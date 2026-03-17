ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

ไผ่ ลิกค์ ประเดิมงานแรกจี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ชี้กระทบปากท้องเกษตรกร-ชาวประมง พร้อมเปิดสายด่วน อาสารับส่งผู้ป่วยในพื้นที่กำแพงเพชร เขต 1
จากสถานการณ์วิกฤตสงครามที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและพากันออกมากักตุนสินค้า รวมถึงกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันอย่างแพร่หลาย ล่าสุด นายไผ่ ลิกค์ สส.เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคกล้าธรรม หลังจากได้รับการรับรองสถานะสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ประกาศเดินหน้าลุยงานแรกทันที
นายไผ่ ลิกค์ ออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงมาบริหารจัดการวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพื้นที่นี้ถือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ชาวบ้านกลับต้องเผชิญกับปัญหาการห้ามเติมน้ำมันใส่แกลลอนส่งผลกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้น้ำมันสำรองเพื่อไปเดินเครื่องจักรทางการเกษตรและเรือประมง จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนและแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอการแก้ปัญหาจากระดับนโยบาย นายไผ่ ลิกค์ ได้เปิดช่องทางช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยเป็นหลัก สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ เขต 1 จ.กำแพงเพชร ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปโรงพยาบาล แต่ปไม่มีน้ำมันรถ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-777-7776
