ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 09:40 น.
ไผ่ ลิกค์ ประเดิมงานแรกจี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ชี้กระทบปากท้องเกษตรกร-ชาวประมง พร้อมเปิดสายด่วน อาสารับส่งผู้ป่วยในพื้นที่กำแพงเพชร เขต 1

จากสถานการณ์วิกฤตสงครามที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกจนทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและพากันออกมากักตุนสินค้า รวมถึงกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงกันอย่างแพร่หลาย ล่าสุด นายไผ่ ลิกค์ สส.เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดพรรคกล้าธรรม หลังจากได้รับการรับรองสถานะสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวก็ประกาศเดินหน้าลุยงานแรกทันที

นายไผ่ ลิกค์ ออกมาเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงมาบริหารจัดการวิกฤตน้ำมันที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพื้นที่นี้ถือเป็นแหล่งผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ชาวบ้านกลับต้องเผชิญกับปัญหาการห้ามเติมน้ำมันใส่แกลลอนส่งผลกับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นอย่างมาก เนื่องจากจำเป็นต้องใช้น้ำมันสำรองเพื่อไปเดินเครื่องจักรทางการเกษตรและเรือประมง จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งทบทวนและแก้ไขปัญหานี้โดยด่วน

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอการแก้ปัญหาจากระดับนโยบาย นายไผ่ ลิกค์ ได้เปิดช่องทางช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยเป็นหลัก สำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ เขต 1 จ.กำแพงเพชร ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปโรงพยาบาล แต่ปไม่มีน้ำมันรถ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-777-7776

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

48 วินาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

6 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

7 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

9 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

15 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

16 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

อัฟกาฯ กล่าวหา ปากีฯ ยิงขีปนาวุธใส่โรงพยาบาล ตายพุ่ง 400 ศพ

22 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ประกาศขู่ยึด คิวบา ลั่นจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการ หลังเกิดวิกฤตไฟดับทั้งประเทศ

27 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“ศุภจี” มั่นใจคุมราคาสินค้า 59 ชนิดอยู่ เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชน

42 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ปั๊มน้ำมันสายหลักขึ้นป้าย “น้ำมันหมดทุกชนิด” สาวขี่จยย.ข้ามอำเภอ มาเจอแทบทรุด

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

มัม ลาโคนิค กลัวมาก ป่วยตับแข็ง ทั้งที่เลิกเหล้า-บุหรี่ 10 ปี เผยต้นตอช็อกหนัก

49 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ยูเออี ปิดน่านฟ้าชั่วคราว สกัดขีปนาวุธ-โดรนโจมตีคลังน้ำมันฟูไจราห์ ล่าสุด เปิดตามปกติแล้ว

51 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต๊อกบกกีเจ้าดัง แจ้งปิดสาขาสิ้นเดือนมี.ค. หลังเปิดให้บริการกว่า 6 ปี

53 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

“โตโน่ ภาคิน” ประกาศลาออกประธาน “ขอนแก่น FC” เลื่อนชั้นไม่สำเร็จ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ช็อกวงการ! ผู้บริหารสาว กางผลแล็บอาหารเสริมตัวดัง เคลมแรงแต่พบโปรตีนแค่ 8.59%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต บันเทิง

แม่เกตุ แม่ของเจนนี่ รัชนก เปิดตัวรักครั้งใหม่ อวดโมเมนต์พร้อมแคปชั่นหวานจนน่าอิจฉา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ไผ่ ลิกค์ จี้ รมว.พลังงาน แก้วิกฤตน้ำมัน ผุดสายด่วนช่วยผู้ป่วยกำแพงเพชร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 17 มี.ค. 69 เช็กราคาดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 5 ปั๊มใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัย อย่าหลงกลแค่แอดไลน์รับของแจกฟรี เปิด 4 สิ่งใช้ลวงเหยื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“หมอวรงค์” อัดคลิปท้า “ไอซ์ รักชนก” ยกเลิกอาหารสภาฟรี ไม่ใช่แค่ตัดงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

เร่งค้นหาร่าง ครูสาววัย 25 รร.ดังภูเก็ตตกสะพานสารสิน ญาติรอด้วยความหวัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“สส.พิษณุโลก” ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน เทียบตู้ ATM คนตกใจแห่ถอนเงินหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

กองทุนน้ำมัน เพิ่มเงินอุดหนุน “น้ำมันดีเซล” ป้องกันราคาทะลุ 30 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button