรียน เห็นคาตาตีลูกแค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมวิธีตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันล่วงหน้าผ่าน Google Maps แอป xplORe และคำสั่งเสียง ใช้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องจอดรถ ช่วยวางแผนเดินทางช่วงน้ำมันตึงตัว มี.ค. 2569 เทคโนโลยี

วิธีเช็กปั๊มไหนน้ำมันหมด ทำได้ทันทีผ่านมือถือ วางแผนเดินทางขณะขับรถ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มี.ค. 2569 11:31 น.| อัปเดต: 18 มี.ค. 2569 11:35 น.
Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จ๊ะ นงผณี สูญเสีย ‘แม่อ้วน’ คนสำคัญในชีวิต ผูกพันนาน 10 ปี เหมือนคนในครอบครัว

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว &quot;ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก&quot; คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

ตัวแม่คอนเฟิร์ม รู้ตัวแล้ว “ดาราชายเลิกเมียฝรั่ง หลังรู้ไม่ใช่พ่อของลูก” คือใคร? ฟันธงคำตอบวันนี้

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
ฉลองพระองค์ พระราชินี เสด็จฯ เยือนลาว

งามวิจิตร ฉลองพระองค์พระราชินี ผ้าไหมมัดหมี่ไทยประณีต เสด็จฯ เยือนสปป.ลาว

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
เรือคลองแสนแสบ ประกาศขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคา ระยะละ 1 บาท หลังราคาน้ำมันดีเซลแพงขึ้น

เผยแพร่: 18 มีนาคม 2569
